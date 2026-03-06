Iráni háború: készülhet Európa a terrortámadásokra

Az iráni konfliktus hatása az európai biztonságra

Az Euractiv beszámolója szerint az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiuma a héten úgy döntött, hogy fokozza az együttműködést az Europollal. A döntés hátterében az a félelem áll, hogy Irán megtorló lépésekre készülhet, miután egy izraeli támadás során életét vesztette Ali Hámenei, az ország korábbi legfelsőbb vezetője. Egy regionális hírszerzési forrás az Euractivnak március 3-án azt mondta:

Ha az irániak eljutnak a kétségbeesés pontjára, kaotikus terrorizmushoz folyamodhatnak – amelyben független sejtek, közvetlen teheráni kapcsolat nélkül, szabadon cselekedhetnek.

Az ilyen típusú támadások esetében a hatóságok számára különösen nehéz lehet az előrejelzés és a megelőzés, mivel az elkövetők nem feltétlenül állnak közvetlen kapcsolatban egy állami irányítással működő szervezettel. Az Europol arra is figyelmeztetett, hogy az iráni irányítás alatt álló proxyhálózatok szintén aktivizálódhatnak Európában. Ezek közé tartozhatnak az úgynevezett „ellenállási tengelyhez” kapcsolódó szereplők, valamint olyan bűnözői hálózatok, amelyek az iráni biztonsági intézmények irányítása alatt működhetnek. A hatóságok szerint ezek a szereplők többféle tevékenységet folytathatnak az Európai Unióban. A lehetséges akciók között szerepelhetnek: