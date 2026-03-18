A Dunába is lökhette volna… – megalázóan fenyítette Magyar Péter a baloldali riportert (VIDEÓ)

Értesülés: több mint félmilliárdból hozhatták össze Magyar Péter március 15-i rendezvényét
Nem ez az első eset, hogy Magyar Péterék rendezvényére kifogásolható összegeket költenek el.
A Tisza Párt elnöke akkor gurult dühbe, amikor arról kérdezték, hogy a Fidesz tematizálta a közbeszédet az elmúlt napokban az ukrán olajembargóval. Magyar Péter nem először adta jelét, hogy még a vele baráti médiamunkások sincsenek biztonságban tőle.
A Tisza Párt elnöke a végletekig idegbe jött, amikor a sajtótájékoztatóján a vele baráti Jelen médiamunkása komolyan vette, hogy lehet kérdezni – ez látszik azon a felvételen, amelyet Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára tett közzé.
A sajtótájékoztatón Ónody-Molnár Dóra azt szerette volna megkérdezni Magyar Pétertől, hogyan értékeli, hogy az elmúlt napokban a Fidesznek sikerült tematizálnia a közbeszédet az ukrán olajembargóval.
A kérdésre
Magyar magából kikelve kezdte el leckéztetni az újságírónőt és azt sérelmezte, hogy a „szabad sajtó” fideszes rendezvényekre jár „vergődni”, ahelyett, hogy tiszás gyűlésekről tudósítana.
Ezek után azt hajtogatta, hogy soha ekkora fölénnyel nem vezetett a Tisza, mint most,
az újságírónőt pedig azzal vádolta meg, hogy már a kérdésében is hazudik.
Ónody-Molnár Dóra többször megpróbált reagálni a Magyar Péter által mondottakra, és igyekezett további kérdéseket feltenni, illetve pontosítani azokat, ha esetleg Magyar Péter félreértette volna, de
a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje még ezt sem hagyta az újságírónőnek és folyamatosan a szavába vágott.
A videó végén a Telex munkatársa arra volt kíváncsi, mennyibe került a március 15-i Tisza-menet, mire
Magyar Péter válaszában elkezdett a portál újságíróinak a zsebében turkálni:
agresszív hangnemben megkérdezte, hogy a Telex munkatársainak mennyit fizetnek egy tudósításért.
A Mandiner értesülései szerint egyébként a március 15-i Tisza-menet több, mint félmilliárd forintba kerülhetett.
Ezt is ajánljuk a témában
Régóta közismert, hogy Magyar Péter még a neki behódoló, az ő sikerén dolgozó médiumokat és azok munkatársait is lenézi, sőt még ennél is erősebb negatív érzlemeket táplál irántuk.
Korábban nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből könnyen ki lehet következtetni, milyen lenne egy esetleges Magyar-kormány médiapolitikája, hogyan bánna az újságírókkal, médiamunkásokkal.
A hangfelvételen Magyar Péter egy beszélgetésben büszkén meséli, hogy elküldte a „k*rva anyjába” az ATV-t, a 444-et és az Indexet,
és szerinte a médiát nyugodtan ki lehet kerülni.
Magyar úgy fogalmazott:
Pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt…”.
Egy másik hangfelvételen pedig az hallható, ahogy párttársaival egy rendezvényt szerveznek és Magyar azt mondja, nem fogja beengedni az ATV-t. A többiek hiába kérlelik, hogy ne csinálja ezt, sőt arra kérik, legyen nagyvonalú és engedje be a M1-et és a HírTV-t is, Magyar azonban nem enged és azt válaszolja:
Belököm őket Dunába!”
Ezt is ajánljuk a témában
„A fasza ki van mindenkinek az empatákból” – fejtegette a Tisza Párt elnöke.
Nyitókép: Képernyőfotó