Hírek
Vélemények
Hetilap
róka mma molnár áron tisza párt lukács nikolasz orbán viktor

„Ha van vére noÁrnak…” – újabb üzenetet kapott Molnár Áron a profi MMA-harcostól

2026. március 06. 09:41

Lukács Nikolasz másodszor is kihívta Molnár Áront, hogy a profi MMA-mérkőzését követően csapjanak össze ökölvívásban is, mert a „színész” egyelőre nem reagált.

2026. március 06. 09:41
null

„Ha van vére noÁrnak, akkor megjelenik ő is a gálán, és miután nyertem MMA-ban, nyerek ellene bokszban is” – mondta legfrissebb Facebook-videójában Róka, azaz Lukács Nikolasz, aki bejelentette, hogy elkezdték árusítani a jegyeket az április 9-i gálára.

Az MMA-harcos azt követően hívta ki Molnár Áront, hogy

a politikai influenszer Orbán Viktorral keménykedett, és »úgy árnyékolt neki, mint egy rossz sittes«.

A Tisza Párt legagresszívabb támogatóinak egyike egyelőre nem reagált a kihívásra, pedig azóta is számtalan gyűlölködő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csigabus
2026. március 07. 14:35
Szörnyű egy fazon ez a büdös bunkó!
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. március 07. 06:52
KÉPEN EGY ELMEBETEG!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 06. 16:39
Noar beszart, ennyi. egy poloskatol ennyire telik
Válasz erre
0
0
thehun
2026. március 06. 15:25
Ha a szalv kurva aki kiszarta es ilyennek nevelte ezt a fasszopo buzit, , akkor most adjatok neki nevelest, bassza mar ossze pofajat, de ugy hogy ra se ismerjen a kurva anyja!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!