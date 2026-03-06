Címlapon Magyarország: aki ránéz most a Politicóra, láthatja, hol van Brüsszel vigyázó szeme

„A MAGA nagyágyúi számára Orbán nem csupán partner – inspiráció. Kemény álláspontja a migrációval kapcsolatban, az egyetemek és a woke kulturális intézmények elleni harca, Brüsszellel szembeni ellenségeskedése és Ukrajnával szembeni szkepticizmusa régóta kormányzati modellként jelenik meg az amerikai konzervatívok szemében” – írják egyik cikkükben.

A másikban azt fejtik ki: „Az európai vezetők tavaly decemberben ígéretet tettek arra, hogy 90 milliárd eurót küldenek Ukrajnának, amelyre kétségbeesetten szüksége van az áprilisi finanszírozási hiány fedezésére. Bár Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdetben beleegyezését adta, most meggondolta magát. Az uniós szabályok értelmében mind a 27 kormánynak támogatnia kell a kölcsönt, amelyet az EU hitelfelvételéből finanszíroznak. A bizottsági tisztviselők a magyar ellenvélemény ellenére is vitatják meg, hogy van-e mód arra, hogy Ukrajna megkapja a pénzt, de eddig nem született egyértelmű válasz – mondta négy uniós diplomata és tisztviselő.”