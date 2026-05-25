05. 25.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

tisza párt országgyűlés Magyar Péter

Beindul a munka: a Lex Orbánról is vitázhatnak a héten a Parlamentben

2026. május 25. 12:40

Öt vizsgálóbizottságot állítana fel a Tisza Párt.

Az Országgyűlés kedden indítja a heti munkát, a napirend elfogadása után a képviselők több, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról is dönthetnek – írja a Vg.hu. Az országgyűlési törvény alapján ezek létrehozásáról vita nélkül határoz a parlament. A határozati javaslatok szerint öt vizsgálóbizottság kerülhet napirendre. Ezek közül az egyik a gyermekvédelem rendszerszintű válságát, egy másik a kegyelmi ügy felelőseit vizsgálná. Külön testület foglalkozhatna a spontán privatizációval és a közvagyon elvesztésével, valamint az MNB működésével kapcsolatos visszaélések feltárásával is. Az ötödik kezdeményezés a végrehajtási visszaélések kivizsgálását célozza.

A keddi ülésen Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyéről is dönthetnek.

A fideszes politikus korábban arról beszélt, hogy maga is meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását, úgy fogalmazott: Magyar Péterrel szemben ő nem bújik a mentelmi joga mögé. A határozathozatalokat követően az azonnali kérdések és válaszok órája következik, majd félórás időkeretben kérdések hangzanak el. 

A Lex Orbánról is szavazhatnak

A hét másik, szerdai ülésen kiemelt politikai ügye az alaptörvény tizenhatodik módosításának vitája lehet. A javaslatot Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora nyújtotta be. A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot, ráadásul visszamenőleges hatállyal. Ez azt jelentené, hogy a szabály Orbán Viktorra is vonatkozna. Magyar Péter a kampányban többször beszélt arról, hogy választási győzelem esetén az alaptörvényben korlátoznák a miniszterelnöki ciklusok számát. A Tisza Párt korábban azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt. A bírálók szerint ugyanakkor a javaslat politikai célja Orbán Viktor esetleges visszatérésének kizárása lehet.

Az alaptörvény-módosítás megalapozná a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, emellett rögzítené, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a kekvák vagyona nemzeti vagyon.

Mint arról a Mandiner is beszámolt: Gulyás Gergely korábban különösen aggasztónak nevezte az alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlését. Értelmezése szerint ez nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését készítené elő, hanem azt az alkotmányos alapot is megszüntetné, amely eddig lehetővé tette 

  • a migrációs paktum elutasítását és 
  • az illegális bevándorlással szembeni fellépést.

Gulyás szerint mindebből az következik, hogy a Tisza-kormány hosszabb távon el akarja fogadni az európai migrációs paktumot. A politikus úgy véli, ez ellentétes lenne Magyarország érdekeivel és a Tisza Párt kampányban tett ígéreteivel is, mivel szerinte korábban azt állították, hogy nem változtatnának a Fidesz–KDNP-kormányok által képviselt szigorú migrációs politikán.

