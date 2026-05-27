Több tucat mentőautó klímája hibásodott meg a hőségben

Megkezdték a javítást.
Az év első igazán meleg napjain országszerte 32 mentőautó klímaberendezése hibásodott meg – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Facebook-oldalán.
A mentőszolgálat közleménye szerint a javítások haladéktalanul megkezdődtek, hogy minél hamarabb ismét teljes értékű védelmet nyújthassanak mind a betegeknek, mind a mentőszemélyzetnek a kánikula ellen.
Az OMSZ jelenleg 783 aktív mentőgépkocsival látja el az ország ellátását. A teljes flotta 1071 járműből áll, ebből 288 mentőautó minősül tartalék kocsinak. A tartalék állományban a javítás alatt lévő és a bevethető járművek aránya naponta változik a meghibásodások és a javítások függvényében.
A közlemény kitér a flotta állapotára is:
a legutóbb beszerzett 101 új mentőautót is figyelembe véve az állomány átlagéletkora idén elérte a 8 évet.
Az átlagos futásteljesítmény pedig megközelíti a 370 ezer kilométert, mivel a mentőautók évente átlagosan mintegy 50 ezer kilométert tesznek meg.
Nyitókép forrása: Krizsán Csaba/MTI
