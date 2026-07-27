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tisza párt hende csaba fidesz országgyűlés alaptörvény elte

Hétfőn alkotmánybírót választ a parlament

2026. július 27. 07:01

A Tisza Párt jelöltje Sonnevend Pál.

2026. július 27. 07:01
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Az Országgyűlés ülése hétfőn 13 órakor a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul, amire az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak. A borítékolható vita után szavazás vár a képviselőkre – számolt be az Index a hétfői menetrendről.

A Tisza Párt azt követően jelölt új alkotmánybírót, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosításával megszűnt Hende Csaba megbízatása a testületben – bár a Fidesz korábbi politikusa alkotmányjogi panasszal élt az őt eltávolító szabály miatt.

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Az új jelölt Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. 

Sonnevend Pál dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, valamint alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket. Az Országgyűlés hétfőn titkos szavazással dönt az új alkotmánybíróról, aki esküt tesz.

A Mi Hazánk Mozgalom Schiffer András jogászt jelöli alkotmánybírónak.

A parlament hétfőn több előterjesztéshez érkezett módosító-javaslatról vitázik, majd kedden zárószavazások következnek.

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
Bitrex®
2026. július 27. 07:58
Az Országgyűlés hétfőn titkos szavazással dönt... Miért nem nyilvános a szavazás?
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. július 27. 07:47
Feltételezhetően a magyarságnak nem sok köze lehetett a jelöléshez, sem a megválasztáshoz nem lesz... Továbbá: " Az Országgyűlés hétfőn titkos szavazással dönt az..." -na ez érdekes lesz, lehet a jövőben, most még nem lesz gond vele...
Válasz erre
3
0
elektronelektor
2026. július 27. 07:46
"fernandvix 2026. július 27. 07:18 grenki-2 2026. július 27. 07:14 A mostani aki helyett jelölték Sonnevend Pált Hende Csaba. Magyarázzam hogy ki függetlenebb Hende Csabától?" Lényegtelen, elvtárs. A most kinevezendő bíra egyértelműen az aktuális hatalom és a bugris pszichopata bábja. Ez tény. Mint ilyen, legalább ne hazudja azt, hogy független vagy pártatlan.
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5
0
europész
2026. július 27. 07:46
Nemzetközileg elismert a Sonnevend?Milyen nemzetközi fórumon ismerték már el? Itt magyarhonban sem lehetett róla semmit sem hallani.Max az eltén belül ismerhették. Az,hogy tanszékvezető vagy dékán az eltén az talán csak a tőle tanulókat érdekelte. Már megint túlhájpolják és tiszásítanak valakit.
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7
0
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