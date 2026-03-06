Ft
békefenntartó misszió tisza párt európai kontingens orosz-ukrán háború Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrajna

Elrettentés papíron: az európai haderők rendszerszintű problémái – III. rész

2026. március 06. 09:36

Az ukrajnai „békemisszió” jól hangzik a politikai nyilatkozatokban, de a számok, a logisztikai realitás és a költségek mást mutatnak. Egy 10–20 ezres európai kontingens nem változtatná meg a front erőviszonyait, viszont háborús féllé tenné az érintett országokat – több milliárd eurós éves áron.

2026. március 06. 09:36
null
Rimóczi Norbert

Cikksorozatunk első részében végigvettük, milyen állapotban vannak a nyugat-európai NATO-hadseregek: hiányzó készletek, elöregedett eszközpark, túl kevés kiképzett állomány, szűk lőszer- és alkatrészbázis, miközben a politikai kommunikáció már „stratégiai autonómiáról” és „európai felelősségvállalásról” beszél.

A második részben pedig megvizsgáltuk, hogy mennyit ér a papíron létező erő a terepen: a francia 7. páncélosdandár 10 napos villámtelepítése Romániába végül egy törölt gyakorlatba, majd egy felére zsugorított „dandár”-projektbe fulladt.

Keir Starmer, munkáspárti brit miniszterelnök ukrajnai tervével egész Európa belépne a háborúba - Forrás: Clash Report X oldala
Keir Starmer, munkáspárti brit miniszterelnök ukrajnai tervével egész Európa belépne a háborúba - Forrás: Clash Report X oldala

A tanulság eddig is kellemetlen volt: Európa még békeidőben sem tud gyorsan és megbízhatóan mérsékelt erőt mozgatni a saját kontinensén belül, és ha már Romániáig sem megy, Ukrajnáig hogyan menne?

Csakhogy van egy másik, legalább ennyire kényes kérdés, amelyet a „békemisszió”-retorikában következetesen elkennek: mennyi pénzbe kerülne mindez? Nem a sajtótájékoztatók szintjén, hanem valódi, éves nagyságrendben. Mert a háború nemcsak logisztikai, hanem pénzügyi daráló is – és Európa még a saját misszióinak finanszírozásában is úgy oldja meg a nehezét, hogy a számlát szétszórja, elrejti, vagy egyszerűen „nemzeti költségként” kezeli.

Ezt is ajánljuk a témában

A trükk: „közös költség” kicsi, a valós költség óriási

Az EU katonai műveleteinél régóta bevett megoldás, hogy csak a common costs látszik jól a papíron. Például az EUNAVFOR ATALANTA esetében a 2025. január 1. és 2027. február 28. közötti időszakra 13,8 millió euró a pénzügyi referenciaösszeg a közös költségekre. Ez jól hangzik – csak épp félrevezető, ha valaki ebből akarja levezetni, mennyibe kerül egy komoly katonai jelenlét. A közös kassza ugyanis csak a jéghegy csúcsa: a személyi állomány, az eszközök, a nemzeti logisztika, a pótlások, a karbantartás, a lőszerek jellemzően „ott esnek, ahol vannak”.

Ugyanez látszik a szárazföldi misszióknál is. Az EUTM Mali esetében például a 2020–2024 közötti időszakra 133,7 millió eurós (indikativ) költségkeretet említ az EU összefoglalója.
 A régi, de szemléletes példa pedig az EUFOR Althea: a közös költségeket korábbi dokumentumok 27 millió euróban jelölték meg – és már ott is egyértelmű volt a logika: a common costs nem a teljes számla. Magyarul: még a viszonylag kisméretű missziók sem olcsók, csak a költség szerkezete „szétszervezett”. És amit lehet, eldugnak a nemzeti költségvetések mélyére.

Az amerikaiak ellenkezését figyelmen kívül hagyva rángatják Európát a háború felé - Forrás: AFP

NATO: a közös kassza 4,6 milliárd euró – és ez sem fedezi a háborús bevetést

A NATO-nál is hasonló a kép. A szövetség közös költségvetései és programjai 2025-ben nagyjából 4,6 milliárd eurót tettek ki (2026-ra már 5,3 milliárdot), amiből működik a parancsnoki struktúra, infrastruktúra, képességek egy része – és „támogatja” a műveleteket. De ez nem azt jelenti, hogy ennyiből „kijön” egy több tízezres, nehézfegyverzettel ellátott kontingens telepítése egy háborús övezet peremére. A harcoló erő fő költsége nem itt van. A harcoló erőt a tagállamok fizetik, és ott kezdődik a valóság: politikai viták, nemzeti korlátok, költségvetési plafonok.

Mennyibe kerül egy katona „kint”?

Van egy nem NATO/EU-s, de tanulságos referencia: az ENSZ békefenntartás. Az ENSZ a csapatot adó országoknak 1 428 dollár/hó standard térítést fizet katonánként (legalábbis a 2019. július 1-től hatályos ismert szám szerint). Ez önmagában kb. 17 ezer dollár/év katona-fejenként – de ez csak a reimbursement egyik eleme, nem a teljes költség. A békefenntartás teljes, fejenkénti költsége a szakpolitikai elemzések szerint tipikusan évi 60–70 ezer dollár/fő sávban mozgott hosszabb távon.

És most jön a lényeg: az ENSZ-békefenntartás nem Ukrajna. Nem egy nagy intenzitású háború szomszédsága, nem drónfenyegetés, nem rakétacsapások, nem folyamatos elektronikai hadviselés, nem a legnehezebb logisztikai környezet Európában. Ha még egy „olcsóbb” békefenntartó modellnél is 60–70 ezer dollár/fő/év a nagyságrend, akkor egy európai, páncélosokkal, légvédelemmel, folyamatos felderítéssel, egészségügyi lánccal, rotációval és készletezéssel működő kontingens ára nagyságrendekkel magasabb.

Parancsnokok és tanácsadók már megjelentek Ukrajnában, de az oroszok ellen az európai fiatalokat küldenék - Forrás: AFP

Nagyságrendi matek: 10–30 ezer fős európai kontingens, és a költségrobbanás

Tegyük fel a politikai kommunikációban gyakran lebegtetett, homályos „európai jelenlétet”. Nem 300 tanácsadó, nem 800 kiképző, hanem számottevő erő, aminek már van katonai értelme – és amit már nem lehet a PR-költségvetésből finanszírozni.

  • 10 000 fő esetén még az ENSZ-szerű, alacsonyabb intenzitású per-fő költséggel számolva is könnyen kijön évi 600–700 millió dollár csak személyi és működési nagyságrendben. (Ez itt becslés a fenti 60–70 ezer/fő sáv alapján.)
  • 20 000–30 000 főnél ez évi 1,2–2,1 milliárd dollár – és még mindig nem számoltunk a nehéztechnikával, a lőszerrel, a pótalkatrésszel, a légvédelemmel, az erődítéssel, a folyamatos logisztikai konvojok védelmével, a drónelhárítással.

És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit a francia példából már ismerünk: a logisztika Európán belül is szenved. Ha a telepítéshez RO-RO hajók, vasúti szerelvények, konvojok, útvonalengedélyek, hídterhelési korlátok és vámeljárások akadálypályája kell, akkor Ukrajna irányába ez nem hogy nem olcsóbb – hanem sokkal drágább.

A költségtételek a valóságban így néznek ki:

  • rotáció (ha 10–30 ezer fős erőt van kint, otthon is kell ugyanennyi „következő váltás”),
  • eszközök amortizációja és karbantartása (páncélos, tüzérség, teherjármű, generátor, kommunikáció),
  • lőszer és utánpótlás (gyakorlaton is fogy, éles fenyegetettségnél meg pláne),
  • védelmi infrastruktúra (táborok, fedezékek, javítóbázisok),
  • egészségügyi lánc (Role 2/Role 3 képességek, MEDEVAC, stratégiai sebesültszállítás),
  • biztosítás, kockázati pótlék, toborzás és megtartás (különösen, ha nem „papíron béke”, hanem tényleges fenyegetettség van).

Magyarán: egy komoly európai kontingens esetében a reális nagyságrend könnyen több milliárd euró/év, és politikai döntést igényelne arról is, melyik ország mennyit fizet, mit ad, és ki viseli a kockázatot.

Így néz ki egy katonatemető Ukrajnában. Mi is ezt akarjuk? - Forrás: AFP
Így néz ki egy katonatemető Ukrajnában. Mi is ezt akarjuk? - Forrás: AFP

Az EU-s „háborús kassza” Az EU létrehozta az Európai Békekeretet (EPF), amely 2021–2027 között több mint 17 milliárd eurós plafonnal működik, tagállami befizetésekből. Ez azonban nem arra van méretezve, hogy Európa éveken át több tízezres harci kontingenst tartson fenn Ukrajna közelében. Ez támogatási eszköz – és már így is állandó viták tárgya, kinek mennyi jut, mire, milyen feltételekkel.

Mekkora erőről beszélünk valójában?

Amikor európai „békemisszióról” vagy „biztosító jelenlétről” beszélnek, érdemes a számokat is mellé tenni.

Az orosz–ukrán háborúban mindkét oldalon nagyságrendileg 500–700 ezer katona teljesít szolgálatot. Nem mindegyikük áll a lövészárokban vagy vesz részt közvetlen harcban, de a mintegy 1400 kilométeres frontvonal fenntartásához, a váltások biztosításához, az utánpótlási lánc működtetéséhez, a légvédelemhez, a tüzérségi és drónműveletekhez, a javító- és egészségügyi kapacitásokhoz ekkora tömegű állomány szükséges.

A modern, nagy intenzitású háború nem néhány ezer elit katona ütközete, hanem ipari léptékű ember- és eszközfelhasználás.

Ehhez képest mit jelentene egy 10–20 ezer fős európai kontingens?

Papíron ez jelentős számnak tűnhet. Politikai kommunikációban jól mutat. A valóságban azonban:

  • egy 1400 kilométeres fronton ez néhány kilométeres szakasz megtartására elegendő erő,
  • önálló műveleti súlya nincs egy több százezres hadszíntéren,
  • arányaiban 2–4 százalékot jelentene az egyik hadviselő fél teljes állományához képest.

Ráadásul egy ilyen kontingens nem a semmiből jelenne meg. A 10–20 ezer katona mögé ugyanekkora – vagy nagyobb – rotációs tartalék, logisztikai háttér és nemzeti biztosítás kellene. A második részben bemutatott francia példából már láttuk: még egy teljes dandár gyors európai átcsoportosítása is komoly kihívás. Egy többnemzeti, nehézfegyverzettel ellátott, tartósan telepített kontingens ennek többszöröse lenne.

De a legfontosabb kérdés nem is a puszta létszám. Egy ilyen európai erő nem „megfigyelő misszió” lenne egy békés térségben, hanem egy aktív háborús övezetben jelenne meg. Oroszország hivatalos álláspontja szerint a nyugati katonai személyzet ukrajnai jelenléte legitim katonai célpontnak minősülne. Vagyis a terepen megjelenő európai alakulatok automatikusan a konfliktus résztvevőivé válnának.

Ebben az esetben a 10–20 ezer fős kontingens:

  • egy napig sem lenne képes visszatartani az oroszokat,
  • nem változtatná meg érdemben az erőviszonyokat,
  • viszont politikai és katonai értelemben is hadviselő féllé tenné az érintett európai országokat.

A következmény pedig nem „szimbolikus jelenlét”, hanem egy új eszkalációs szint lenne. Mert egy több százezres hadszíntéren a néhány tízezres erő nem stratégiai tényező – viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy a konfliktus kiszélesedjen.

Ez az a realitás, amelyet a békemisszióról szóló politikai retorika rendszerint megkerül: a számok és az arányok könyörtelenek. A papíron létező európai kontingens nem változtatná meg a front dinamikáját – de alapjaiban változtatná meg Európa státuszát a háborúban.

A végkövetkeztetés: nemcsak „nem megy” – nincs kit és nincs miből

Az „ukrajnai békemisszió” nem katonai terv, hanem politikai illúzió. A számok nem támasztják alá, a logisztika nem bírja el, a költségvetések nem fedezik, a stratégiai következmények pedig beláthatatlanok. A második részben láttuk: egy teljes dandár átcsoportosítása is megbicsaklik Európán belül. A harmadik részben pedig azt is: a pénzügyi és erőviszonybeli realitás könyörtelen. A politikai kommunikáció azonban továbbra is úgy beszél „jelenlétről”, mintha az nem járna súllyal, kockázattal és következménnyel.

A valóság az, hogy egy ilyen döntés nem békemissziót, hanem eszkalációt jelentene. Nem stabilizálná a frontot, hanem kiterjesztené a háborút. És miközben a politikai vezetők szavakban elrettentésről beszélnek, a terepen a számok mást mutatnak: Európa ma képtelen arra, hogy egy ilyen lépés árát katonailag, pénzügyileg és stratégiailag is megfizesse. Ezzel nem csak olvasóink, de a "békemissziót" hirdető európai politikusok is tisztában vannak, így két lehetőség merül fel: tudják, hogy a valóságban képtelenség amit állítanak, ezért olyan bátrak. Vagy - a még ijesztőbb verzió, hogy - tisztában vannak ezzel, ennek ellenére csak az érdekli őket, hogy kirobbantság a III. világháborút.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

* * *

Nyitókép: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztálya

borsos-2
2026. március 06. 17:03
Az egész számmisztika teljesen felesleges. Ha egy ilyen ultra drága sereg felvonul az orosz uki frontvonalon, akkor az orosz nem megütközik vele, hanem elsimítja egy taktikai atomcsapással. Egyetlen találat és az egész 10-20 ezres kontingens megy a párologtatóba. Másodikra meg nem marad pénze Európának. Akkor az ukik támogatására, de még az otthoni rendfenntartásra sem marad ütőerő. Egy ilyen katasztrófa után mit fog szólni az EU jólétben szendergő polgára?
csulak
2026. március 06. 16:40
ebbol a haborubol kimaradunk
