03. 07.
szombat
tisza shell halliburton halliburt Magyar Péter

Ez kellemetlen: csúnyán lelepleződött a Tisza jelöltje – ezt nehéz lesz kimagyarázni

2026. március 06. 13:56

Nem újdonság a Tisza környékén, hogy a nemzetközi olajlobbitól igazolja politikus-jelöltjeit Magyar Péter pártja.

2026. március 06. 13:56
Csúnya bakiba szaladt bele Csiszár Béla, a Tisza Párt Fejér vármegye 1. számú választókerületének képviselőjelöltje, aki szerint a megyeszékhely fejlődése csak az EU-s pénzeknek köszönhető. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a Facebook-oldalára kiírt üzenetében azt írta, Csiszár nevét korábban még nem hallotta a városban, nem is csoda, hiszen, aki „ilyen kijelentést az tesz, akinek zéró helyismerete van”.

 

Vagy aki hazudik, de teljesen ismeretlenül nem ebből szeretnék kiindulni”

– tette hozzá a városvezető, aki reméli, hogy a képviselőjelöltek mindegyike felkészültséget, helyismeretet és Fehérvár iránti elkötelezettséget fog mutatni. „Aki Fehérvárt és a fehérvári embereket kívánja képviselni az Országgyűlésben, annak ismerni kell a városunkat. Emellett pedig tisztelni az itt élőket és a munkájukat!” – zárta Cser-Palkovics András.

Csiszár Bélának valóban nem sok köze van a térséghez, gyakorlatilag semmi kötődése nincs választókerületéhez, egy teljesen ejtőernyőztetett jelöltről van szó. Csiszár ráadásul saját bemutatkozásában azt is elismerte, hogy tíz éven át dolgozott Belgiumban multinacionális vállalatoknál. Többek között két éven át a Halliburton globális olajvállalatot erősítette Hollandiában, mint senior project coordinátor, emellett volt a FedEx Expressnél és a HAMON Thermal Europenál preject managerként is. 

Ezen multik közül a legérdekesebb a Halliburton, amely a világ egyik vezető energiaipari gyártója és szolgáltatója. A vállalat pénzügyeit tekintve 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörését követően még arról számolt be a Wall Street Journal, hogy a nyugati multinacionális vállalat a szankcióknak eleget téve kivonul az orosz piacról, amely következtében pénzügyi veszteségeket könyvelt el a vállalat. 2023-ban azonban már arról cikkezett a Reuters, hogy az ukrán állami olajvállalat, a Naftogaz amerikai olajtársaságokkal tárgyalt ukrajnai energetikai projektekről. Ezen amerikai multinacionális olajvállalatok között szerepel a Halliburton is, ahol Magyar Péter Székesfehérvárra küldött embere, Csiszár Béla is dolgozott.

Emlékezetes, hogy a 2000-es években a Tisza Párt képviselőjelöltjének korábbi munkaadója hatmilliárd dollárnyi (!) megbízást kaptak az iraki háború kapcsán az amerikai kormánytól.

Ezeket a megbízásokat rejtélyesen, általában érdemi verseny nélkül nyerte meg a Halliburton és leányvállalata, hatalmas nyereséget realizálva Irak romjain és az ott állomásozó amerikai csapatokon.

Nem Csiszár az első olajlobbista a Tisza berkein belül, ugyanis a nemzetközi olajlobbitól érkezett Kapitány István is, aki a párt elsőszámú gazdasági szakértője lett, valamint Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakciójának tagja és Pest vármegyei képviselőjelöltje is a Shell olajvállalatának alkalmazásban állt a közelmúltban.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Facebook

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
google-2
2026. március 06. 20:40
Jó, de minden téeszesnek ke kell tennie a hűségesküt, no, nem a magyaroknak, hanem Brüsszelnek, Kijevnek egy a hangja.
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2026. március 06. 16:29
ezek a kiöregedett, már mindenre alkalmatlan csicskák olcsón megvehetők. A nagyvállalati karrierje véget ért, próbálkozik a gyarmatokon.
Válasz erre
2
0
csulak
2026. március 06. 16:23
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2026. március 06. 14:54
Egy kicsit nehezen értem, hogy miért baj az, ha valaki egy olajlobbit támogat. Elolvastam a cikket és amiket a Halliburton ellen felhozott, azokban semmi kivetni valót nem látok. Felhozza pl a cikk azt, hogy a Halliburton a szankcióknak megfelelően kivonult az orosz piacról. Természetes, hogy ezt tette, mivel nem is lett volna más választása. Utána azzal jön a cikk, hogy a Halliburton befektetett Ukrajnában. Úgy tudom, ez nem illegális, tehát mi itt a probléma?
Válasz erre
0
6
