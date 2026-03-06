Az Európai Bizottság szerint Zelenszkij átlépett egy határt azzal, hogy megfenyegette Orbán Viktort

Tíz napot kellett rá várni: megérkezett Brüsszel válasza a Barátság kőolajvezeték ügyében
Kijev összejátszik az Európai Bizottsággal.
Az Európai Bizottság sem tolerálja az ukrán elnök fenyegetését.
Az Európai Bizottság szerint elfogadhatatlan az a kijelentés, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök burkoltan Orbán Viktornak címezve tett. A brüsszeli testület szóvivője egyértelművé tette: az Európai Unió tagállamait nem lehet fenyegetni.
Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője pénteken arról beszélt, hogy Brüsszel figyelemmel kíséri a Magyarország és Ukrajna között egyre élesebbé váló retorikai konfliktust.
Úgy hisszük, egyik részről sem hasznos vagy előremutató az efféle beszédmód a közös céljaink szempontjából. Jelesül Zelenszkij elnök mondataival kapcsolatban az Európai Bizottság világosan úgy véli, hogy ez elfogadhatatlan. EU-tagállamokat nem szabad fenyegetni”
– fogalmazott a szóvivő, majd hozzátette: a bizottság jelenleg mindkét féllel egyeztet a helyzet rendezése érdekében.
A vita hátterében az áll, hogy Zelenszkij a héten az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag kapcsán tett egy sokat vitatott kijelentést. Az ukrán elnök arról beszélt, reméli, hogy „egy bizonyos személy” az Európai Unióban nem blokkolja a 90 milliárd eurós támogatást, majd hozzátette:
Máskülönben ennek az embernek a címét átadjuk a fegyveres erőknek – hívják fel, és beszéljenek vele ők a maguk nyelvén"
Az Európai Bizottság azt is közölte, hogy figyelemmel kíséri a Magyarország és Ukrajna közötti további vitás ügyeket is. Ide tartozik többek között a Barátság kőolajvezeték körüli feszültség, valamint az a magyarországi ügy is, amelyben a hatóságok jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállító ukrán konvojt állítottak meg.
A bizottság ugyanakkor jelezte: a pénzszállítmánnyal kapcsolatos részletekről egyelőre nem rendelkeznek további információkkal.
