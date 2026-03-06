A Darja Dugina elleni 2022-es autóbombás merénylet Moszkva közelében szintén nagy visszhangot váltott ki. Az amerikai hírszerző szervek értékelése szerint az ukrán kormányzat egyes körei jóváhagyhatták a támadást. Ukrajna ugyanakkor tagadta, hogy köze lett volna a merénylethez, és az sem derült ki, pontosan mely állami szereplők adhatták ki az engedélyt, illetve hogy Zelenszkij tudott-e az akcióról.

Ukrajna külföldi akciói nem csak politikusokat érintettek

A Vladlen Tatarszkij elleni szentpétervári robbantás szintén nagy visszhangot váltott ki. A haditudósító egy olyan kávézóban halt meg, ahol egy mellszoborba rejtett robbanószerkezet lépett működésbe. Az orosz hatóságok szerint a gyilkosságot az ukrán különleges szolgálatok tervelték ki, együttműködő ügynökök bevonásával.

Az ügyben később jogerős ítélet is született: Darja Trepovát a merénylettel összefüggésben ítélték el.

Sztanyiszlav Rzsickijt Krasznodar egyik parkjában lőtték le futás közben. A 42 éves egykori haditengerész rendszeresen ugyanazon az útvonalon sportolt, amelyet egy futóalkalmazásban is megosztott, így feltételezések szerint ezen keresztül követhették nyomon a mozgását. A támadó több lövést adott le rá, a golyók a hátába és a mellkasába fúródtak. A helyszínen nem voltak szemtanúk, mert aznap reggel esett az eső, így a park üres volt. Rzsickij korábban az orosz haditengerészetnél szolgált, és az ukrán média szerint ő lehetett annak a tengeralattjárónak a parancsnoka, amelyről 2022-ben rakétatámadást indítottak az ukrán Vinnicja városa ellen.