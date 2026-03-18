Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza tisza párt atv Magyar Péter telex

A Dunába is lökhette volna… – megalázóan fenyítette Magyar Péter a baloldali riportert (VIDEÓ)

2026. március 18. 18:02

A Tisza Párt elnöke akkor gurult dühbe, amikor arról kérdezték, hogy a Fidesz tematizálta a közbeszédet az elmúlt napokban az ukrán olajembargóval. Magyar Péter nem először adta jelét, hogy még a vele baráti médiamunkások sincsenek biztonságban tőle.

null

A Tisza Párt elnöke a végletekig idegbe jött, amikor a sajtótájékoztatóján a vele baráti Jelen médiamunkása komolyan vette, hogy lehet kérdezni – ez látszik azon a felvételen, amelyet Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára tett közzé.

A sajtótájékoztatón Ónody-Molnár Dóra azt szerette volna megkérdezni Magyar Pétertől, hogyan értékeli, hogy az elmúlt napokban a Fidesznek sikerült tematizálnia a közbeszédet az ukrán olajembargóval.

A kérdésre 

Magyar magából kikelve kezdte el leckéztetni az újságírónőt és azt sérelmezte, hogy a „szabad sajtó” fideszes rendezvényekre jár „vergődni”, ahelyett, hogy tiszás gyűlésekről tudósítana.

Ezek után azt hajtogatta, hogy soha ekkora fölénnyel nem vezetett a Tisza, mint most, 

az újságírónőt pedig azzal vádolta meg, hogy már a kérdésében is hazudik.

Ónody-Molnár Dóra többször megpróbált reagálni a Magyar Péter által mondottakra, és igyekezett további kérdéseket feltenni, illetve pontosítani azokat, ha esetleg Magyar Péter félreértette volna, de 

a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje még ezt sem hagyta az újságírónőnek és folyamatosan a szavába vágott.

A videó végén a Telex munkatársa arra volt kíváncsi, mennyibe került a március 15-i Tisza-menet, mire 

Magyar Péter válaszában elkezdett a portál újságíróinak a zsebében turkálni: 

agresszív hangnemben megkérdezte, hogy a Telex munkatársainak mennyit fizetnek egy tudósításért.

A Mandiner értesülései szerint egyébként a március 15-i Tisza-menet több, mint félmilliárd forintba kerülhetett.

Régóta közismert, hogy Magyar Péter még a neki behódoló, az ő sikerén dolgozó médiumokat és azok munkatársait is lenézi, sőt még ennél is erősebb negatív érzlemeket táplál irántuk.

Korábban nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből könnyen ki lehet következtetni, milyen lenne egy esetleges Magyar-kormány médiapolitikája, hogyan bánna az újságírókkal, médiamunkásokkal.

A hangfelvételen Magyar Péter egy beszélgetésben büszkén meséli, hogy elküldte a „k*rva anyjába” az ATV-t, a 444-et és az Indexet, 

és szerinte a médiát nyugodtan ki lehet kerülni.

Magyar úgy fogalmazott: 

Pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt…”.

Egy másik hangfelvételen pedig az hallható, ahogy párttársaival egy rendezvényt szerveznek és Magyar azt mondja, nem fogja beengedni az ATV-t. A többiek hiába kérlelik, hogy ne csinálja ezt, sőt arra kérik, legyen nagyvonalú és engedje be a M1-et és a HírTV-t is, Magyar azonban nem enged és azt válaszolja:

Belököm őket  Dunába!”

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. március 18. 20:08
A legjobb dolog, ami csak történhet: a Poloska nyílt színen, ország-világ előtt sz@rja szájba a saját cselédsajtóját és annak médiaprostituáltjait. Jó a műsor! 🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
szilvarozsa
2026. március 18. 20:02
Jó vergődést Peti!!!!
Válasz erre
0
0
bf109g14
2026. március 18. 20:00
Mi a fasznak menjen el a sajtó a rendezvényeikre? Ez a pofoznivaló ejakulátum csak ugyanazt a mindenszarista lázítást végzi állandóan, ami pedig érdekes lenne, a helyi jelöltek programja, kérdésekre adott válaszaik, az gyakorlatilag nincs. Rémes, hogy az emberek hatalmas része csupán protestálásként egy ilyen alakra szavazna. Ez egy olyan kis antiszociális, hazudozó, agresszív mamakedvence, akit vagy megvernek, vagy utálnak, vagy kiközösítenek. Esetleg mindhárom. Azért ha nyerne ez a zsebdiktátor, megnézném a szavazói megnyúlt képét, ahogy próbálják elhinni és magyarázni, hogy mindenről a fidesz tehet, mikor brutálisan megdrágul a rezsi, az üzemanyag, felmegy az szja, jönnek a migrik, és havonta (több)százezerrel kevesebb marad a zsebben. És a beszedett pénz menni fog a náci ukrán maffiának. Bár igaz, a libbantak még a karógerit is újraválasztották... És ne feledjük, 2010-ben az mszp még mindig 19%-ot kapott listán...
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 18. 19:54
Elmebeteg a sok szipókától.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!