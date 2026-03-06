Ez kellemetlen: csúnyán lelepleződött a Tisza jelöltje – ezt nehéz lesz kimagyarázni

Csiszár Bélának valóban nem sok köze van a térséghez, gyakorlatilag semmi kötődése nincs választókerületéhez, egy teljesen ejtőernyőztetett jelöltről van szó. Csiszár ráadásul saját bemutatkozásában azt is elismerte, hogy tíz éven át dolgozott Belgiumban multinacionális vállalatoknál. Többek között két éven át a Halliburton globális olajvállalatot erősítette Hollandiában, mint senior project coordinátor, emellett volt a FedEx Expressnél és a HAMON Thermal Europenál preject managerként is.

Ezen multik közül a legérdekesebb a Halliburton, amely a világ egyik vezető energiaipari gyártója és szolgáltatója. A vállalat pénzügyeit tekintve 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörését követően még arról számolt be a Wall Street Journal, hogy a nyugati multinacionális vállalat a szankcióknak eleget téve kivonul az orosz piacról, amely következtében pénzügyi veszteségeket könyvelt el a vállalat. 2023-ban azonban már arról cikkezett a Reuters, hogy az ukrán állami olajvállalat, a Naftogaz amerikai olajtársaságokkal tárgyalt ukrajnai energetikai projektekről. Ezen amerikai multinacionális olajvállalatok között szerepel a Halliburton is, ahol Magyar Péter Székesfehérvárra küldött embere, Csiszár Béla is dolgozott.

Emlékezetes, hogy a 2000-es években a Tisza Párt képviselőjelöltjének korábbi munkaadója hatmilliárd dollárnyi (!) megbízást kaptak az iraki háború kapcsán az amerikai kormánytól.

Ezeket a megbízásokat rejtélyesen, általában érdemi verseny nélkül nyerte meg a Halliburton és leányvállalata, hatalmas nyereséget realizálva Irak romjain és az ott állomásozó amerikai csapatokon.