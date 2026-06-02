06. 02.
kedd
rakéta Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország légvédelem Volodimir Zelenszkij drón Európai Unió Egyesült Államok

Nyolcezer drónt eresztettek rá az oroszok Ukrajnára, Zelenszkij már Ukrajnába hozná az amerikai fegyvergyártást

2026. június 02. 17:21

Az ukrán elnök szerint Európának saját rakétavédelmi rendszert kell kiépítenie.

2026. június 02. 17:21
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét a nyugati légvédelmi támogatás fontosságára figyelmeztetett, miután Oroszország hétfőről keddre virradó éjszaka újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen. Az Euronews beszámolója szerint az ukrán államfő elsősorban az Egyesült Államoktól vár további Patriot-rakétákat, miközben Európa saját védelmi képességeinek fejlesztését is sürgette.

Európának saját ballisztikus rakéták elleni védelmet kell kiépítenie, hogy ez a háború végre véget érhessen. És feltétlenül szükségünk van az Egyesült Államok segítségére a Patriot-rendszerekhez szükséges rakéták szállításában”

– írta Zelenszkij az X-oldalán.

Az ukrán elnök szerint az újabb támadási hullám világosan mutatja Moszkva szándékait:

Ez egy nagyszabású támadás és Oroszország teljesen egyértelmű üzenete: ha Ukrajnát nem védik meg a ballisztikus és más rakétacsapásoktól, ezek a támadások folytatódni fognak”

– fogalmazott.

Tizenhárom halálos áldozat

Az ukrán hatóságok szerint a kedd hajnali orosz támadásokban legalább 13 ember vesztette életét, és mintegy százan megsérültek. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország összesen

  • 73 rakétát és
  • 656 drónt indított.

A légvédelem

  • 602 drónt és
  • 40 rakétát semmisített meg,

ugyanakkor több célpontot így is találatok értek.

Moszkva közben azt állította, hogy a csapások az ukrán hadiipari létesítményeket célozták, és hiperszonikus rakétákat is bevetettek. Oroszország továbbra is tagadja, hogy szándékosan polgári célpontokat támadna.

Rekordszámú drónt vetett be Oroszország

Az Euronews által idézett AFP-elemzés szerint Oroszország májusban rekordmennyiségű,

összesen 8150 nagy hatótávolságú drónt indított Ukrajna ellen, ami 24 százalékos növekedést jelent áprilishoz képest.

Az ukrán légierő adatai alapján Kijev a beérkező drónok és rakéták mintegy 90 százalékát elfogta, a ballisztikus rakéták elleni védekezés azonban továbbra is komoly kihívást jelent.

Putyin kifogyott az eszközökből

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a támadások után úgy fogalmazott, hogy a Kreml a terror eszközéhez nyúl, mert nem tud katonai áttörést elérni.

Putyin háborús bűnös és vesztes, akinek a terroron kívül nincs más lap a kezében. Moszkva veszít a harctéren. Semennyi rakéta nem változtathat ezen”

– jelentette ki.

A politikus szerint Oroszországnak be kell látnia, hogy a polgári célpontok elleni támadások nem hozzák közelebb a győzelemhez, és a háború lezárásának egyetlen útja a harcok befejezése.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

 

hexahelicene
2026. június 02. 19:01
hexahelicene 2026. június 02. 18:26 Taktikai atomot Kijevre. ---------------- Figyelj. Ne húzzál le bazmeg. Menj az ukrán gecikért megdögleni a frontra. Kurva anyádat minősíted, te kis tiszás geci fasz.. Rohadtul utálom a tiszás geci redves fajtádat bazmeg.
Jospehe998
2026. június 02. 18:33
“Az ukrán elnök szerint Európának saját rakétavédelmi rendszert kell kiépítenie.” Szinte azonnal gondoltam hogy Ukrajnáról van szó. Magasról tesz Zelensky arról hogy mi van Európával csak az érdekli hogy milyen trükkökkel szerezhet ingyen mégtöbb patriot rakétát. És persze hogyan védetheti meg Ukrajnát más pénzen. Nevetséges féreg…
hexahelicene
2026. június 02. 18:26
Taktikai atomot Kijevre.
pandalala
2026. június 02. 18:03
.... májusban
