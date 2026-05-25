Beindul a munka: a Lex Orbánról is vitázhatnak a héten a Parlamentben

Az Országgyűlés kedden indítja a heti munkát, a napirend elfogadása után a képviselők több, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról is dönthetnek – írja a Vg.hu. Az országgyűlési törvény alapján ezek létrehozásáról vita nélkül határoz a parlament. A határozati javaslatok szerint öt vizsgálóbizottság kerülhet napirendre. Ezek közül az egyik a gyermekvédelem rendszerszintű válságát, egy másik a kegyelmi ügy felelőseit vizsgálná. Külön testület foglalkozhatna a spontán privatizációval és a közvagyon elvesztésével, valamint az MNB működésével kapcsolatos visszaélések feltárásával is. Az ötödik kezdeményezés a végrehajtási visszaélések kivizsgálását célozza.

A keddi ülésen Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyéről is dönthetnek.

A fideszes politikus korábban arról beszélt, hogy maga is meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását, úgy fogalmazott: Magyar Péterrel szemben ő nem bújik a mentelmi joga mögé. A határozathozatalokat követően az azonnali kérdések és válaszok órája következik, majd félórás időkeretben kérdések hangzanak el.