Dühkitörés: Magyar Péter alaposan meglepte a német újságírót

„A pillanat, amikor Magyarország új miniszterelnöke elveszíti a hidegvérét” – ezzel a címmel számolt be a Spiegel Magyar Péter indulatos reakciójáról, amelyre a Friedrich Merz kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón került sor.

A német lap szerint Merz kancellár láthatóan nagy reményeket fűz Magyar Péterhez. A bemutatkozó látogatás is mindaddig harmonikus légkörben zajlott, amíg Magyar Pétert Sulyok Tamásról nem kérdezték.