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Németország Magyar Péter Friedrich Merz Sulyok Tamás

Dühkitörés: Magyar Péter alaposan meglepte a német újságírót

2026. június 03. 10:39

A szinkrontolmács is alig volt képes lépést tartani a miniszterelnök szidalmaival, az „Orbán-bábozással” és a többivel, mindezt a német kancellár előtt.

2026. június 03. 10:39
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„A pillanat, amikor Magyarország új miniszterelnöke elveszíti a hidegvérét” – ezzel a címmel számolt be a Spiegel Magyar Péter indulatos reakciójáról, amelyre a Friedrich Merz kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón került sor.

A német lap szerint Merz kancellár láthatóan nagy reményeket fűz Magyar Péterhez. A bemutatkozó látogatás is mindaddig harmonikus légkörben zajlott, amíg Magyar Pétert Sulyok Tamásról nem kérdezték. 

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A Spiegel szerzője úgy írja: a régi és az új szisztéma közötti 

konfliktus „hullámai szinte fizikailag érezhetőek voltak”

amikor Magyar Péter „elkomorodik, a mosoly eltűnik az arcáról, és a pulpitusnál dühösen nekikezd”.

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Azért a szerző itt is igyekszik indokolni, amit látott, és Merz esetleges döbbenetét: „a kancellár oldalról figyelheti, milyen mély sebeket hagyott nyilvánvalóan az országban Orbán 16 éves kormányzása”.

Magyar egyszerűen nem hagyja abba, szinte kitör belőle, perceken át, a szinkrontolmácsnőnek nehézséget okoz, hogy egyáltalán lépést tartson vele.

Beszél azokról a »hazugságokról«, amelyeket a Fidesz-kormány idején róla, a gyermekeiről és a szüleiről terjesztettek, beszámol az akadályoztatásokról, amelyeket Tisza Pártjának el kellett szenvednie” – írja.

Sulyok Tamással kapcsolatban is súlyos vádakat fogalmazott meg, eszerint

Ez idő alatt az államfő végignézte, ahogy Orbán alatt az országot „eladták”, és „Európa egyik legkorruptabbjává” tették. 

„Egy ilyen elnöknek egyszerűen hallgatnia kellene, és nem külföldön panaszkodnia” – mondja Magyar. 

A miniszterelnök ismét utalt arra a kétharmados parlamenti többségre, amit a Tisza szerzett a parlamentben, és amellyel alkotmánymódosításokat tud keresztülvinni.

Majd a német kancellár színe előtt azzal kezdett fenyegetőzni, hogy a korábbi időszak „bábjait” eltávolítja a politikai életből.

És ezt meg is fogjuk tenni!” – nyomatékosította.

Egyébként egy másik alkalommal is kibillent Magyar: amikor azzal szembesítették, hogy a Cicero nevű német lapban adott választások előtti interjújában azzal riogatott, hogy csak reméli, Orbán Viktor nem zárja le a határokat, mint a fehérorosz Lukasenka, ha a Tisza győz (vagyis rájátszott az ekkor széles körben terjesztett rémhírre, miszerint a Fidesz-KDNP-kormány karhatalmi erőszakot is hajlandó alkalmazni, csak hogy megtartsa hatalmát. A miniszterelnök láthatóan nem akarta megismételni a kellemetlen vádaskodást a kancellár előtt, ezért erre csak kitérő választ tudott adni, mondván, „nehéz idők voltak”, de most „nem akarja tovább mélyíteni a megosztottságot”.

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Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 234 komment

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csigabus
2026. június 03. 13:12
Maradt volna seggén a kis buzi! Most elkezdte lejáratni az országot meg saját magát! Az utóbbi még nem lenne baj!
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mlotta
2026. június 03. 13:09
Ilyen gátlástalanoké lett a hatalom mint Kapitány és bűntársai A Shell éveken át tudott a nigériai olajszennyezésről, mégis pumpálta a nyersolajat Titkos dokumentumok szivárogtak ki a Shellről. Cikk az Index-en
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Janika50
2026. június 03. 12:55
Korábban is írtam, megismétlem. bölcsvezérünk indulatkitörései komoly diplomáciai veszélyt relytenek magukban. Most "csak" a leváltott kormányfőt, kormányt és a regnáló elnököt pocskondiázta. De mi lesz akkor, ha valaki, valami feldühitti és más ország képviselőjét fogja így gyalázni? Feltették hivei ezt a kérdést? Mint beteget, szánom. De a betegnek orvosi ellátás kell!
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3
0
boomaire
2026. június 03. 12:54
"Oszodibeszed - 2026. június 03. 12:48" "tényleg Kennedy elnök híres, szállóigévé vált mondatát idézte" Ebben nincs semmi meglepő, a 04.12-i beszédében meg azt idézte, hogy "ne azt kérdezd mit tehet érted a hazád, hanem azt, hogy mit tehetsz a hazádért?" Ő annyi tehetne, hogy befogná a mocskos pofáját...
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