03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Liverpool foci Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Mindenki Szoboszlaira irigykedhet a Liverpoolban: hamarosan ország-világ előtt bebizonyíthatja, hogy ő legjobb

2026. március 10. 10:12

Első liverpooliként érhetné el ezt az eredményt.

2026. március 10. 10:12
null

Százmillió euróra ugrott Szoboszlai Dominik, az angol bajnok Liverpool magyar futballistájának értéke.

A mértékadó transfermarkt oldal hétfőn frissítette listáját, a magyar válogatott kapitánya pedig hatalmasat javított: 15 millió euró plusszal belépett a háromszámjegyűek klubjába, amelynek mindössze 20 labdarúgó a tagja.

A 25 éves magyar középpályás a Liverpool második legértékesebb játékosa, csak Florian Wirtz előzi meg (110 millió) a rangsorban,

a Premier League-ben futballozók között pedig a hetedik helyet foglalja el. Válogatott csapattársa, Kerkez Milos értéke nem változott, továbbra is 40 millió euróra becsülik, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és a Bournemouth-hoz került Tóth Alex értéke pedig egyaránt 12 millió euróra ugrott.

Érdekes statisztika

A Nemzeti Sport által bemutatott statisztika szerint Szoboszlai okkal lehet a Liverpool második legértékesebb játékosa, ugyanis az előző hat BL-meccsen gólt szerzett vagy gólpasszt adott,

és ha kedden a törökök ellen is összejönne neki bármelyik, első liverpooliként érhetné el a hetes számot ebben a statisztikai mutatóban.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Nemzeti Sport)

Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP

 

juppiter
2026. március 10. 13:39
Követelem, hogy legyen több hír Szoboszlairól! Képtelenség, hogy naponta csak ötször van vele kapcsolatos anyag.
madre79
2026. március 10. 11:53
Neki már nem kell bizonyítani semmit!
