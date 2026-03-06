„Sikerült addig provokálni Zelenszkijt...” – kiállt az ukrán elnök mellett a 444 főszerkesztője

„Jöjjenek az ukrán katonák izibe” – elszabadultak a Tisza szimpatizánsai, szívből várják Zelenszkij embereit Magyarországon
Annyira gyűlölik Orbánt, hogy bíznak az ukrán elnök szavaiban.
Uj Péter szerint Volodimir Zelenszkij egyelőre nem plakátolta tele Ukrajnát „Orbán undorítóra fotosopolt fejével”.
Uj Péter, a 444 főszerkesztője sem bírta ki, hogy ne kommentálja a diplomáciában teljesen szokatlan lépést, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán katonákkal fenyegette meg Orbán Viktort. Mint ismert, Zelenszkij csütörtökön egy sajtótájékoztatón arra célozgatott, hogy az Európai Unión belül egyetlen ország blokkolja a finanszírozási csomag végleges jóváhagyását.
„Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket.
Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”
– mondta az ukrán elnök.
Uj Péter szerint „annyi ponton, olyan szinten perverz és primitíven átlátszó az egész, mégis tökéletesen működőképes, bizonyíthatatlan és mellőzhetetlen, ráadásul a legképtelenebb és legotrombább lejáratásokkal no meg a zsarolással
sikerült addig provokálni Zelenszkijt is, hogy végül visszaszólt egy keményebbet, így most aztán lehet tovább eszkalálni”.
A liberális portál főszerkesztője megjegyezte, Volodimir Zelenszkij egyelőre nem plakátolta (sic!) tele Ukrajnát „Orbán undorítóra fotosopolt (sic!) fejével, nem közöltet a kormánysajtóban naponta ötven lejárató cikket róla és satöbbi, hanem csak visszaszólt, egy hősies honvédő háborút vívó, túlélésért (sic!) küzdő, naponta emberéletek százait veszítő ország vezetője”.
Ezt is ajánljuk a témában
Annyira gyűlölik Orbánt, hogy bíznak az ukrán elnök szavaiban.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP