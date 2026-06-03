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mi hazánk családi büszkeség menetét pride

Erre sokan felhördülnek: a Mi Hazánk megszervezi az első Családi Büszkeség Menetét

2026. június 03. 12:05

A pride után megrendezendő eseményen a hagyományos családi értékek mellett állnának ki.

2026. június 03. 12:05
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A Mi Hazánk Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy júliusban megszervezi az első Családi Büszkeség Menetét. A párt szerint „még inkább veszélybe kerültek a hagyományos családi értékek a kormányváltás után”, mert álláspontjuk szerint „az a globalista LMBTQ-lobbi, amely már ellenzékből is túl nagy befolyással bírt Magyarországon, most szabadon támadhat minden olyan értéket, melyek a nemzeti érzést hivatottak erősíteni”.

A kezdeményezés céljaként azt nevezték meg, hogy a pride után megrendezendő eseményen kiálljanak a hagyományos családi értékek mellett. A párt úgy fogalmazott: a menet „lényege a hagyományos értékek, gyermekeink és a normális családmodell megvédése, pozitív üzenetekkel való megtöltése”. Hozzátették, hogy minden olyan honfitársukért kiállnak, akik ezeket az értékeket vallják, és elutasítják a „külföldről importált woke ideológiát”.

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A Mi Hazánk közlése szerint hosszabb távon nemzetközi mozgalommá kívánják bővíteni a kezdeményezést. Ennek érdekében európai szövetségeseiket is megkeresik, hogy más országokban is megrendezhessék a Családi Büszkeség Menetét. A párt mindenkit arra hív, hogy csatlakozzon a júliusi eseményhez, „aki számára fontos gyermekeink védelme, a hagyományos családmodell és a természetes férfi és női szerepek”.

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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 15 komment

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Leskelődő
2026. június 03. 13:11
Heteroszexuális Családi Büszkeség Menete legyen, különben lenyúlják a gyerek örökbefogadásra ácsingózó rendellenesek!
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opht
2026. június 03. 13:03
A Mi Hazánk megtette amit kellett. Bár kicsit visszaütött rájuk, gondlom, valahogy majd kompenzálják őket. Az ismerősök körében tisztán lehetett látni, hogy a hőzöngőbb emberkék a Mi Hazánkat követték, majd, miután jól felhergelték őket, átcsapódtak a Tiszához.
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opht
2026. június 03. 13:00
Cirkusz a népnek avagy a Tisza-szavazóbázis egy részének a pride, a másiknak meg ez. A lényeg, hogy ne azt nézzék, amit tesznek.
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Búvár Kund
2026. június 03. 12:43
Ezt a fidesznek már legalább 10 évvel ezelőtt meg kellett volna tennie, hogy szervezzen vmi hasonlót!
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