03. 08.
vasárnap
Kiemelten fontos hét előtt állunk, megjöttek az első előrejelzések a március 15-i Békemenetre

2026. március 08. 16:05

Ideálisak lesznek a körülmények.

2026. március 08. 16:05
null

A fátyol- és gomolyfelhők mellett napos, tavaszias időre van kilátás a jövő héten. A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek, a szél olykor megélénkül, szerdától pedig elszórtan előfordulhat zápor, zivatar.

A március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, a hőmérséklet csúcsértéke 15 és 20 fok között alakul 

– derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn az ország nagy részén derült marad az ég, és másutt is az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütésre van kilátás. Csapadék nem lesz. Napközben a nagy területen megélénkülő délkeleti szelet a Bakonyban és a déli tájakon erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 fok között alakul.

Kedden a helyenként vastag fátyolfelhőzet mellett gomolyfelhők is képződnek, de csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél több helyen megélénkülhet. Hajnalban a hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. A maximum-hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás, de egy-egy zápor nem zárható ki. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 0 és plusz 6 fok közé, a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű, de helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 0 és plusz 7, délután 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken változóan felhős időre kell számítani, néhol zápor kialakulhat. A délkeleti szél jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 7, délután 13 és 19 fok között várható.

Szombaton gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, helyenként előfordulhat zápor. A délies szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 1 és 8, délután 14 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.

A március 15-ei nemzeti ünnepen, vasárnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég és néhol kialakulhat zápor. A légmozgás jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a csúcsérték 15 és 20 fok között várható.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI / Czeglédi Zsolt

akyokushinkaimestere
2026. március 08. 17:52
Kiemelten fontos hét előtt állunk, megjöttek az első előrejelzések a március 15-i Békemenetre" Ez hányadik?Mi az értelme?Konkrétan semmi ,mint 66 millió évvel ezelött mikor tüntettek a dínók az aszteroida ellen ,hogy ne csapódjon a földbe.De túl messze volt ,nem hallotta meg.🤦‍♂️😁
johannluipigus
2026. március 08. 16:56
Jut eszembe; poloska Peti 15-én megint utánozza a nemzeti érzelmű erők Békemenetét. Van annak némi pikantériája, amikor egy ukrán maffiózók által finanszírozott párt legnagyobb nemzeti ünnepünkön ukrán pénzből szervez tüncizést.
totumfaktum-2
2026. március 08. 16:49
boldog-vagyok... A ténylegesen nemzeti oldalon sokkal többen lesznek, mint a külföldről pénzelt hazaáruló rendezvényeteken.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. március 08. 16:44
Nagyon fontos lenne hogy 15-én legyen a legelejétől a legvégéig videó az orosz és a nemzeti menetről is, mert valami egyértelmű módon muszáj bizonyítani hogy a nemzeti oldalon tízszer annyian lesznek mint az oroszpárti hazaáruló rendezvényen.
