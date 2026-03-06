„Ha van vére noÁrnak…” – újabb üzenetet kapott Molnár Áron a profi MMA-harcostól

„Ha van vére noÁrnak, akkor megjelenik ő is a gálán, és miután nyertem MMA-ban, nyerek ellene bokszban is” – mondta legfrissebb Facebook-videójában Róka, azaz Lukács Nikolasz, aki bejelentette, hogy elkezdték árusítani a jegyeket az április 9-i gálára.

Az MMA-harcos azt követően hívta ki Molnár Áront, hogy