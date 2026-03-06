„Jöjjenek az ukrán katonák izibe” – elszabadultak a Tisza szimpatizánsai, szívből várják Zelenszkij embereit Magyarországon
Annyira gyűlölik Orbánt, hogy bíznak az ukrán elnök szavaiban.
A Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak.
„Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon. Tegnap mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel járna. Nem kérünk belőle!
Az ukránok segítik Magyar Péter kampányát, cserébe a Tisza ukránpárti kormányt alakítana. Emlékezzünk, hogy nemrég a tiszások még az Európai Parlamentben ukrán zászlós pólóban tapsolták Zelenszkijt.
Az ukrán elnök maga is bevallotta, hogy az egész olajblokádot politikai célból csinálja, Magyar Péter érdekében. Magas energiaárakat és ezzel gazdasági káoszt akar előidézni Magyarországon – reményeik szerint növelve Magyar Péter választási esélyeit.
A Tisza ehhez végig asszisztált, hiszen ők is megígérték Brüsszelnek és Kijevnek, hogy leválasztják hazánkat az olcsó orosz energiáról. Ezt legalább hat alkalommal támogatták is az Európai Parlamentben.
Magyarország nem hagyja magát és válaszlépéseket tett – többek közt megakasztotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Ez volt az a lépés, ami Kijevet a legérzékenyebben érintette. Emiatt fenyegette meg Zelenszkij halálosan Orbán Viktort.
Persze most, hogy ukrán szövetségese miatt szorul a cipő Magyar Péter lábán, ismét megy a színjáték – ebből is látszik, hogy a Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak, aki súlyos kockázat Magyarország biztonságára nézve!
A fenyegetéstől nem ijedünk meg! Alkuba nem bocsátkozunk!
A Fidesz a biztos választás!”
Nyitókép forrása: Máthé Zoltán / MTI
