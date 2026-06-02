Nyolcezer drónt eresztettek rá az oroszok Ukrajnára, Zelenszkij már Ukrajnába hozná az amerikai fegyvergyártást

Beváltotta az ígéretét Putyin: tömeges csapást mért Kijevre
Az orosz hadsereg nem kímélte az ukrán fővárost.
Az ukrán elnök szerint Európának saját rakétavédelmi rendszert kell kiépítenie.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét a nyugati légvédelmi támogatás fontosságára figyelmeztetett, miután Oroszország hétfőről keddre virradó éjszaka újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen. Az Euronews beszámolója szerint az ukrán államfő elsősorban az Egyesült Államoktól vár további Patriot-rakétákat, miközben Európa saját védelmi képességeinek fejlesztését is sürgette.
Európának saját ballisztikus rakéták elleni védelmet kell kiépítenie, hogy ez a háború végre véget érhessen. És feltétlenül szükségünk van az Egyesült Államok segítségére a Patriot-rendszerekhez szükséges rakéták szállításában”
– írta Zelenszkij az X-oldalán.
Az ukrán elnök szerint az újabb támadási hullám világosan mutatja Moszkva szándékait:
Ez egy nagyszabású támadás és Oroszország teljesen egyértelmű üzenete: ha Ukrajnát nem védik meg a ballisztikus és más rakétacsapásoktól, ezek a támadások folytatódni fognak”
– fogalmazott.
Az ukrán hatóságok szerint a kedd hajnali orosz támadásokban legalább 13 ember vesztette életét, és mintegy százan megsérültek. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország összesen
A légvédelem
ugyanakkor több célpontot így is találatok értek.
Moszkva közben azt állította, hogy a csapások az ukrán hadiipari létesítményeket célozták, és hiperszonikus rakétákat is bevetettek. Oroszország továbbra is tagadja, hogy szándékosan polgári célpontokat támadna.
Az Euronews által idézett AFP-elemzés szerint Oroszország májusban rekordmennyiségű,
összesen 8150 nagy hatótávolságú drónt indított Ukrajna ellen, ami 24 százalékos növekedést jelent áprilishoz képest.
Az ukrán légierő adatai alapján Kijev a beérkező drónok és rakéták mintegy 90 százalékát elfogta, a ballisztikus rakéták elleni védekezés azonban továbbra is komoly kihívást jelent.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a támadások után úgy fogalmazott, hogy a Kreml a terror eszközéhez nyúl, mert nem tud katonai áttörést elérni.
Putyin háborús bűnös és vesztes, akinek a terroron kívül nincs más lap a kezében. Moszkva veszít a harctéren. Semennyi rakéta nem változtathat ezen”
– jelentette ki.
A politikus szerint Oroszországnak be kell látnia, hogy a polgári célpontok elleni támadások nem hozzák közelebb a győzelemhez, és a háború lezárásának egyetlen útja a harcok befejezése.
Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP