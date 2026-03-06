Horváth József: „A fenyegetések nem a kormánynak szólnak, hanem az egész országnak”

A szakértő emlékeztetett: Magyarországon négyfokozatú a terrorfenyegetettségi készültségi rendszer, és most egy szinttel emelték meg a készültséget. Mint mondta, minden állam saját szuverén joga, hogy milyen rendszerben állapítja meg a fenyegetettségi szinteket, de a mostani döntést nagyon is konkrét körülmények indokolták.

„A helyén kell kezelni a kormány felelősségteljes intézkedéseit , annál is inkább, mert az iráni események kapcsán, az európai titkosszolgálatok és politikusok egyöntetű véleménye szerint egész Európában jelentősen megemelkedett a terrorfenyegetettség szintje.”

Az igazgató rámutatott, hogy Nyugat-Európában jelentős létszámú muzulmán közösségek élnek, ami többrétű kockázatot jelent:

„Azt sajnos senki nem tudja, hogy ki radikalizálódik közülük a mostani történések hatására, vagy ki tagja mondjuk az Irán által szponzorált terrorszervezetek valamelyik sejtjének, és azokat az alvó sejteket mikor aktiválja az iráni titkosszolgálat.”