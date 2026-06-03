Dühkitörés: Magyar Péter alaposan meglepte a német újságírót
A szinkrontolmács is alig volt képes lépést tartani a miniszterelnök szidalmaival, az „Orbán-bábozással” és a többivel, mindezt a német kancellár előtt.
E hűségnyilatkozat mellett kínosan hosszan gyalázta Magyarország hivatalban lévő köztársasági elnökét.
„Magyar Péter tegnap Friedrich Merz német kancellár oldalán Kennedy elnököt idézve kijelentette, hogy »Ich bin ein Berliner«, és sokadszor, hangsúlyosan deklarálta, hogy elkötelezett támogatója lesz a németek vezette, háborús lázban égő Európai Uniónak, hogy »klubtagként« ő biztos nem lesz bot a küllők között.
A nemzetközi sajtótájékoztató e hűségnyilatkozati része mellett aztán kínosan hosszan, fröcsögő gyűlölséggel gyalázta a kancellár mellett állva Magyarország hivatalban lévő köztársasági elnökét.
Igen, Magyarország első polgárára helyezett újra nyomást Berlinben, egy ambíciózus nagyhatalom első emberének oldalán pipiskedve.
Nincsenek szavak.”
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A szinkrontolmács is alig volt képes lépést tartani a miniszterelnök szidalmaival, az „Orbán-bábozással” és a többivel, mindezt a német kancellár előtt.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP
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