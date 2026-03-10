Még Donald Tusk lengyel és Rob Jetten holland miniszterelnök is felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy találjon pragmatikus megoldást az orosz olaj Magyarországra történő szállításának ügyében a Barátság kőolajvezetéken keresztül – írja az RT.

Eközben a szlovák Pravda beszámolója szerint Tomio Okamura, a cseh Képviselőház elnöke és az SPD vezetője élesen bírálta Zelenszkijt,