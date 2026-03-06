Lengyel nőt vert meg brutálisan egy ukrán frontot megjárt idegenlégiós katona

Február 28-án hajnalban brutális támadás történt a lengyelországi Kutnóban, ahol egy migráns kolumbiai férfi súlyosan bántalmazott egy 49 éves lengyel nőt, Aniat, aki éppen munkába tartott. A támadó az orosz–ukrán háborúból tért vissza nem sokkal korábban, és idegenlégiósként harcolt a háborúban. Az esetről a Remix számolt be lengyel források alapján.

A beszámoló szerint a férfi először szóban zaklatta a nőt, majd amikor az figyelmen kívül hagyta, rátámadt és brutálisan megverte. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani. A támadó a bűncselekmény után elmenekült, azonban a rendőrség térfigyelő kamerák felvételei alapján március 2-án elfogta. A férfit testi sértéssel és a nő életének veszélyeztetésével vádolják.