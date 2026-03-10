A szőnyeg szélére állították Zelenszkijt: ezt nem csinálhatja tovább Magyarországgal

Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Egyre nagyobb a nyomás az ukrán elnökön, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket, de azok a kritikák sem csillapodtak, amiket azért kap, mert halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
Még Donald Tusk lengyel és Rob Jetten holland miniszterelnök is felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy találjon pragmatikus megoldást az orosz olaj Magyarországra történő szállításának ügyében a Barátság kőolajvezetéken keresztül – írja az RT.
Eközben a szlovák Pravda beszámolója szerint Tomio Okamura, a cseh Képviselőház elnöke és az SPD vezetője élesen bírálta Zelenszkijt,
amiért halálosan megfenyegette Orbán Viktort, amit Okamura fizikai megsemmisítéssel való fenyegetésnek nevezett.
Okamura felszólította az Európai Unió vezetését, hogy határolódjon el Zelenszkij viselkedésétől. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint a koalíciós tanács nem foglalkozott az üggyel, de szerinte is „rendkívül szokatlan” volt Zelenszkij nyilatkozata.
Nyitókép: AFP/Petras Malukas
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.