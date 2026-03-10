Ft
A szőnyeg szélére állították Zelenszkijt: ezt nem csinálhatja tovább Magyarországgal

2026. március 10. 11:20

Egyre nagyobb a nyomás az ukrán elnökön, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket, de azok a kritikák sem csillapodtak, amiket azért kap, mert halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

2026. március 10. 11:20
Még Donald Tusk lengyel és Rob Jetten holland miniszterelnök is felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy találjon pragmatikus megoldást az orosz olaj Magyarországra történő szállításának ügyében a Barátság kőolajvezetéken keresztül – írja az RT.

Eközben a szlovák Pravda beszámolója szerint Tomio Okamura, a cseh Képviselőház elnöke és az SPD vezetője élesen bírálta Zelenszkijt,

amiért halálosan megfenyegette Orbán Viktort, amit Okamura fizikai megsemmisítéssel való fenyegetésnek nevezett. 

Okamura felszólította az Európai Unió vezetését, hogy határolódjon el Zelenszkij viselkedésétől. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint a koalíciós tanács nem foglalkozott az üggyel, de szerinte is „rendkívül szokatlan” volt Zelenszkij nyilatkozata.

Nyitókép: AFP/Petras Malukas

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

recipp
2026. március 10. 14:33
Fidesz: Lefőtt a kávé!
recipp
2026. március 10. 14:30 Szerkesztve
Kétségbeesett terelés, de azért a mandineren hirtelen csak megjelent két kreml-által fizetett kamu-ukrán cikke valamiért höhööö De az ugye véletlenül sem "kétségbeesett terelés", áh dehogy, amit ti toltok éjjel-nappal, hogy Kijev befolyásolni akarná a választásokat. nytk pcsj - "Ukrajna az ellenségünk" (OV) - tele az ország Zelenszkij-ellenes plakátokkal - Ukrajna elleni állami petíció folyik - az oroszok által működésképtelenné tett Drúzsba miatt az ukránok fegyverkezésre szánt hitel blokkolása - állami terrorcselekmény az ukrán pénzszállító ellen - (még nem élesített) ágyjelenet mint orosz kompromat - szövetséges hírszolgálatok figyelmeztetése az orosz ügynökök beavatkozásáról (nemzetbiztonsági bizottság ülésén megerősítve) - Putyin fenyegetése: csak akkor lesz továbbra is gáz és olaj, ha marad a jelenlegi orosz bábkormány....
recipp
2026. március 10. 14:29
Az ember csak áll és néz. Egyértelműen oroszország mellé állt az orbáni hazaáruló kormány a honvédő harcot folytató ukrán néppel és az Európai Unióval szemben. Ugyanolyan szégyenletesen viselkedik, mint horthy a II. Világháborúban. Álljon itt a Teleki levele: "Főméltóságú Úr! Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok. Teleki Pál"
petronius50
2026. március 10. 14:13
"Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint a koalíciós tanács nem foglalkozott az üggyel, de szerinte is „rendkívül szokatlan” volt Zelenszkij nyilatkozata." Babiš is elmehet a picsába, ilyenkor miért nem áll ki teljes mellszélességgel patrióta szövetségese mellett??
