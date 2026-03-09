Most kell igazán erősnek lennünk: figyelmeztetett az orvos, sokaknak fog nehezen indulni a reggelük

Drámai fordulathoz érkeztünk: figyelmeztetett az orvos, ezt nagyon nehéz lesz elkerülni
Vigyáznunk kell magunkra a következő hetekben.
Komoly kellemetlenséget okozhat a reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket – közölte a jó hírt a Köpönyeg felületén dr. Pukoli Dániel.
A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet
– mutatott rá dr. Pukoli Dániel.
