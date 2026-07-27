Hétfőn alkotmánybírót választ a parlament

Az Országgyűlés ülése hétfőn 13 órakor a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul, amire az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak. A borítékolható vita után szavazás vár a képviselőkre – számolt be az Index a hétfői menetrendről.

A Tisza Párt azt követően jelölt új alkotmánybírót, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosításával megszűnt Hende Csaba megbízatása a testületben – bár a Fidesz korábbi politikusa alkotmányjogi panasszal élt az őt eltávolító szabály miatt.