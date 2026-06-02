Megszületett a döntés: „humanizálás” indul a nyolcadik kerületben a Népszínház utcánál

Jelentős városfejlesztési lépésről döntött pénteki ülésén a Fővárosi Közgyűlés: egyhangú támogatással zöld utat kapott a Népszínház utca és a Blaha Lujza tér találkozásánál fekvő csomópont átalakítása. A döntés értelmében a 99-es busz végállomása kikerül a jelenlegi helyéről, ami lehetővé teszi a terület „humanizálását” és élhetőbbé tételét.

A fejlesztésről Gál József, a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a VIII. kerülettel kötendő megállapodást a közgyűlés egyhangúlag fogadta el, így a 99-es busz a jövőben a Blaha Lujza téren fordul majd vissza, ugyanott, ahol a környék más járatai is közlekednek.