Maffiatempó: itt a bizonyíték, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort (VIDEÓ)

Szintet lépett az ukrán retorika. Zelenszkij csütörtökön egy sajtótájékoztatón arra célozgatott, hogy az Európai Unión belül egyetlen ország blokkolja a finanszírozási csomag végleges jóváhagyását, majd ezzel kapcsolatban, egyértelműen Orbán Viktorra célozva kifejtette:

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket.