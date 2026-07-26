Putyin: Lesz még közös határa Magyarországnak és Oroszországnak

Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának kifejlesztése – jelentette ki Alekszandr Moiszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai televízió által vasárnap sugárzott interjújában.

A tengernagy elmondta, hogy a legénység nélküli első orosz hadihajó vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd egyebek között a tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása.