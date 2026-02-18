A magam részéről az indítványoznám, hogy ezt az ötvenkét napot töltsük böjttel, szellemi és lelki méregtelenítéssel.

Különösnek hangozhat, hogy éppen itt, ezen a felületen indítványozom ezt, amely felület erősen érdekelt abban, hogy a nap huszonnégy órájában ontsa ránk a „tartalmat” a választásokig és azon is túl. Őszinte leszek: nekem ebből elegem van, látni sem akarom, hallani sem akarom, tudni sem akarok róla. És nem azért nem akarok tudni róla, mintha homokba óhajtanám dugni a fejem. Nem óhajtom. Épp ellenkezőleg: nyugodtan körül szeretnék nézni. Ami itt most történik, az értelmetlen, lényegtelen, a jelentősége nulla, és a fennálló erőviszonyokon az égadta világon semmit nem változtat. Mindenki tudja már rég, hová helyezi el az x-et ötvenkét nap múlva. Aki még mindig nem tudja, annak nincs mondanivalóm. Akit az egész nem érdekel, annak sincs. Különösebb illúzióim sosem voltak a kampányidőszakokat illetően, de ez a mostani felülmúlja az eddigieket, már ami az elviselhetetlenségét illeti. Lássuk már be, felesleges az egész,

csak magunkat és a környezetünket, a gyerekeinket mérgezzük vele. Ez utóbbiakról, mármint a gyerekekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Hogy ők hogyan élik meg ezt a permanens ámokfutást, ezt a legtöbbször minden nívót nélkülöző komédiát. Elárulom: rosszul.

A maradék tekintélyünket és hitelünket veszítjük el épp a szemükben. A magam részéről nem vagyok kíváncsi a továbbiakban egyetlen olyan írott vagy mozgóképes tartalomra, amelyben arról esik szó, hogy ki hogyan lopott, csalt és hazudott, hogy ki hogyan kábítószerezett vagy evett meg csecsemőket félig átsütve, hogy ki megy majd börtönbe és ki dicsőül meg, hogy ki hagyja majd el sietve az országot és ki tesz itt majd rendet, hogy mi lesz elfelejtve és mi nem lesz elfelejtve, hogy ki a haza élő lelkiismerete és ki a nemzet elveszejtője, ésatöbbi. Mindez lényegtelen, semmi értelme, és kizárólag arra jó, hogy az ország jelentős része idegállapotba kerüljön, felheccelődjön, miközben a dolog rég eldőlt, csak még nincs róla pecsétes papír. Akármi is lesz a vége, rég eldőlt már.