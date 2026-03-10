Ft
Most már teljesen biztos: egy nap választ el minket attól, hogy kettészakadjon az ország

2026. március 10. 09:26

Jobban teszik szerdától a Dunántúlon élők, ha visznek magukkal esernyőt.

2026. március 10. 09:26
null

Kellemes napsütés jellemzi a hét első napjait, amelyet időnként fátyolfelhők szűrnek. A hét második felében több gomolyfelhő jelenhet meg az égen, és elszórtan záporok is kialakulhatnak, miközben a hőmérséklet továbbra is tavaszi marad – írja a Köpönyeg.

Kedden fátyolfelhők szűrik a kellemes napsütést. Az eső kizárt. A délkeleti szél megélénkülhet. 15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerdán eleinte fátyol-, majd gomolyfelhők érkeznek, és délutántól a Dunántúlon akár kisebb zápor is előfordulhat.

Reggel 4, délután 16-17 fok körül várható a hőmérséklet. Csütörtökön a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Marad a 16-17 fok körüli maximum. Pénteken változóan felhős, részben napos idő ígérkezik. Csapadékra már kicsi az esély. A csúcsérték továbbra is 16 fok körül valószínű.

Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd délutántól megnövekszik a gomolyfelhőzet, és estétől zápor is előfordulhat.

14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Estétől az ÉNy-i szél megerősödhet – mutatott rá a Köpönyeg.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

