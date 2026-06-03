„Magyar Péter tegnap Friedrich Merz német kancellár oldalán Kennedy elnököt idézve kijelentette, hogy »Ich bin ein Berliner«, és sokadszor, hangsúlyosan deklarálta, hogy elkötelezett támogatója lesz a németek vezette, háborús lázban égő Európai Uniónak, hogy »klubtagként« ő biztos nem lesz bot a küllők között.

A nemzetközi sajtótájékoztató e hűségnyilatkozati része mellett aztán kínosan hosszan, fröcsögő gyűlölséggel gyalázta a kancellár mellett állva Magyarország hivatalban lévő köztársasági elnökét.