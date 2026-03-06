Lengyel nőt vert meg brutálisan egy ukrán frontot megjárt idegenlégiós katona
2026. március 06. 20:16
Brutális támadás rázta meg a lengyelországi Kutnót február végén. Egy migráns kolumbiai férfi úgy megverte a munkába tartó 49 éves nőt, hogy kórházba kellett szállítani. A támadó az ukrajnai fronton harcoló idegenlégiós volt, aki nem tűrte, hogy a nő visszautasítsa a közeledését.
Február 28-án hajnalban brutális támadás történt a lengyelországi Kutnóban, ahol egy migráns kolumbiai férfi súlyosan bántalmazott egy 49 éves lengyel nőt, Aniat, aki éppen munkába tartott. A támadó az orosz–ukrán háborúból tért vissza nem sokkal korábban, és idegenlégiósként harcolt a háborúban. Az esetről a Remix számolt be lengyel források alapján.
A beszámoló szerint a férfi először szóban zaklatta a nőt, majd amikor az figyelmen kívül hagyta, rátámadt és brutálisan megverte. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani. A támadó a bűncselekmény után elmenekült, azonban a rendőrség térfigyelő kamerák felvételei alapján március 2-án elfogta. A férfit testi sértéssel és a nő életének veszélyeztetésével vádolják.
A wPolsce24 televízió riportja részletesen bemutatta a támadás helyszínét. A csatorna tudósítója, Stanisław Pyrzanowski szerint még napokkal később is láthatóak voltak a brutális támadás nyomai.
Még mindig vér van itt a járdán, Kutno városközpontjában. (…) Vérnyomok vannak mindenütt a járdán. A külföldi hátulról támadt rá, megütötte. Amikor a földre került, próbálta eltakarni az arcát, a fejére tette a kezét. A férfi azonban lerántotta a kezét és tovább ütötte, kizárólag a fejét meg az arcát.
A riport szerint a támadás a Szent Lőrinc-templom közelében történt, a város központjában. A nő hajnali 4.30 körül indult munkába a megszokott útvonalán, amikor a férfi rátámadt. A környékbeliek szerint korábban nem fordultak elő hasonló esetek. A tudósító arról is beszélt, hogy a lakosok most már figyelmeztetik egymást, és jobban odafigyelnek a biztonságra.
Megrázó részletek a támadásról
A riportban megszólalt a megtámadott nő fia is, aki elmondta, mi történt az édesanyjával közvetlenül a támadás előtt.
Anyám reggel munkába tartott. (…) Egy idegen odament hozzá és megragadta a kezét. Anyám azt mondta neki, hogy álljon félre. Nem kiabált, és nem mondott semmit, ami provokálhatta volna. Tovább ment, gyorsabb tempóban.
A férfi azonban ismét odalépett hozzá.
A férfi újra odament hozzá, megragadta a kezét, mintha az arcát akarta volna az övéhez érinteni. Ez már érintés volt, ezért anyám felemelte a hangját, és mondta neki, hogy álljon félre. Gyorsabban ment tovább a munkahelye felé. Ekkor a férfi odafutott, és hátulról fejbe ütötte. Anyám elesett, és elkezdődött a kínzás, mert ezt aligha lehet egyszerű verésnek nevezni.
A nő végül súlyos sérülésekkel került kórházba. A család később fotókat is megosztott az állapotáról.
Ania már elhagyhatta a kórházat. A fia fotókat küldött a jelenlegi állapotáról. Az arca feldagadt, látszanak a varratok. Teljesen fel van dagadva, a szemei feketék, ijesztő.
A wPolsce24 riportere úgy véli, az eset több kérdést is felvet.
Ennek az ügynek nagyon sok szála van, amelyek megmutatják, milyen agresszióval találkozhatunk rendszeresen, amikor az ukrán lövészárkokból visszatérő katonák hazajönnek.
Nyitókép: X / Kamil Mroczek
