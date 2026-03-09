Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
időjárás fejfájás hideg szél idő

Most kell igazán erősnek lennünk: figyelmeztetett az orvos, sokaknak fog nehezen indulni a reggelük

2026. március 09. 10:48

Komoly kellemetlenséget okozhat a reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél.

2026. március 09. 10:48
null

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket – közölte a jó hírt a Köpönyeg felületén dr. Pukoli Dániel.

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet

mutatott rá dr. Pukoli Dániel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Marvin RECINOS / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. március 09. 12:40
Tényleg nem zavarja ezeket, hogy a cím és a cikk köszönőviszonyban nincs egymással?
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. március 09. 11:01
Hú vazza!!! időjárás van!!!!!! Mindenki meneküljön!!! ....már aki mandineres szintnek érzi magát
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!