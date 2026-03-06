Az amerikai hadsereg olyat tett, hogy azonnal beindultak a találgatások

Az amerikai hadsereg váratlanul törölt egy nagyszabású kiképzési gyakorlatot az elit 82. légiszállítású hadosztály számára, ami azonnal találgatásokat indított el arról, hogy az egységet az iráni háború miatt a Közel-Keletre vezényelhetik. A The Telegraph beszámolója szerint a döntés az amerikai hadsereg egyik legismertebb ejtőernyős alakulatát érinti. A hadosztály Észak-Karolinában állomásozik, és egy 4-5 ezer katonából álló dandárharccsoport is a része, amelyet kifejezetten gyors reagálású feladatokra tartanak készenlétben.

A katonák eredetileg Louisiana államban vettek volna részt egy kiképzésen, azonban az amerikai hadsereg váratlanul lemondta a gyakorlatot, és az alakulat tagjait arra utasították, hogy maradjanak az észak-karolinai bázison. A hirtelen döntés azonnal találgatásokhoz vezetett arról, hogy az egységre hamarosan más feladat várhat.