„Jöjjenek az ukrán katonák izibe” – elszabadultak a Tisza szimpatizánsai, szívből várják Zelenszkij embereit Magyarországon

Az ellenzéki kommentelők elképesztő mélyrepülést mutattak a 444, a Telex és az r/hungary subredditen, ami a tiszások legnagyobb hazai gyűjtőhelye. Egyikük azt írja, „Teleki forog a sírjában”, hiszen a magyaroknak annyi ment mindig maximum, hogy a földön fekvőbe (jelen esetben a kommentelő Ukrajnára gondol – a szerk.) belerúgnak. Teljesen felmentve az ukrán elnök halálos fenyegetését, egy másik reddittor azt írta, ilyen az, amikor sokáig cseszegetnek valakit, aki a földön szenved, majd végre vissza tud ütni, hogy megvédje magát.

„Jellemző, hogy rögtön azzal jön a bántalmazó, hogy őt megütötték. MP részéről sajnálatos ez a reakció, de valóban kiszolgálja a magyar igényeket. Senki nem szégyelli magát azért, amit ez a magyar kormány művel. Senki nem gondolja, hogy tevékenyen részt vesz a magyar állam az oroszok olajozott hadiparában. Mindenki most úgy odavan, hogy milyen jól megmondta a tutit MP. Teljes szégyen. Az egész” – folytatta.

Ez előbb utóbb várható volt......hogy ezt kapja....magának kereste”

– írta Zelenszkijt felmentve egy másik.