Kimondta a NATO-főtitkár: minden tagországot keményen megsarcolna Ukrajna kedvéért

Oroszország továbbra is legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetés a NATO számára, ezért a védelmi szövetségnek újabb szintre kell lépnie, egy erősebb Európára van szükség egy erősebb NATO-n belül – hangoztatta a védelmi szövetség főtitkára szerdán a román fővárosban, a Bukaresti Kilencek (B9) és az Északi Szövetségesek csúcstalálkozóját követő sajtóértekezleten.

Mark Rutte szerint a tanácskozás zárónyilatkozatában szereplő NATO 3.0 fogalma a védelmi szövetség fejlődésének egy következő „logikus” szintjére utal,

amelyben Európa is megerősíti saját védelmét, növeli biztonsági beruházásait, fokozatosan behozva lemaradását az Egyesült Államokkal szemben. A bukaresti tanácskozás résztevői a kezdeti, szovjet fenyegetés által meghatározott időszakot, illetve a hidegháború utáni enyhülést, a NATO bővítések időszakát nevezték meg a védelmi szövetség két korábbi korszakaként.