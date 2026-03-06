Az Europol is megerősítette: az iráni konfliktus miatt nő a terrorveszély az Európai Unióban

Trump ezúttal sem fogta vissza magát – a világszervezet még nem reagált az amerikai elnök kijelentésére
Nem kertelt az USA elnöke.
Emellett más veszély is fenyegetheti a kontinenst.
Az Európai Unióban megnőtt a terrorista támadások veszélye az iráni konfliktus miatt – számolt be róla az EU bűnüldöző ügynöksége, az Europol. A hírt az Euractivnak közölték.
Az Europol hozzátette, hogy az Irán által irányított proxycsoportok „destabilizáló” tevékenységeket is végezhetnek az EU területén.
„Az EU területén a terrorista és erőszakos szélsőséges fenyegetettség szintje jelenleg emelkedettnek minősül. Ez megnyilvánulhat magányos elkövetők vagy kis, önszerveződő sejtek által végrehajtott, helyben kialakuló radikalizáció formájában” – mondta Jan Op Gen Oorth, a Europol szóvivője.
A szóvívó hozzátette: az online tartalmak gyors terjedése felgyorsíthatja a rövid távú radikalizálódást az EU-ban élő diaszpórák és más személyek körében.
Az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiuma még a hét elején úgy döntött: fokozza az együttműködést a Europol-lal, mivel attól tartanak, hogy Irán megtorló lépéseket tehet Ali Khamenei, Irán korábbi legfőbb vezetőjének megölése után.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem kertelt az USA elnöke.
„Ha az iráni vezetés eljut a kétségbeesés egy bizonyos pontjára, akkor kaotikus terrorizmushoz folyamodhat – amikor független sejtek, közvetlen teheráni kapcsolat nélkül, szabadon cselekedhetnek” – mondta egy regionális hírszerzési forrás az Euractivnak március 3-án.
A Europol attól is tart, hogy Irán által irányított proxycsoportokat aktiválhatják.
„Ezek közé az úgynevezett ‘Ellenállás Tengelye’ (Axis of Resistance) hálózat, valamint olyan bűnszervezetek tartoznak, amelyekről úgy tartják, hogy az iráni biztonsági intézmények irányítása alatt működnek” – jegyezte meg a Europol tisztviselője.
A tisztviseló azt is elmondta, hogy tevékenységük magában foglalhat terrorista támadásokat, megfélemlítési kampányokat és terrorizmus finanszírozását, valamint kibertámadásokat, dezinformációs műveleteket vagy online csalási rendszereket is.
A Europol becslése szerint a nyugati infrastruktúrát és vállalkozásokat célzó kibertámadások kockázata tovább nőhet, ha a konfliktus elhúzódik.
A konfliktus párhuzamos dinamikát hoz létre az online térben is. A bűnözői és terrorista hálózatok kihasználják majd a felfokozott információs környezetet mesterséges intelligenciával támogatott csalások és dezinformáció terjesztésére”
– mondta Op Gen Oorth.
Arra a kérdésre, hogy mi a helyzet Ciprussal, illetve a jelentésekkel, amelyek szerint több ezer iráni kormánybarát személy tartózkodik a Törökország által megszállt területeken, a Europol tisztviselője így válaszolt:
„Elvi kérdésként a Europol folyamatos és strukturált információcserét folytat a ciprusi illetékes bűnüldöző hatóságokkal, és készen áll támogatást nyújtani Ciprusnak, amennyiben azt a ciprusi hatóságok kérik.”
Nyitókép forrása: Blanca CRUZ / AFP