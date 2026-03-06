Ft
brussels signal brüsszel európai unió magyarország Ursula von der Leyen donald trump európai bizottság orbán viktor

Brüsszelből figyelmeztették az Európai Bizottságot: ezt nem teheti meg Magyarországgal

2026. március 06. 12:32

A Brussels Signal publicistája szerint az Európai Unió vezetésének a beavatkozási kísérletek és nyomásgyakorlás helyett el kellene fogadnia, ha a magyar választók Orbán Viktor mellett döntenek.

2026. március 06. 12:32
null

A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Unió vezetése és több nyugat-európai ország Orbán Viktor miniszterelnök leváltását várja a közelgő magyar választásokon.

A szerző

bírálja az Európai Bizottság beavatkozási kísérleteit (például a pénzügyi nyomásgyakorlást vagy a jogi lépéseket), amelyek Orbán Viktor megbüntetését célozhatják egy esetleges Fidesz-győzelem után.

Példaként említi a magyar egyetemek elleni szankciók meghosszabbítását vagy Magyarország tanácsi szavazati jogának felfüggesztését. A cikk figyelmeztet: az EU-nak el kellene fogadnia a magyar választók döntését, mert Orbán Viktor nemzetközi támogatottsága nőtt, különösen Donald Trump oldaláról.

Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. március 07. 09:11
Ezt az Európai Uniót gazdasági társulásból egy totalitáris nemzetellenes diktatúrává alakította a germán fasisztákból álló maffia. Vonderleyen, Weber és a felejthetetlen Merkel mindent megtettek és tesznek, hogy a Negyedik Náci Birodalom létrejöhessen. Ki fogja öket végre felelösségre vonni Európa lerohasztásáért?
Válasz erre
1
0
Bodzay
2026. március 06. 18:23
Az Európai Unió eredeti formájában megszűnt. A balos választói halmazt felhasználva egy politikai réteg létrehozott egy töredezett politikai struktúrát, amely keretein belül manipulációkkal fenn tudja tartani a hatalmát, amellyel egy központosított irányítási modellt hoz, hozott létre. A konzervatív Európa még nem kezdte meg az alkalmazkodást a kialakult helyzethez, kockáztatva a diktatúra esélyét..
Válasz erre
2
0
csulak
2026. március 06. 16:26
a Gonosz bruszelben lakik, es tejhatalmat akar a tagallamok felett
Válasz erre
4
0
akitiosz
2026. március 06. 14:30
Egy szaros "publicista" semmire nem "figyelmeztetheti" az Európai bizottságot.
Válasz erre
0
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!