Az Európai Bizottság szerint Zelenszkij átlépett egy határt azzal, hogy megfenyegette Orbán Viktort

Az Európai Bizottság szerint elfogadhatatlan az a kijelentés, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök burkoltan Orbán Viktornak címezve tett. A brüsszeli testület szóvivője egyértelművé tette: az Európai Unió tagállamait nem lehet fenyegetni.

Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője pénteken arról beszélt, hogy Brüsszel figyelemmel kíséri a Magyarország és Ukrajna között egyre élesebbé váló retorikai konfliktust.