Mindenki Szoboszlaira irigykedhet a Liverpoolban: hamarosan ország-világ előtt bebizonyíthatja, hogy ő legjobb

Észbe kaptak Liverpoolban: álomfizetéssel előznék meg a bajt, megadják Szoboszlainak, amit kér
Brutális számok.
Első liverpooliként érhetné el ezt az eredményt.
Százmillió euróra ugrott Szoboszlai Dominik, az angol bajnok Liverpool magyar futballistájának értéke.
A mértékadó transfermarkt oldal hétfőn frissítette listáját, a magyar válogatott kapitánya pedig hatalmasat javított: 15 millió euró plusszal belépett a háromszámjegyűek klubjába, amelynek mindössze 20 labdarúgó a tagja.
A 25 éves magyar középpályás a Liverpool második legértékesebb játékosa, csak Florian Wirtz előzi meg (110 millió) a rangsorban,
a Premier League-ben futballozók között pedig a hetedik helyet foglalja el. Válogatott csapattársa, Kerkez Milos értéke nem változott, továbbra is 40 millió euróra becsülik, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és a Bournemouth-hoz került Tóth Alex értéke pedig egyaránt 12 millió euróra ugrott.
A Nemzeti Sport által bemutatott statisztika szerint Szoboszlai okkal lehet a Liverpool második legértékesebb játékosa, ugyanis az előző hat BL-meccsen gólt szerzett vagy gólpasszt adott,
és ha kedden a törökök ellen is összejönne neki bármelyik, első liverpooliként érhetné el a hetes számot ebben a statisztikai mutatóban.
Ezt is ajánljuk a témában
Brutális számok.
(MTI / Nemzeti Sport)
Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP