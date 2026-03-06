Iráni háború: készülhet Európa a terrortámadásokra

Irán kemény üzenetet küldött Von der Leyenéknek: „meg fogják fizetni” a háború árát
A konfliktus egyre súlyosabb: iráni beszámolók szerint már több mint ezer halálos áldozata van a támadásoknak.
A közel-keleti konfliktus hatásai az európai biztonsági helyzetet is befolyásolhatják. Az Europol szerint az iráni konfliktus következményeként megnőtt a terrorfenyegetettség az Európai Unió területén, és az erőszakos szélsőségek különböző formákban jelenhetnek meg.
Az Európai Unióban emelkedett a terrorfenyegetettség az iráni háború miatt – számolt be róla az Euractiv az Europol tájékoztatása alapján. Az uniós bűnüldöző ügynökség szerint a közel-keleti események hatása Európában is érzékelhető lehet, különösen a radikalizáció és az iráni befolyáshoz köthető hálózatok aktivitása miatt.
Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője az Euractivnak úgy fogalmazott:
A terrorista és erőszakos szélsőséges fenyegetettség szintje az EU területén emelkedettnek tekinthető. Ez megnyilvánulhat saját radikalizáció révén cselekvő magányos elkövetők vagy kis, önállóan kezdeményező sejtek formájában.
A szakember szerint a digitális tér különösen fontos szerepet játszhat ebben a folyamatban. A közösségi médiában és más online platformokon gyorsan terjedő tartalmak rövid idő alatt radikalizálhatnak egyes személyeket, különösen az Európában élő diaszpórák körében.
Az Euractiv beszámolója szerint az Európai Bizottság Biztonsági Kollégiuma a héten úgy döntött, hogy fokozza az együttműködést az Europollal. A döntés hátterében az a félelem áll, hogy Irán megtorló lépésekre készülhet, miután egy izraeli támadás során életét vesztette Ali Hámenei, az ország korábbi legfelsőbb vezetője. Egy regionális hírszerzési forrás az Euractivnak március 3-án azt mondta:
Ha az irániak eljutnak a kétségbeesés pontjára, kaotikus terrorizmushoz folyamodhatnak – amelyben független sejtek, közvetlen teheráni kapcsolat nélkül, szabadon cselekedhetnek.
Az ilyen típusú támadások esetében a hatóságok számára különösen nehéz lehet az előrejelzés és a megelőzés, mivel az elkövetők nem feltétlenül állnak közvetlen kapcsolatban egy állami irányítással működő szervezettel. Az Europol arra is figyelmeztetett, hogy az iráni irányítás alatt álló proxyhálózatok szintén aktivizálódhatnak Európában. Ezek közé tartozhatnak az úgynevezett „ellenállási tengelyhez” kapcsolódó szereplők, valamint olyan bűnözői hálózatok, amelyek az iráni biztonsági intézmények irányítása alatt működhetnek. A hatóságok szerint ezek a szereplők többféle tevékenységet folytathatnak az Európai Unióban. A lehetséges akciók között szerepelhetnek:
Az Europol szerint a fenyegetések nem korlátozódnak kizárólag fizikai támadásokra. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy kibertámadások, dezinformációs kampányok és online csalások is a lehetséges eszközök között szerepelhetnek.
Az Europol értékelése szerint, ha az iráni konfliktus elhúzódik, az a digitális térben is új kihívásokat hozhat. A bűnözői és terrorista hálózatok kihasználhatják a fokozott információs környezetet, és mesterséges intelligenciával támogatott csalásokkal vagy dezinformációs műveletekkel próbálhatnak hatást gyakorolni.
A szervezet szerint a nyugati infrastruktúrákat és vállalatokat célzó kibertámadások kockázata is növekedhet, különösen akkor, ha a konfliktus tovább eszkalálódik.
Az Europol kitért Ciprus helyzetére is, miután olyan jelentések jelentek meg, amelyek szerint a Törökország által ellenőrzött területeken több ezer, az iráni rezsimhez kötődő személy tartózkodhat. A szervezet azonban hangsúlyozta, hogy folyamatos és strukturált kapcsolatban áll a ciprusi hatóságokkal.
Az ügynökség közlése szerint az Europol készen áll arra, hogy támogatást nyújtson Ciprusnak, amennyiben a szigetország hatóságai ezt kérik.
