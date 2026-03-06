Címlapon Magyarország: aki ránéz most a Politicóra, láthatja, hol van Brüsszel vigyázó szeme

Aggasztó állapotok Brüsszelben: az iráni háború kapcsán is Ukrajnáért izgulnak
Kaja Kallasnak és társainak megvannak a maga prioritásai.
Cikkek sora foglalkozik Magyarországgal a Politico címlapján.
„Megmentheti Donald Trump Orbán Viktort?”; „Az EU még mindig küszködik, hogy megoldást találjon Magyarország vétójára a 90 milliárdos Ukrajna-csomagról”; „Az EU terve, hogy az új tagállamok ne váljanak Magyarország 2.0-vá” – és így tovább.
A Politico péntek reggeli Magyarország-ügyi szakportállá változott.
„A MAGA nagyágyúi számára Orbán nem csupán partner – inspiráció. Kemény álláspontja a migrációval kapcsolatban, az egyetemek és a woke kulturális intézmények elleni harca, Brüsszellel szembeni ellenségeskedése és Ukrajnával szembeni szkepticizmusa régóta kormányzati modellként jelenik meg az amerikai konzervatívok szemében” – írják egyik cikkükben.
A másikban azt fejtik ki: „Az európai vezetők tavaly decemberben ígéretet tettek arra, hogy 90 milliárd eurót küldenek Ukrajnának, amelyre kétségbeesetten szüksége van az áprilisi finanszírozási hiány fedezésére. Bár Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdetben beleegyezését adta, most meggondolta magát. Az uniós szabályok értelmében mind a 27 kormánynak támogatnia kell a kölcsönt, amelyet az EU hitelfelvételéből finanszíroznak. A bizottsági tisztviselők a magyar ellenvélemény ellenére is vitatják meg, hogy van-e mód arra, hogy Ukrajna megkapja a pénzt, de eddig nem született egyértelmű válasz – mondta négy uniós diplomata és tisztviselő.”
„Ami az új tagok EU-ba való felvételét illeti, az Európai Bizottságnak egyetlen fő prioritása van: biztosítani, hogy ne jöjjön létre reményteljes fordulat a következő Magyarország esetében. Ennek elérése érdekében a terv az, hogy Montenegrót, amely közel áll a csatlakozási tárgyalások befejezéséhez, tengeri malacként használják” – fogalmaz a Politico a harmadik cikkében.
