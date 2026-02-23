Ha olyan időben és környezetben élnek, amikor és ahol az embert a mítosz még összekötötte az ősök világával, és ezáltal az átélt és nem csupán a kívülről látott természettel, akkor elkerülhették volna a meghasonlást önmagukkal. Olyanokról van szó, akik nem viselik el a mítosz elvesztését, de egyrészt nem találnak utat egy csak külsőleges világhoz, vagyis a természettudomány világképéhez, másrészt ugyanígy nem elégíti ki őket az intellektuális játék a szavakkal, aminek a legcsekélyebb köze sincs a bölcsességhez” – írja Carl Gustav Jung az Emlékek, álmok, gondolatok című nagyszerű „lelki önéletrajzában”.

Csak azért másoltam ide mindezt, mert Ambrus Lajos a ritka kivételek közé tartozik, azok közé, akiket a mítosz még összeköt az ősök világával, az átélt és nem csupán a kívülről látott természettel.

Ezért nem lett belőle meghasonlott ember, ezért nem lett a jungi terminológia szerint neurotikus. Ha elolvassuk a Lugas címmel (és különféle alcímekkel) megjelent esszéköteteit, képet kaphatunk arról, hogy mit jelent mindez. Ezek a könyvek a magyar nyelvű esszéirodalom csúcsait jelentik, függetlenül attól, hogy hol foglalnak helyet az aktuális irodalmi kánonban. Az aktuális irodalmi kánont hagyjuk nyugodtan figyelmen kívül, az nagyjából annyit ér, mint a mai újság, amivel holnap majd kiválóan begyújthatunk a cserépkályhába.

Ambrus Lajos esszéi „az egész” jegyében állnak, a lenyűgözően szerteágazó magyar kultúrhistóriában végeznek költői mélyfúrásokat.

Azt, hogy magyar kultúr- história, értsük nyugodtan a lehető legtágasabban. Értsük bele nyugodtan a latin, a görög, a germán, a balkáni és a mindenféle egyéb kultúrtörténeti rétegeket is, ugyanis a magyar kultúrtörténet csak ezekkel együtt válik láthatóvá és értelmezhetővé. Máskülönben csak tapicskolás a kertvégi sárban. De van itt még valami, pedig már önmagában ez sem kevés. Ambrus Lajos a hamvasi értelemben vett „realizálásban” is érdekelt, azaz nem csupán – ahogy Jung írja – intellektuális játékot játszik a szavakkal, hanem mindezt az életébe, a létezésébe csatornázza.