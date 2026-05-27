Több tucat mentőautó klímája hibásodott meg a hőségben

Az év első igazán meleg napjain országszerte 32 mentőautó klímaberendezése hibásodott meg – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Facebook-oldalán.

A mentőszolgálat közleménye szerint a javítások haladéktalanul megkezdődtek, hogy minél hamarabb ismét teljes értékű védelmet nyújthassanak mind a betegeknek, mind a mentőszemélyzetnek a kánikula ellen.