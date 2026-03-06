Ft
tisza zelenszkij európai unióban európai unió ukrán

„Jöjjenek az ukrán katonák izibe” – elszabadultak a Tisza szimpatizánsai, szívből várják Zelenszkij embereit Magyarországon

2026. március 06. 09:17

Annyira gyűlölik Orbánt, hogy bíznak az ukrán elnök szavaiban.

2026. március 06. 09:17
null

Fogják a fejüket a Tisza legvehemensebb szimpatizánsai, akik eddig abban a világban éltek, hogy Orbán rossz, Zelenszkij jó, most meg az ukrán elnök megfenyegette a magyar kormányfőt. Zelenszkij csütörtökön egy sajtótájékoztatón arra célozgatott, hogy az Európai Unión belül egyetlen ország blokkolja a finanszírozási csomag végleges jóváhagyását. „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket.  

Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– mondta az ukrán elnök.

Orbán Viktor csütörtök este megerősítette: meg fogja védeni a magyar emberek érdekeit. „Semmilyen életveszélyes fenyegetéssel nem lehet engem ettől eltántorítani” – fogalmazott a kormányfő.

Az ellenzéki kommentelők elképesztő mélyrepülést mutattak a 444, a Telex és az r/hungary subredditen, ami a tiszások legnagyobb hazai gyűjtőhelye. Egyikük azt írja, „Teleki forog a sírjában”, hiszen a magyaroknak annyi ment mindig maximum, hogy a földön fekvőbe (jelen esetben a kommentelő Ukrajnára gondol – a szerk.) belerúgnak. Teljesen felmentve az ukrán elnök halálos fenyegetését, egy másik reddittor azt írta, ilyen az, amikor sokáig cseszegetnek valakit, aki a földön szenved, majd végre vissza tud ütni, hogy megvédje magát. 

„Jellemző, hogy rögtön azzal jön a bántalmazó, hogy őt megütötték. MP részéről sajnálatos ez a reakció, de valóban kiszolgálja a magyar igényeket. Senki nem szégyelli magát azért, amit ez a magyar kormány művel. Senki nem gondolja, hogy tevékenyen részt vesz a magyar állam az oroszok olajozott hadiparában. Mindenki most úgy odavan, hogy milyen jól megmondta a tutit MP. Teljes szégyen. Az egész” – folytatta. 

Ez előbb utóbb várható volt......hogy ezt kapja....magának kereste”

– írta Zelenszkijt felmentve egy másik. 

A 444 és a Telex alatt sem jobb a helyzet, ott valaki írta: „Most unta meg Ukrajna hogy a Fidesz önti rájuk a mocskot”. Egy Sándor nevű kommentelő azt írta, Zelenszkij reakcióját túlzónak és elsietettnek tartja, de „Orbán agressziója váltotta ki az Ukrán miniszterelnök (helyesen elnök – a szerk.) indulatait.”

A 444 írt egy cikket, amelyben Szijjártó reakciójáról számoltak be, a külügyminiszter azt mondta, „Minden határon túlmegy, hogy Zelenszkij megöléssel fenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét”. Emőke itt arról írt „Sokak vágya teljesülne!”

Magyar Péter Facebook-oldala alatt sem fogták vissza magukat az emberek, sokkal nagyobb Zelenszkij-melletti kiállást vártak volna a Tisza Párt elnökétől. 

Zelenszkij igenis jól tette!”

– írta egy kommentelő Magyar Péter posztja alatt.

„Árad a város jöjjenek az ukrán katonák izibe, legalább nekünk nem lesz má dolgounk vele! ÁRADJON!!!!!!!!!!!” – folytatták. 

Elszabadult Tisza-kommentelők

Elszabadult Tisza-kommentelők

-

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP 

vandras-2
2026. március 07. 08:37
Én szeretném látni ,hogy Romulusz a zsírleszívott csöcseivel egyetemben rohamra vezetné ezt az agyhalott csürhét ,az orosz állások ellen !Véletlenül sem röhögnék rajtuk. Egyébként Ukrajna még nem fogott padlót ,de korrupt vezetése mindent megtesz ,hogy fölre kerüljön.
kobi40
2026. március 07. 04:07
Ott csápolnának a határon, ők lennének az elsők, akiket berántanának. Menjenek önként. ZELENSZKIJ! KAPÁS VAN! MINDEN TISZA SZIMPATIZÁNS BE AKAR ÁLLNI AZ ARANY BUDI HÁBORÚBA!
BBrutus
2026. március 06. 21:11
Az ukrán nem olyan civilizált, mint gondoljátok bokasálos buzi Tiszások ott Pesten! Majd ha anyátokat, feleségeteket, csajotokat, lányotokat megbassza vagy tíz ukrán felszabadító katona, közben meg ti végignézitek, nem lesztek ilyen lelkesek.
edusos
2026. március 06. 20:17
Tessék mondani, ez még csak a Tisztelet, vagy már maga a megtestesült Szabadság?
