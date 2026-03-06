Az Europol is megerősítette: az iráni konfliktus miatt nő a terrorveszély az Európai Unióban

A szóvívó hozzátette: az online tartalmak gyors terjedése felgyorsíthatja a rövid távú radikalizálódást az EU-ban élő diaszpórák és más személyek körében.

Az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiuma még a hét elején úgy döntött: fokozza az együttműködést a Europol-lal, mivel attól tartanak, hogy Irán megtorló lépéseket tehet Ali Khamenei, Irán korábbi legfőbb vezetőjének megölése után.