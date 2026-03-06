Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij brüsszel fenyegetés ukrajna európai bizottság orbán viktor

Az Európai Bizottság szerint Zelenszkij átlépett egy határt azzal, hogy megfenyegette Orbán Viktort

2026. március 06. 15:25

Az Európai Bizottság sem tolerálja az ukrán elnök fenyegetését.

2026. március 06. 15:25
null

Az Európai Bizottság szerint elfogadhatatlan az a kijelentés, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök burkoltan Orbán Viktornak címezve tett. A brüsszeli testület szóvivője egyértelművé tette: az Európai Unió tagállamait nem lehet fenyegetni.

Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője pénteken arról beszélt, hogy Brüsszel figyelemmel kíséri a Magyarország és Ukrajna között egyre élesebbé váló retorikai konfliktust.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Úgy hisszük, egyik részről sem hasznos vagy előremutató az efféle beszédmód a közös céljaink szempontjából. Jelesül Zelenszkij elnök mondataival kapcsolatban az Európai Bizottság világosan úgy véli, hogy ez elfogadhatatlan. EU-tagállamokat nem szabad fenyegetni”

– fogalmazott a szóvivő, majd hozzátette: a bizottság jelenleg mindkét féllel egyeztet a helyzet rendezése érdekében.

A vita hátterében az áll, hogy Zelenszkij a héten az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag kapcsán tett egy sokat vitatott kijelentést. Az ukrán elnök arról beszélt, reméli, hogy „egy bizonyos személy” az Európai Unióban nem blokkolja a 90 milliárd eurós támogatást, majd hozzátette:

Máskülönben ennek az embernek a címét átadjuk a fegyveres erőknek – hívják fel, és beszéljenek vele ők a maguk nyelvén"

Az Európai Bizottság azt is közölte, hogy figyelemmel kíséri a Magyarország és Ukrajna közötti további vitás ügyeket is. Ide tartozik többek között a Barátság kőolajvezeték körüli feszültség, valamint az a magyarországi ügy is, amelyben a hatóságok jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállító ukrán konvojt állítottak meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A bizottság ugyanakkor jelezte: a pénzszállítmánnyal kapcsolatos részletekről egyelőre nem rendelkeznek további információkkal.

Nyitókép forrása: Anadolu via AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
righteous
•••
2026. március 07. 07:13 Szerkesztve
Irgum-burgum, ejnye-bejnye Zelenszkij elvtárs, pajtás ilyet nem mondunk, médianyilvánosan ... Felszólítjuk a két EU-s tagállamot, hogy mielôbb rendezzék az uniós egységet bomlasztó viszonyukat! Ha nem tudják a felek rendezni a nézeteltéréseket kénytelenek leszünk továbbszankcionálni Oroszországot és további megvonásokban részesíteni Magyarországot! Áradjon !
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
•••
2026. március 06. 23:20 Szerkesztve
Amikor a gyereked felkeni a spenótos szarát a szomszéd frissen festett falára. " Hát azért ezt mégsem kellett volna aranybogaram"
Válasz erre
0
0
Lami66
•••
2026. március 06. 21:07 Szerkesztve
Mindeközben egy titkár kijevben: zelenszkij nagyúr! titkos üzenet érkezett brüsszelből. De én ezt nem igazán értem. Ez a szövege: "mindjárt mondunk valamit, de ne tessék komolyan venni, nem magának szól"
Válasz erre
0
0
Lami66
2026. március 06. 21:03
Na ettől a szigortól biztos összeszarta magát zselé.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!