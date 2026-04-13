Volt dolguk a mentőknek a választás napján – egy ember elhunyt

Összesen 3618 esetet láttak el országszerte a mentők az országgyűlési választások napján – írják a közösségi oldalukon. Szavazóhelyekre 29 esetben kaptak riasztást, jellemzően idős embereket kellett ellátniuk rosszullét, vagy elesésből származó sérülés miatt.

Somogy vármegyében egy férfi sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egy Csongrád vármegyei és egy fővárosi szavazóhelyen a mentők sikeresen újraélesztették, majd kórházba szállították betegüket.