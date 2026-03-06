Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij fenyegetés ukrán orbán viktor

Maffiatempó: itt a bizonyíték, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort (VIDEÓ)

2026. március 06. 08:35

Félreérthetetlen üzenet.

2026. március 06. 08:35
null

Szintet lépett az ukrán retorika. Zelenszkij csütörtökön egy sajtótájékoztatón arra célozgatott, hogy az Európai Unión belül egyetlen ország blokkolja a finanszírozási csomag végleges jóváhagyását, majd ezzel kapcsolatban, egyértelműen Orbán Viktorra célozva kifejtette: 

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

 

Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

– fenyegetett a az ukrán elnök. Habár a hírt közlő Unian próbálta annyival elkenni a dolgot, hogy az ukrán államfő csak „humorizált”, a sajtótájékoztatóról készült videón jól látszik, hogy az ukrán elnök teljesen komolyan gondolja amit mond, és rajta kívül más sem fogja fel viccként az elhangzottakat.

A botrányos nyilatkozatra időközben Orbán Viktor is reagált: „semmilyen nyomásgyakorlás nem téríti el a kormányt attól, hogy megvédje Magyarország érdekeit.

Ezt is ajánljuk a témában

Meg fogjuk védeni magunkat az ukrán zsarolással szemben, és az olajblokádot le fogjuk törni. Semmilyen életveszélyes fenyegetéssel nem lehet engem ettől eltántorítani.”

– szögezte le a miniszterelnök.  

Képernyőkép: Youtube

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jacques Foche
2026. március 07. 01:12
Ha a címet hívják fel, akkor az interorbán beszélgetés lesz.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 06. 16:48
Orkrajna ismet bebizonyitotta ,hogy nem valo az EU-ba
Válasz erre
0
0
madre79
2026. március 06. 12:03
Ócska szemét maffiózó!
Válasz erre
1
0
[email protected]
2026. március 06. 11:28
"...Telefonálni kéne Ruttének, hogy hívja fel a törpöt,""...íRJA "Upuaut" kommentelőtárs. Folytatom: hogy Zelenszki-TÖRP inkább TÉRJEN VISSZA A ZONGORABILLENTYŰKNEK A NEM SZERVÉVEL VALÓ SZEKIROZÁSÁHOZ...MINT RIPACS KOMIKUS!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!