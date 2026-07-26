Putyin: Lesz még közös határa Magyarországnak és Oroszországnak

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
„Történelmi értelemben minden a helyére kerül” – véli az orosz elnök.
Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának kifejlesztése – jelentette ki Alekszandr Moiszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai televízió által vasárnap sugárzott interjújában.
A tengernagy elmondta, hogy a legénység nélküli első orosz hadihajó vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd egyebek között a tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása.
Moiszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak. Mint mondta, megvalósítása várhatóan elindítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését.
Azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az Északi Flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység, és
jövőre létrehozzák az első ilyet az orosz Csendes-óceáni Flottánál is.
A főparancsnok az orosz hadiflotta napja alkalmából nyilatkozott. Az ünnepen Szentpéterváron Vlagyimir Putyin orosz elnök tengerészeket tüntetett ki.
A flottaparancsnokokkal megtartott tanácskozásán azt hangoztatta, hogy a haditengerészet kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrajnai „különleges hadművelet” céljainak elérésében.
Putyin, aki megbeszélést folytatott a haditengerészet több, kitüntetett tisztjével kijelentette:
Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti (...) a nyugati területeket. Amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután – egy, két, tíz, tizenöt (év) múlva –, de történelmi értelemben minden a helyére kerül”
– fogalmazott.
Az elnök ostobaságnak és teljes képtelenségnek minősítette, hogy az oroszt nem tituláris nemzetnek nyilvánították Ukrajnában.
(MTI)
Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP