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vlagyimir putyin magyarország határ oroszország

Putyin: Lesz még közös határa Magyarországnak és Oroszországnak

2026. július 26. 21:24

„Történelmi értelemben minden a helyére kerül” – véli az orosz elnök.

2026. július 26. 21:24
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Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának kifejlesztése – jelentette ki Alekszandr Moiszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai televízió által vasárnap sugárzott interjújában.

A tengernagy elmondta, hogy a legénység nélküli első orosz hadihajó vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd egyebek között a tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása.

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Moiszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak. Mint mondta, megvalósítása várhatóan elindítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését.

Azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az Északi Flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység, és 

jövőre létrehozzák az első ilyet az orosz Csendes-óceáni Flottánál is.

A főparancsnok az orosz hadiflotta napja alkalmából nyilatkozott. Az ünnepen Szentpéterváron Vlagyimir Putyin orosz elnök tengerészeket tüntetett ki.

A flottaparancsnokokkal megtartott tanácskozásán azt hangoztatta, hogy a haditengerészet kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrajnai „különleges hadművelet” céljainak elérésében.

Putyin, aki megbeszélést folytatott a haditengerészet több, kitüntetett tisztjével kijelentette:

Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti (...) a nyugati területeket. Amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután – egy, két, tíz, tizenöt (év) múlva –, de történelmi értelemben minden a helyére kerül”

– fogalmazott.

Az elnök ostobaságnak és teljes képtelenségnek minősítette, hogy az oroszt nem tituláris nemzetnek nyilvánították Ukrajnában.

(MTI)

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

 

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
andris-923
2026. július 26. 22:08
Odáig értem hogy lesz közös határa Magyarországnak és Oroszországnak de ha kérhetem a vereckei hágónál legyen ! A többi nem érdekel ! Köszönöm !
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templar62
2026. július 26. 22:08
" Red alert 3 , german version , von Pazific bis wises meer " - a YouTube-on meghallgatható .
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martens
2026. július 26. 22:02
Ha elfogy Ukrajna támogatása, már pedig el fog fogyni nem is olyan sokára, akkor Ukrajna össze fog omlani és kénytelenek lesznek szétosztani a területeket. Sokat segítene, ha ez a tróger EU vezető banda eltűnne már.
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5
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Halder_1899
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2026. július 26. 21:58 Szerkesztve
"Lesz még közös határa Magyarországnak és Oroszországnak" ezt hol mondta ? Azt mondta az ukránok elvesztik a nyugati területeiket mert, mi, + lengyelek, + oláhok majd tesznek erről, (nem fognak, sajnos.) Közös határ attól nem lesz, mert ezek nyugaton elmennének Kijevről, hol beszélt erről ?
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2
0
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