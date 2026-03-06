Minden autósnak figyelnie kell: országos razziára készülnek jövő héten

Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9. és 15. között – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.