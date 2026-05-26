Erős UV-sugárzással érkezik a kánikula

Ilyen jövő vár Magyarországra a klímakutatók szerint
A Klímapolitikai Intézet szerint az alkalmazkodás lehetőségei már ma is ismertek.
Száraz, napos idő várható a következő napokban, minimális csapadékkal.
Kedden az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomolyfelhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet – írja a Hungaromet. Az előrejelzés szerint:
Napközben a délnyugati vidékeket leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati, északi szél. Délután 28 és 33, késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
Kedden továbbra sem várható fronthatás, viszont a gyors délelőtti melegedés vérnyomás-ingadozást, szédülést és keringési problémákat okozhat – írja az Index. A kánikula miatt tompábbak, bágyadtabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség.
A keddi napon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz.
Az esti órákban és éjjel, nagyrészt derült, száraz időre számíthatunk, a légmozgás is mérséklődik. A minimum-hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. A Hungaromet hozzátette, hogy a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a magasabb helyeken, a nagyvárosok belsejében, vízpartokon ennél melegebb is lehet.
Szerdán napközben általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik gomolyfelhőzet. A gomolyfelhők a délutáni, esti órákban a délnyugati és északkeleti országrészben jobban össze is állhatnak. Arrafelé helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcsérték várhatóan 29 és 34 fok között alakul.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP