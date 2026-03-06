Nem kell aggódni a hétvége miatt, de komoly meglepetés érheti a magyarokat

Hajnalban jelentősen lehűl a levegő:

általában -3 és +2 fok közötti minimumok valószínűek, de a fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet, miközben a vízpartokon, a nagyobb városok környezetében és a magasabban fekvő vidékeken enyhébb maradhat az idő.

A csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között várható.

A hét utolsó napján is napos, száraz idő ígérkezik, az égen többnyire csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg. A délkeleti, keleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Éjszaka általában -2 és +3 fok közé hűl a levegő, ugyanakkor a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg a vízpartoknál, nagyobb városok környezetében és a hegyvidékeken magasabb értékek is előfordulhatnak. Délután 14 és 18 fok közötti hőmérsékletre van kilátás.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP