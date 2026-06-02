Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
hamvas béla berzsenyi dániel ambrus lajos pannonia

Igen, tényleg itt maradt mindaz, ami Berzsenyi lényege volt

2026. június 02. 18:20

Ahogy hallgattam a fenyő lombkoronájában dongó méhrajt, úgy éreztem, ez az a nyom, amit kerestem.

2026. június 02. 18:20
null
Győrffy Ákos
Győrffy Ákos

Május 7-én volt Berzsenyi Dániel születésének kétszázötvenedik évfordulója. Ebben a nagy turbulenciában persze elsikkadt ez is, bár turbulencia nélkül se ezzel a hírrel lett volna tele a sajtó. Többször írtam már róla az évek során, emlegettem különféle jelenségek vagy különféle alkotók, leginkább Ambrus Lajos kapcsán. 

Jó tíz évvel ezelőtt egy kánikulai napon meglátogattuk a családdal Berzsenyi niklai kúriáját, amely ma emlékházként működik. Természetesen nem volt ott rajtunk kívül senki. Ténferegtünk az emlékházban, nézegettem a kiállított relikviákat és kéziratokat, a gyerekek rohangásztak le-föl a helyiségekben. Különös tud lenni egy ilyen emlékház egy forró nyári napon. Nyilván egy ködös novemberi napon is különös.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Egyáltalán, a hely szelleme, a genius loci különös valami.

Élt itt valamikor valaki, egy jelentős személyiség, egy jelentős művész. Évtizedeken át e falak között ébredt, itt mosakodott, ebédelt, dolgozott, vacsorált, itt aludt, itt szerelmeskedett satöbbi. 

A kérdésem ilyenkor mindig az, hogy vajon maradt-e belőle itt valami. És ha igen, mi az. És ha nem maradt semmi, akkor mi, az úgynevezett utókor mit keresünk itt, mi hajt minket ide. A hagyománytisztelet? A leselkedés vágya? A kettő együtt? A megszokás? Vagy másról van szó? Vagy magunk sem tudjuk, miről van szó? Alkatilag úgy vagyok összerakva, hogy például egy ilyen emlékházban mindig az egykori jelenlét még mindig itt rejtőző nyomait keresem. Ami azt jelenti, hogy fogalmam sincs, mit keresek. Ez a keresés leginkább egyfajta figyelmet jelent. Vagy egyfajta meditációt. Mivel nem tudom, mit keresek, nincsenek eszközeim se a kereséshez. Legfeljebb én magam lehetek az eszköz, a saját érzékenységem, hangoltságom lehet az eszköz. De ez a hangoltság is különös valami. Nem irányítható, nem befolyásolható. És vagy jelen van, vagy nincs jelen. Ha épp nincs jelen, tudatosan nem hívható elő. Külön kérésre nem áll rendelkezésre. 

Ténferegtem az emlékházban a rekkenő hőségben, a gyerekek rohangásztak, a feleségem a nyomukban, az egyiknek pisilnie kellett, a másik megéhezett. 

Egyébiránt mély csend. Amilyen csendje csak egy három évszázados, vidéki udvarháznak tud lenni.

Kinéztem a kertbe. A csinos park is senyvedett a száraz forróságban. A finom, távoli, egyenletes zúgást először észre sem vettem, csak miután besétáltam az egyik termetes fenyő alá. Vadméhek dongtak odafent a tűleveles lombkoronában. A vadméhek dongása, ahogy például a harkály kopácsolása is, csak elmélyíti a csendet. A csend alkatrészei. Erről a dongásról eszembe jutott Hamvas Béla egyik esszéje, amelyben Berzsenyiről ír. Direkt nem néztem meg most ezt az esszét, nem akartam, hogy befolyásoljon. Csak az emlékeimre hagyatkozom. 

Berzsenyi kapcsán Hamvas a méhesről ír, a méhes meditatív zsongásáról, arról az álom és az ébrenlét határán lebegő állapotról, ami a költőnek leginkább megfelel. Rémlik, hogy Hamvas aztán a magyarság egészére is kiterjeszti mindezt, nemzetkarakterológiát teremtve.

Hogy a magyar olyan nép lenne eredendően, amely leginkább árkádiai békében szeret álmodni. Hagyják békén a mindenféle tervekkel, újításokkal, mérnökösködéssel, hagyják békében álmodni, ki tudja, miről.

Hamvas olyasmit ír emlékeim szerint, hogy Berzsenyi leginkább a méhesében szeretett üldögélni, ott merengett, álmodott, kizárva a kiábrándító rögvalóságot. Nem tudom, így volt ez, vagy inkább Hamvas költői fantáziájából ered. De mindegy is, hogy így volt-e. Mivel életrajza szerint sikeres gazdálkodó volt, a rögvalósághoz azért mégis jócskán lehetett köze. 

De érteni vélem, mire utalhatott mégis Hamvas ezzel a méhessel. Ahogy hallgattam a fenyő lombkoronájában dongó méhrajt, úgy éreztem, ez az a nyom, amit kerestem. Ebben a dongásban találtam rá Berzsenyire. Ez az, ami itt maradt belőle, ez az atmoszféra. Ez a dongás a költészetének esszenciája, amelyben Hellász, Árkádia és Pannonia összeér. „[A]z idő hirtelen elrepűl, / Mint a nyíl s zuhogó patak” – írja Horác című versében. Az idő ilyen, igen. „Használd a napokat, s ami jelen vagyon, / Forró szívvel öleld” – írja még ugyanitt.

A jelenvalót forró szívvel ölelni, talán ennek az ideális helyszíne tényleg a méhes. Ennek a költőien lakozásnak.

Ha nem is a megértésnek, de a csodálkozásnak, a mindent átérzésnek. Megtaláltam a méhest. Igen, tényleg itt maradt mindaz, ami Berzsenyi lényege volt.

(Nyitókép: )

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. június 02. 18:54
" forr a világ bús ( bősz) tengere ó magyar, .".
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!