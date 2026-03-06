„Ha van vére noÁrnak…” – újabb üzenetet kapott Molnár Áron a profi MMA-harcostól

„Áll a bunyó?” – addig keménykedett noÁr, amíg Róka, a profi MMA-harcos hívta ki egy hivatalos mérkőzésre (VIDEÓ)
Lukács Nikolasz az ukrán témában is helyretette a színész-aktivistát.
Lukács Nikolasz másodszor is kihívta Molnár Áront, hogy a profi MMA-mérkőzését követően csapjanak össze ökölvívásban is, mert a „színész” egyelőre nem reagált.
„Ha van vére noÁrnak, akkor megjelenik ő is a gálán, és miután nyertem MMA-ban, nyerek ellene bokszban is” – mondta legfrissebb Facebook-videójában Róka, azaz Lukács Nikolasz, aki bejelentette, hogy elkezdték árusítani a jegyeket az április 9-i gálára.
Az MMA-harcos azt követően hívta ki Molnár Áront, hogy
a politikai influenszer Orbán Viktorral keménykedett, és »úgy árnyékolt neki, mint egy rossz sittes«.
A Tisza Párt legagresszívabb támogatóinak egyike egyelőre nem reagált a kihívásra, pedig azóta is számtalan gyűlölködő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán.
Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala