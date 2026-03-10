Most már teljesen biztos: egy nap választ el minket attól, hogy kettészakadjon az ország

Most kell igazán erősnek lennünk: figyelmeztetett az orvos, sokaknak fog nehezen indulni a reggelük
Komoly kellemetlenséget okozhat a reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél.
Jobban teszik szerdától a Dunántúlon élők, ha visznek magukkal esernyőt.
Kellemes napsütés jellemzi a hét első napjait, amelyet időnként fátyolfelhők szűrnek. A hét második felében több gomolyfelhő jelenhet meg az égen, és elszórtan záporok is kialakulhatnak, miközben a hőmérséklet továbbra is tavaszi marad – írja a Köpönyeg.
Kedden fátyolfelhők szűrik a kellemes napsütést. Az eső kizárt. A délkeleti szél megélénkülhet. 15 fok körül alakul a hőmérséklet.
Szerdán eleinte fátyol-, majd gomolyfelhők érkeznek, és délutántól a Dunántúlon akár kisebb zápor is előfordulhat.
Reggel 4, délután 16-17 fok körül várható a hőmérséklet. Csütörtökön a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Marad a 16-17 fok körüli maximum. Pénteken változóan felhős, részben napos idő ígérkezik. Csapadékra már kicsi az esély. A csúcsérték továbbra is 16 fok körül valószínű.
Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd délutántól megnövekszik a gomolyfelhőzet, és estétől zápor is előfordulhat.
14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Estétől az ÉNy-i szél megerősödhet – mutatott rá a Köpönyeg.
Ezt is ajánljuk a témában
Komoly kellemetlenséget okozhat a reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél.
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP