Elrettentés papíron: az európai haderők rendszerszintű problémái – III. rész

Ehhez képest mit jelentene egy 10–20 ezer fős európai kontingens?

Papíron ez jelentős számnak tűnhet. Politikai kommunikációban jól mutat. A valóságban azonban:

egy 1400 kilométeres fronton ez néhány kilométeres szakasz megtartására elegendő erő,

elegendő erő, önálló műveleti súlya nincs egy több százezres hadszíntéren,

arányaiban 2–4 százalékot jelentene az egyik hadviselő fél teljes állományához képest.

Ráadásul egy ilyen kontingens nem a semmiből jelenne meg. A 10–20 ezer katona mögé ugyanekkora – vagy nagyobb – rotációs tartalék, logisztikai háttér és nemzeti biztosítás kellene. A második részben bemutatott francia példából már láttuk: még egy teljes dandár gyors európai átcsoportosítása is komoly kihívás. Egy többnemzeti, nehézfegyverzettel ellátott, tartósan telepített kontingens ennek többszöröse lenne.

De a legfontosabb kérdés nem is a puszta létszám. Egy ilyen európai erő nem „megfigyelő misszió” lenne egy békés térségben, hanem egy aktív háborús övezetben jelenne meg. Oroszország hivatalos álláspontja szerint a nyugati katonai személyzet ukrajnai jelenléte legitim katonai célpontnak minősülne. Vagyis a terepen megjelenő európai alakulatok automatikusan a konfliktus résztvevőivé válnának.

Ebben az esetben a 10–20 ezer fős kontingens:

egy napig sem lenne képes visszatartani az oroszokat ,

, nem változtatná meg érdemben az erőviszonyokat,

viszont politikai és katonai értelemben is hadviselő féllé tenné az érintett európai országokat.

A következmény pedig nem „szimbolikus jelenlét”, hanem egy új eszkalációs szint lenne. Mert egy több százezres hadszíntéren a néhány tízezres erő nem stratégiai tényező – viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy a konfliktus kiszélesedjen.

Ez az a realitás, amelyet a békemisszióról szóló politikai retorika rendszerint megkerül: a számok és az arányok könyörtelenek. A papíron létező európai kontingens nem változtatná meg a front dinamikáját – de alapjaiban változtatná meg Európa státuszát a háborúban.

The Astounding scale of Ukraines war dead revealed



Vast cemeteries across Ukraine are literally overflowing with the dead.



The Dictator Zelensky claims only 41,000 are dead?



There are almost 600 cemeteries in Ukraine like these. In reality, over a million are dead / MIA pic.twitter.com/xh6q07FHom — Chay Bowes (@BowesChay) March 4, 2025

A végkövetkeztetés: nemcsak „nem megy” – nincs kit és nincs miből

Az „ukrajnai békemisszió” nem katonai terv, hanem politikai illúzió. A számok nem támasztják alá, a logisztika nem bírja el, a költségvetések nem fedezik, a stratégiai következmények pedig beláthatatlanok. A második részben láttuk: egy teljes dandár átcsoportosítása is megbicsaklik Európán belül. A harmadik részben pedig azt is: a pénzügyi és erőviszonybeli realitás könyörtelen. A politikai kommunikáció azonban továbbra is úgy beszél „jelenlétről”, mintha az nem járna súllyal, kockázattal és következménnyel.

A valóság az, hogy egy ilyen döntés nem békemissziót, hanem eszkalációt jelentene. Nem stabilizálná a frontot, hanem kiterjesztené a háborút. És miközben a politikai vezetők szavakban elrettentésről beszélnek, a terepen a számok mást mutatnak: Európa ma képtelen arra, hogy egy ilyen lépés árát katonailag, pénzügyileg és stratégiailag is megfizesse. Ezzel nem csak olvasóink, de a "békemissziót" hirdető európai politikusok is tisztában vannak, így két lehetőség merül fel: tudják, hogy a valóságban képtelenség amit állítanak, ezért olyan bátrak. Vagy - a még ijesztőbb verzió, hogy - tisztában vannak ezzel, ennek ellenére csak az érdekli őket, hogy kirobbantság a III. világháborút.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda” Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés. Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

* * *

Nyitókép: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztálya