Erre sokan felhördülnek: a Mi Hazánk megszervezi az első Családi Büszkeség Menetét

A Mi Hazánk Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy júliusban megszervezi az első Családi Büszkeség Menetét. A párt szerint „még inkább veszélybe kerültek a hagyományos családi értékek a kormányváltás után”, mert álláspontjuk szerint „az a globalista LMBTQ-lobbi, amely már ellenzékből is túl nagy befolyással bírt Magyarországon, most szabadon támadhat minden olyan értéket, melyek a nemzeti érzést hivatottak erősíteni”.

A kezdeményezés céljaként azt nevezték meg, hogy a pride után megrendezendő eseményen kiálljanak a hagyományos családi értékek mellett. A párt úgy fogalmazott: a menet „lényege a hagyományos értékek, gyermekeink és a normális családmodell megvédése, pozitív üzenetekkel való megtöltése”. Hozzátették, hogy minden olyan honfitársukért kiállnak, akik ezeket az értékeket vallják, és elutasítják a „külföldről importált woke ideológiát”.