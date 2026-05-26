„Miközben alkotmányos értelemben egy új diktatúra épül, ahol a miniszterelnök Facebook-bejegyzéseiben és kommentjeiben fenyegeti és lemondásra, távozásra szólítja fel a hatalmi ágak képviselőit, most a Tisza Párt a 2006–2010 közötti rendőrterror egyik fő felelőséből belügyi államtitkárt csinál. A kínzásokat szervező, névtelen verőlegényei ellenzéki tüntetők vagy csak ártatlan járókelők csontjait törték össze, és szemeket kilövető Gergényi Péter helyettese, Tóth Gábor ráadásul a valódi belügyi irányító lehet majd, mivel Pósfai Gábor miniszter eddig nem a bűnüldözéssel, hanem sportboltok irányításával foglalkozott. Ismét nehéz évek elé nézünk...”