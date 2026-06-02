Igen, tényleg itt maradt mindaz, ami Berzsenyi lényege volt

Élt itt valamikor valaki, egy jelentős személyiség, egy jelentős művész. Évtizedeken át e falak között ébredt, itt mosakodott, ebédelt, dolgozott, vacsorált, itt aludt, itt szerelmeskedett satöbbi.

A kérdésem ilyenkor mindig az, hogy vajon maradt-e belőle itt valami. És ha igen, mi az. És ha nem maradt semmi, akkor mi, az úgynevezett utókor mit keresünk itt, mi hajt minket ide. A hagyománytisztelet? A leselkedés vágya? A kettő együtt? A megszokás? Vagy másról van szó? Vagy magunk sem tudjuk, miről van szó? Alkatilag úgy vagyok összerakva, hogy például egy ilyen emlékházban mindig az egykori jelenlét még mindig itt rejtőző nyomait keresem. Ami azt jelenti, hogy fogalmam sincs, mit keresek. Ez a keresés leginkább egyfajta figyelmet jelent. Vagy egyfajta meditációt. Mivel nem tudom, mit keresek, nincsenek eszközeim se a kereséshez. Legfeljebb én magam lehetek az eszköz, a saját érzékenységem, hangoltságom lehet az eszköz. De ez a hangoltság is különös valami. Nem irányítható, nem befolyásolható. És vagy jelen van, vagy nincs jelen. Ha épp nincs jelen, tudatosan nem hívható elő. Külön kérésre nem áll rendelkezésre.

Ténferegtem az emlékházban a rekkenő hőségben, a gyerekek rohangásztak, a feleségem a nyomukban, az egyiknek pisilnie kellett, a másik megéhezett.