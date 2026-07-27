Hétfőn alkotmánybírót választ a parlament

Bejelentette a TISZA-frakció az alkotmánybíró-jelöltjét – néhány éve Orbán Balázs interjúzott vele a Mandineren
Szombaton 13 órakor küldték el a szakember nevét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának.
A Tisza Párt jelöltje Sonnevend Pál.
Az Országgyűlés ülése hétfőn 13 órakor a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul, amire az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak. A borítékolható vita után szavazás vár a képviselőkre – számolt be az Index a hétfői menetrendről.
A Tisza Párt azt követően jelölt új alkotmánybírót, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosításával megszűnt Hende Csaba megbízatása a testületben – bár a Fidesz korábbi politikusa alkotmányjogi panasszal élt az őt eltávolító szabály miatt.
Az új jelölt Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász.
Sonnevend Pál dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, valamint alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket. Az Országgyűlés hétfőn titkos szavazással dönt az új alkotmánybíróról, aki esküt tesz.
A Mi Hazánk Mozgalom Schiffer András jogászt jelöli alkotmánybírónak.
A parlament hétfőn több előterjesztéshez érkezett módosító-javaslatról vitázik, majd kedden zárószavazások következnek.
Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI
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Szombaton 13 órakor küldték el a szakember nevét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának.