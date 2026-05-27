05. 27.
szerda
omsz klíma Országos Mentőszolgálat hőség kánikula mentőautó

Több tucat mentőautó klímája hibásodott meg a hőségben

2026. május 27. 19:03

Megkezdték a javítást.

2026. május 27. 19:03


Az év első igazán meleg napjain országszerte 32 mentőautó klímaberendezése hibásodott meg – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Facebook-oldalán

A mentőszolgálat közleménye szerint a javítások haladéktalanul megkezdődtek, hogy minél hamarabb ismét teljes értékű védelmet nyújthassanak mind a betegeknek, mind a mentőszemélyzetnek a kánikula ellen.

Az OMSZ jelenleg 783 aktív mentőgépkocsival látja el az ország ellátását. A teljes flotta 1071 járműből áll, ebből 288 mentőautó minősül tartalék kocsinak. A tartalék állományban a javítás alatt lévő és a bevethető járművek aránya naponta változik a meghibásodások és a javítások függvényében.

A közlemény kitér a flotta állapotára is:

a legutóbb beszerzett 101 új mentőautót is figyelembe véve az állomány átlagéletkora idén elérte a 8 évet.

Az átlagos futásteljesítmény pedig megközelíti a 370 ezer kilométert, mivel a mentőautók évente átlagosan mintegy 50 ezer kilométert tesznek meg. 

Nyitókép forrása: Krizsán Csaba/MTI

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
2026. május 27. 20:37
A "maffiafőnök" Orbán az oka, az Uszító szerint. Amiért nem szereltetett be a mentőkbe tartalékklímát, e helyett ellopta a magyarok pénzét...
Válasz erre
0
0
A ráció prófétája
2026. május 27. 20:32
Ugye már hőmérőzik a zsebmessiás?
Válasz erre
0
0
nuevas-reglas
2026. május 27. 20:11
Mi lesz ha majd tenyleg meleg lesz ? Megint vmi szart vett Orban
Válasz erre
0
0
Nuttika
2026. május 27. 19:43
Na MP, most már nem járathatod a pofádat, lehet intézkedni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!