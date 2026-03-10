Most már teljesen biztos: egy nap választ el minket attól, hogy kettészakadjon az ország

Kellemes napsütés jellemzi a hét első napjait, amelyet időnként fátyolfelhők szűrnek. A hét második felében több gomolyfelhő jelenhet meg az égen, és elszórtan záporok is kialakulhatnak, miközben a hőmérséklet továbbra is tavaszi marad – írja a Köpönyeg.

Kedden fátyolfelhők szűrik a kellemes napsütést. Az eső kizárt. A délkeleti szél megélénkülhet. 15 fok körül alakul a hőmérséklet.