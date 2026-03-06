Ft
tisza párt brüsszel Magyar Péter ukrajna

Az ukránok segítik Magyar Péter kampányát

2026. március 06. 09:55

A Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak.

2026. március 06. 09:55
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon. Tegnap mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel járna. Nem kérünk belőle!

Az ukránok segítik Magyar Péter kampányát, cserébe a Tisza ukránpárti kormányt alakítana. Emlékezzünk, hogy nemrég a tiszások még az Európai Parlamentben ukrán zászlós pólóban tapsolták Zelenszkijt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Az ukrán elnök maga is bevallotta, hogy az egész olajblokádot politikai célból csinálja, Magyar Péter érdekében. Magas energiaárakat és ezzel gazdasági káoszt akar előidézni Magyarországon – reményeik szerint növelve Magyar Péter választási esélyeit.

A Tisza ehhez végig asszisztált, hiszen ők is megígérték Brüsszelnek és Kijevnek, hogy leválasztják hazánkat az olcsó orosz energiáról. Ezt legalább hat alkalommal támogatták is az Európai Parlamentben.

Magyarország nem hagyja magát és válaszlépéseket tett – többek közt megakasztotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Ez volt az a lépés, ami Kijevet a legérzékenyebben érintette. Emiatt fenyegette meg Zelenszkij halálosan Orbán Viktort.

Persze most, hogy ukrán szövetségese miatt szorul a cipő Magyar Péter lábán, ismét megy a  színjáték – ebből is látszik, hogy a Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak, aki súlyos kockázat Magyarország biztonságára nézve!

A fenyegetéstől nem ijedünk meg! Alkuba nem bocsátkozunk!

A Fidesz a biztos választás!”

tapir32
2026. március 07. 04:34
Kapitány a nyitott piacgazdaság mindenütt megbukott, elavult koncepcióját erőlteti. Anakronisztikusak az elképzelései. Ma már a kínai típusú, az állam segítette, felügyelte protekcionista gazdasági modell a nyerő. A gazdaság van az emberekért és nem fordítva. A gazdaságpolitikai döntéseknek nem kell a nyitott piacgazdaság elképzeléseinek megfelelnie. Az utóbbiak alapjáról a gazdaságpolitikát támadni butaság és demagógia! Kapitány szellemi fejlődésében visszamaradt kb. 100 évet. Az a gazdasági koncepció amit jelenleg képvisel, az értéktelen. Kapitányból hiányzik a gazdaság országos szintű átlátására való képesség.
tapir32
2026. március 07. 02:39
Orbán régóta az EU tagállamok fegyverkezése mellett van. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem Ukrajnának kell adni a fegyvert és a pénzt. Európát a NATO védi nem Ukrajna. Az Ukrán hadsereg megbízhatatlan és a morálja a béka feneke alatt van. 250 000 katona dezertált az ukrán hadseregből. Erőszakkal kell sorozni stb. A háború támogatottsága Ukrajnában 20% alatti, Zselenszkij támogatottsága 4%. A probléma amit most kell megoldani az az, hogy minél előbb, további embertömegek halála és megnyomorodása nélkül kell lezárni a háborút.
google-2
2026. március 06. 20:26
A sunyi, gyáva manöken is megadta a címét Zelenszkijnek, de ő már a komikus zsebében lapul, miért is fenyegetné meg az ukrán pólós kezes báránykáját?
cirmos
2026. március 06. 19:18
ha zelenszkij elszólása egy véletlen indulat eredménye, akkor hibázott. viszont ha ez egy terv része - na akkor te kezdhetsz csomagolni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!