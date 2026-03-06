Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország támadás idegenlégiós orosz-ukrán háború migráns Kolumbia

Lengyel nőt vert meg brutálisan egy ukrán frontot megjárt idegenlégiós katona

2026. március 06. 20:16

Brutális támadás rázta meg a lengyelországi Kutnót február végén. Egy migráns kolumbiai férfi úgy megverte a munkába tartó 49 éves nőt, hogy kórházba kellett szállítani. A támadó az ukrajnai fronton harcoló idegenlégiós volt, aki nem tűrte, hogy a nő visszautasítsa a közeledését.

2026. március 06. 20:16
null

Február 28-án hajnalban brutális támadás történt a lengyelországi Kutnóban, ahol egy migráns kolumbiai férfi súlyosan bántalmazott egy 49 éves lengyel nőt, Aniat, aki éppen munkába tartott. A támadó az orosz–ukrán háborúból tért vissza nem sokkal korábban, és idegenlégiósként harcolt a háborúban. Az esetről a Remix számolt be lengyel források alapján.

A beszámoló szerint a férfi először szóban zaklatta a nőt, majd amikor az figyelmen kívül hagyta, rátámadt és brutálisan megverte. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani. A támadó a bűncselekmény után elmenekült, azonban a rendőrség térfigyelő kamerák felvételei alapján március 2-án elfogta. A férfit testi sértéssel és a nő életének veszélyeztetésével vádolják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Migráns támadás Kutno központjában

A wPolsce24 televízió riportja részletesen bemutatta a támadás helyszínét. A csatorna tudósítója, Stanisław Pyrzanowski szerint még napokkal később is láthatóak voltak a brutális támadás nyomai.

Még mindig vér van itt a járdán, Kutno városközpontjában. (…) Vérnyomok vannak mindenütt a járdán. A külföldi hátulról támadt rá, megütötte. Amikor a földre került, próbálta eltakarni az arcát, a fejére tette a kezét. A férfi azonban lerántotta a kezét és tovább ütötte, kizárólag a fejét meg az arcát.

A riport szerint a támadás a Szent Lőrinc-templom közelében történt, a város központjában. A nő hajnali 4.30 körül indult munkába a megszokott útvonalán, amikor a férfi rátámadt. A környékbeliek szerint korábban nem fordultak elő hasonló esetek. A tudósító arról is beszélt, hogy a lakosok most már figyelmeztetik egymást, és jobban odafigyelnek a biztonságra.

Megrázó részletek a támadásról

A riportban megszólalt a megtámadott nő fia is, aki elmondta, mi történt az édesanyjával közvetlenül a támadás előtt.

Anyám reggel munkába tartott. (…) Egy idegen odament hozzá és megragadta a kezét. Anyám azt mondta neki, hogy álljon félre. Nem kiabált, és nem mondott semmit, ami provokálhatta volna. Tovább ment, gyorsabb tempóban.

A férfi azonban ismét odalépett hozzá.

A férfi újra odament hozzá, megragadta a kezét, mintha az arcát akarta volna az övéhez érinteni. Ez már érintés volt, ezért anyám felemelte a hangját, és mondta neki, hogy álljon félre. Gyorsabban ment tovább a munkahelye felé. Ekkor a férfi odafutott, és hátulról fejbe ütötte. Anyám elesett, és elkezdődött a kínzás, mert ezt aligha lehet egyszerű verésnek nevezni.

A nő végül súlyos sérülésekkel került kórházba. A család később fotókat is megosztott az állapotáról.

Ania már elhagyhatta a kórházat. A fia fotókat küldött a jelenlegi állapotáról. Az arca feldagadt, látszanak a varratok. Teljesen fel van dagadva, a szemei feketék, ijesztő.

A wPolsce24 riportere úgy véli, az eset több kérdést is felvet.

Ennek az ügynek nagyon sok szála van, amelyek megmutatják, milyen agresszióval találkozhatunk rendszeresen, amikor az ukrán lövészárkokból visszatérő katonák hazajönnek.

Nyitókép: X / Kamil Mroczek

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. március 07. 15:16
Én itt védem neked európát, téged meg ez hidegen hagy?-lak😀
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. március 07. 10:07
/amikor az ukrán lövészárkokból visszatérő katonák/ Az unióban a franciáknál biztosan, a németeknél és lehet, a lengyeleknél, és másutt olvatam, hogy ott képzik ki az "ukrán" katonákat. És hát erre. Meg hogy: A támadó a bűncselekmény után elmenekült Ezt is tanították a kiképzésen?
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. március 07. 09:27
Jé,Zé?!
Válasz erre
0
0
rocktoberi-2
2026. március 07. 09:14
“Ennek az ügynek nagyon sok szála van, amelyek megmutatják, milyen agresszióval találkozhatunk rendszeresen, amikor az ukrán lövészárkokból visszatérő katonák hazajönnek.“ Hazajönnek? Egy kolumbiai? Ez hülye.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!