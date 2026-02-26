Ft
rendőrség Szentpétervár baleset

Hihetetlen: kiesett egy másfél éves kisfiú egy ház kilencedik emeletéről, majd megtörtént a csoda

2026. február 26. 12:11

A baleset szerda délután történt.

2026. február 26. 12:11
null

Kiesett egy másfél éves kisfiú egy ház kilencedik emeletéről Szentpéterváron, de a járókelőknek sikerült egy kabáttal felfogniuk, mielőtt a földre zuhant volna – közölte a helyi mentőszolgálat csütörtökön.

A baleset szerda délután történt.

„A gyereket kórházba szállították, ahol jelenleg anyjával együtt tartózkodik, állapota kielégítő”

– számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség az operatív szolgálatok közleményéről.

Előzetes információk szerint a fiú kinyitotta az ablakot és kiesett, miután édesanyja rövid időre elhagyta a lakást. A nő a második emeleten élő szomszédokhoz ment ott vendégeskedő férjéért, amiről tájékoztatta idősebb fiát, aki a szobájában számítógépén játszott. A kisebbik gyermek ekkor aludt. Egy idő után a nagyobbik fiú kiáltásokat hallott az utcáról, kinézett az ablakon, és amikor meglátta testvérét a szomszédos ablakpárkányon, berohant a szobába, de már nem tudta megakadályozni a balesetet.

A szentpétervári ügyészség sajtószolgálata azt közölte, hogy a hatóságok vizsgálják a baleset okait és körülményeit.

(MTI) 

A nyitókép illusztráció (TATYANA MAKEYEVA / AFP) 

 

