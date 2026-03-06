Maffiatempó: itt a bizonyíték, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort (VIDEÓ)

Rendkívüli: Orbán Viktor is reagált Zelenszkij fenyegetőzésére (VIDEÓ)
A miniszterelnök megerősítette: meg fogja védeni a magyar emberek érdekeit. „Semmilyen életveszélyes fenyegetéssel nem lehet engem ettől eltántorítani” – fogalmazott a kormányfő.
Félreérthetetlen üzenet.
Szintet lépett az ukrán retorika. Zelenszkij csütörtökön egy sajtótájékoztatón arra célozgatott, hogy az Európai Unión belül egyetlen ország blokkolja a finanszírozási csomag végleges jóváhagyását, majd ezzel kapcsolatban, egyértelműen Orbán Viktorra célozva kifejtette:
„Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket.
Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”
– fenyegetett a az ukrán elnök. Habár a hírt közlő Unian próbálta annyival elkenni a dolgot, hogy az ukrán államfő csak „humorizált”, a sajtótájékoztatóról készült videón jól látszik, hogy az ukrán elnök teljesen komolyan gondolja amit mond, és rajta kívül más sem fogja fel viccként az elhangzottakat.
A botrányos nyilatkozatra időközben Orbán Viktor is reagált: „semmilyen nyomásgyakorlás nem téríti el a kormányt attól, hogy megvédje Magyarország érdekeit.
Meg fogjuk védeni magunkat az ukrán zsarolással szemben, és az olajblokádot le fogjuk törni. Semmilyen életveszélyes fenyegetéssel nem lehet engem ettől eltántorítani.”
– szögezte le a miniszterelnök.
