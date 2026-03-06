Brüsszelből figyelmeztették az Európai Bizottságot: ezt nem teheti meg Magyarországgal

Németországban megszavazták: ha a Fidesz győz, Magyarországnak nincs helye az EU-ban
Már ezzel riogatnak – választási eredmény alapján távolítanák el Magyarországot a közösségből.
A Brussels Signal publicistája szerint az Európai Unió vezetésének a beavatkozási kísérletek és nyomásgyakorlás helyett el kellene fogadnia, ha a magyar választók Orbán Viktor mellett döntenek.
A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Unió vezetése és több nyugat-európai ország Orbán Viktor miniszterelnök leváltását várja a közelgő magyar választásokon.
A szerző
bírálja az Európai Bizottság beavatkozási kísérleteit (például a pénzügyi nyomásgyakorlást vagy a jogi lépéseket), amelyek Orbán Viktor megbüntetését célozhatják egy esetleges Fidesz-győzelem után.
Példaként említi a magyar egyetemek elleni szankciók meghosszabbítását vagy Magyarország tanácsi szavazati jogának felfüggesztését. A cikk figyelmeztet: az EU-nak el kellene fogadnia a magyar választók döntését, mert Orbán Viktor nemzetközi támogatottsága nőtt, különösen Donald Trump oldaláról.
Ezt is ajánljuk a témában
Már ezzel riogatnak – választási eredmény alapján távolítanák el Magyarországot a közösségből.
Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.