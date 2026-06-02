fővárosi közgyűlés józsefvárosi önkormányzat vitézy dávid gál józsef

Megszületett a döntés: „humanizálás” indul a nyolcadik kerületben a Népszínház utcánál

2026. június 02. 17:56

Gál József, a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint fontos mérföldkőhöz érkeztek.

null

Jelentős városfejlesztési lépésről döntött pénteki ülésén a Fővárosi Közgyűlés: egyhangú támogatással zöld utat kapott a Népszínház utca és a Blaha Lujza tér találkozásánál fekvő csomópont átalakítása. A döntés értelmében a 99-es busz végállomása kikerül a jelenlegi helyéről, ami lehetővé teszi a terület „humanizálását” és élhetőbbé tételét.

A fejlesztésről Gál József, a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a VIII. kerülettel kötendő megállapodást a közgyűlés egyhangúlag fogadta el, így a 99-es busz a jövőben a Blaha Lujza téren fordul majd vissza, ugyanott, ahol a környék más járatai is közlekednek.

A politikus szerint a változtatás fontos mérföldkő a Józsefvárosi Önkormányzat által előkészített, a Népszínház utca teljes megújítását célzó programban. A végállomás áthelyezése ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a jelenleg forgalom által uralt csomópont rendezettebb, gyalogosbarátabb és zöldebb formát öltsön.

Gál József úgy látja: az ehhez hasonló fejlesztések révén lépésről lépésre válhat élhetőbbé Budapest, különösen azokban a városrészekben, ahol a közterületek minősége és a gyalogos közlekedés feltételei régóta fejlesztésre szorulnak.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. június 02. 19:43
Amikor azon a környéken járok, nem találom igazán humánusnak. Mitől fog megváltozni? Kitiltják a népességét?
kecskesajt
2026. június 02. 19:32
Rendőri jelenlét kellene a buszra, mert a cigányok, már 20 évvel ezelőtt is leköpködték ,az utasokat, persze csak a "parasztokat" és még a konszenzuális szex sem ritka műfaj a járaton. Ezzel semmi nem oldódik meg ,csak a kút káváról a vödörbe söprik a szart.
Potymog
2026. június 02. 19:29
" A döntés értelmében a 99-es busz végállomása kikerül a jelenlegi helyéről, ami lehetővé teszi a terület „humanizálását” és élhetőbbé tételét. " A tömegközlekedés mióta nem elég humánus? Egyébként is biztos, hogy élhetőbb valami attól, ha nincs ott buszmegálló???
lazio154-5
2026. június 02. 19:16
Jogos, mert, mikor az iskolából /Bánki/ átszaladtam az Unio ívójába, mindig el akart ütni a búsz, vagy a villamos!
