Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij volodimir zelenszkij európai unióban európai unió orbán viktor

„Sikerült addig provokálni Zelenszkijt...” – kiállt az ukrán elnök mellett a 444 főszerkesztője

2026. március 06. 10:49

Uj Péter szerint Volodimir Zelenszkij egyelőre nem plakátolta tele Ukrajnát „Orbán undorítóra fotosopolt fejével”.

2026. március 06. 10:49
null

Uj Péter, a 444 főszerkesztője sem bírta ki, hogy ne kommentálja a diplomáciában teljesen szokatlan lépést, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán katonákkal fenyegette meg Orbán Viktort. Mint ismert, Zelenszkij csütörtökön egy sajtótájékoztatón arra célozgatott, hogy az Európai Unión belül egyetlen ország blokkolja a finanszírozási csomag végleges jóváhagyását.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– mondta az ukrán elnök.


Uj Péter szerint „annyi ponton, olyan szinten perverz és primitíven átlátszó az egész, mégis tökéletesen működőképes, bizonyíthatatlan és mellőzhetetlen, ráadásul a legképtelenebb és legotrombább lejáratásokkal no meg a zsarolással

sikerült addig provokálni Zelenszkijt is, hogy végül visszaszólt egy keményebbet, így most aztán lehet tovább eszkalálni”. 

A liberális portál főszerkesztője megjegyezte, Volodimir Zelenszkij egyelőre nem plakátolta (sic!) tele Ukrajnát „Orbán undorítóra fotosopolt (sic!) fejével, nem közöltet a kormánysajtóban naponta ötven lejárató cikket róla és satöbbi, hanem csak visszaszólt, egy hősies honvédő háborút vívó, túlélésért (sic!) küzdő, naponta emberéletek százait veszítő ország vezetője”.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2026. március 06. 19:02
Zsidaj a zsidajnak nem vájja ki a szemét.
Válasz erre
0
0
nem-allhatom-szo-nelkul
•••
2026. március 06. 16:46 Szerkesztve
Sem Zelenszkij, sem Magyar Péter pofájához nem kell photoshop, hogy undorítóak legyenek. Éppen elég az, hogy kiül rá a természetük.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 06. 16:33
ideje buntetni a hazaarulokat
Válasz erre
2
0
cint04
2026. március 06. 14:22
na le sem tagadja hogy ukrán propagandista. egy náci rezsim diktátorát védi ez a nyomorult. Ezt a nyomorultat 2010-ben kellett volna eltakarítani legalább, az - az ingatlan ügyei miatt és - amíg 2006-ig össze nem szarták magukat az utcákra kivonuló emberek miatt, ezek az indexben arcátlanul sikálták ki a az összes disznóságát az MSZP-SZDSZ bandának igy járulva hozzá a majdnem államcsődhöz
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!