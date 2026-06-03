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háború friedrich merz európai unió magyarország köztársasági elnök Magyar Péter Sulyok Tamás

Magyar Péter Friedrich Merz oldalán kijelentette, hogy elkötelezett támogatója lesz a németek vezette, háborús lázban égő Európai Uniónak

2026. június 03. 12:12

E hűségnyilatkozat mellett kínosan hosszan gyalázta Magyarország hivatalban lévő köztársasági elnökét.

2026. június 03. 12:12
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Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
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„Magyar Péter tegnap Friedrich Merz német kancellár oldalán Kennedy elnököt idézve kijelentette, hogy »Ich bin ein Berliner«, és sokadszor, hangsúlyosan deklarálta, hogy elkötelezett támogatója lesz a németek vezette, háborús lázban égő Európai Uniónak, hogy »klubtagként« ő biztos nem lesz bot a küllők között.

A nemzetközi sajtótájékoztató e hűségnyilatkozati része mellett aztán kínosan hosszan, fröcsögő gyűlölséggel gyalázta a kancellár mellett állva Magyarország hivatalban lévő köztársasági elnökét. 

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Igen, Magyarország első polgárára helyezett újra nyomást Berlinben, egy ambíciózus nagyhatalom első emberének oldalán pipiskedve.

Nincsenek szavak.”

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Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

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Összesen 9 komment

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nyugalom
2026. június 03. 13:14
Idegbe gyütt a bolond! Ilike lenyugtatta v vki mas? Szegyen ez a kangörcs.
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Gintonic68
2026. június 03. 13:01
Hetek yt csatorna: Jeffrey Sachs nyílt levele F. Merz német kancellárhoz Berliner Zeitung május 26. Érdemes meghallgatni magyarul van! A nincsháború a fő témája...
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gullwing
2026. június 03. 12:47
Egy szar patkány a választóival együtt.
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ezavéleményem
2026. június 03. 12:40
Egyszerűen tehetetlenek vagyunk. Mit csinálhatunk? Ezt meddig lehet elviselni?
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