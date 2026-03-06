Az amerikai hadsereg olyat tett, hogy azonnal beindultak a találgatások

Összefog Amerika a kurdokkal Irán ellen
A kurdok készen állnak nekimenni Iránnak, a CIA már fegyverzi őket.
Váratlanul törölték az egyik elit amerikai ejtőernyős egység hadgyakorlatát. A lépés spekulációkat indított el arról, hogy az iráni konfliktus miatt közel-keleti bevetés készülhet.
Az amerikai hadsereg váratlanul törölt egy nagyszabású kiképzési gyakorlatot az elit 82. légiszállítású hadosztály számára, ami azonnal találgatásokat indított el arról, hogy az egységet az iráni háború miatt a Közel-Keletre vezényelhetik. A The Telegraph beszámolója szerint a döntés az amerikai hadsereg egyik legismertebb ejtőernyős alakulatát érinti. A hadosztály Észak-Karolinában állomásozik, és egy 4-5 ezer katonából álló dandárharccsoport is a része, amelyet kifejezetten gyors reagálású feladatokra tartanak készenlétben.
A katonák eredetileg Louisiana államban vettek volna részt egy kiképzésen, azonban az amerikai hadsereg váratlanul lemondta a gyakorlatot, és az alakulat tagjait arra utasították, hogy maradjanak az észak-karolinai bázison. A hirtelen döntés azonnal találgatásokhoz vezetett arról, hogy az egységre hamarosan más feladat várhat.
A The Washington Post szerint a hadgyakorlat törlése a védelmi minisztériumban is spekulációkat indított el arról, hogy a katonákat a Közel-Keletre küldhetik, miközben az Iránnal folytatott konfliktus tovább szélesedik. A hadosztály egyik kulcseleme az úgynevezett Immediate Response Force, egy gyorsreagálású egység, amelyet arra terveztek, hogy akár 18 órán belül bevethető legyen. A katonák feladatai közé tartozhat repülőterek és más kritikus infrastruktúrák elfoglalása, amerikai nagykövetségek megerősítése vagy sürgősségi evakuációk végrehajtása. A lap ugyanakkor hangsúlyozza, hogy péntekig nem adtak ki hivatalos parancsot a csapatok telepítésére. Több tisztviselő névtelenséget kérve nyilatkozott a helyzetről, mivel a katonai döntések részletei egyelőre nem nyilvánosak. Az egyik, az ügyet ismerő tisztviselő úgy fogalmazott:
Mindannyian készülünk valamire – arra az esetre.
A Pentagon a kérdésekre rövid közleményben reagált, amelyben azt írta:
A műveleti biztonság miatt nem beszélünk jövőbeli vagy feltételezett csapatmozgásokról.
Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM), amely a közel-keleti hadműveletekért felel, szintén nem kommentálta a helyzetet.
A konfliktus kezdete óta az amerikai hadsereg elsősorban légi és tengeri csapásokkal támadja az iráni katonai célpontokat. A támadások rakétarendszereket, drónokat és haditengerészeti eszközöket érintettek. A jelentések szerint az amerikai erők egyre gyakrabban repülnek közvetlenül Irán felett, és vadászgépekkel, bombázókkal, valamint más repülőgépekkel hajtanak végre csapásokat.
A műveletek során például B-2 bombázók 2000 fontos bombákat dobtak föld alatti ballisztikus rakétaindítókra.
Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak valószínűleg nem lesz szüksége szárazföldi csapatokra az Irán elleni hadművelet során. Ugyanakkor ő és több vezető tisztviselő sem zárta ki teljesen ezt a lehetőséget. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy amerikai szárazföldi csapatok Iránba küldése jelenleg nincs napirenden, ugyanakkor a kormányzat nem zár ki egyetlen lehetőséget sem az elnök számára. Pete Hegseth védelmi miniszter szintén nem zárta ki a lehetőséget, míg Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke úgy fogalmazott:
Nem én hozom a politikai döntéseket. Én a döntéseket hajtom végre.
A 82. légiszállítású hadosztály az amerikai hadsereg egyik legismertebb gyorsreagálású alakulata, amelyet az elmúlt években több válsághelyzetben is bevetettek:
A mostani hadgyakorlat lemondása ezért különösen nagy figyelmet kapott Washingtonban, mivel az egység múltbeli szerepe alapján sokan úgy vélik, hogy a hadosztály gyorsan reagáló erőként ismét kulcsszerephez juthat, ha az Iránnal kapcsolatos konfliktus tovább eszkalálódik.
