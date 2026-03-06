Ft
Nem kell aggódni a hétvége miatt, de komoly meglepetés érheti a magyarokat

2026. március 06. 06:51

A hajnalok továbbra is hűvösek lesznek.

2026. március 06. 06:51
Az Agroinform jelentései szerint pénteken túlnyomórészt derült, napos időre számíthatunk. Délelőtt, a keleti országrész felett még előfordulhat némi fátyolfelhőzet, majd a nap második felében főként a nyugati és délnyugati tájakon képződhet átmenetileg kevés gomolyfelhő. A jeletnés szerint csapadék sehol sem várható az országban, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hozzáteszik, hogy északnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet.

 

A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul.

Szombaton folytatódik a derült, száraz idő, többnyire gyenge széllel. A délkeleti légmozgás csak a Fertő térségében élénkülhet meg időnként.

Hajnalban jelentősen lehűl a levegő: 

általában -3 és +2 fok közötti minimumok valószínűek, de a fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet, miközben a vízpartokon, a nagyobb városok környezetében és a magasabban fekvő vidékeken enyhébb maradhat az idő. 

A csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között várható. 

A hét utolsó napján is napos, száraz idő ígérkezik, az égen többnyire csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg. A délkeleti, keleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Éjszaka általában -2 és +3 fok közé hűl a levegő, ugyanakkor a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg a vízpartoknál, nagyobb városok környezetében és a hegyvidékeken magasabb értékek is előfordulhatnak. Délután 14 és 18 fok közötti hőmérsékletre van kilátás.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

