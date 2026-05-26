Erős UV-sugárzással érkezik a kánikula

Kedden az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomolyfelhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet – írja a Hungaromet. Az előrejelzés szerint:

Napközben a délnyugati vidékeket leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati, északi szél. Délután 28 és 33, késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.

Kedden továbbra sem várható fronthatás, viszont a gyors délelőtti melegedés vérnyomás-ingadozást, szédülést és keringési problémákat okozhat – írja az Index. A kánikula miatt tompábbak, bágyadtabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség.