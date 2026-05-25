Egy rossz után egy jó amerikai döntés? Jackl Vivien is csatlakozik Kós Huberték sikercsapatához

Elhagyta Shane Tusupot a magyar szupertehetség – már meg is van, hol folytatja
Véget érhet Jackl Vivien kálváriája.
A Shane Tusup-féle vakvágány után. Jövőre Jackl Vivien is a sikeredző Bob Bowman kezei alatt készülhet Texasban, Kós Hubert és Pádár Nikolett, valamint a szupersztár Summer McIntosh oldalán.
Közösségi oldalán jelentette be Jackl Vivien, hogy a Texasi Egyetem úszócsapatában folytatja pályafutását. A világhírű műhelyet az amerikai edzőlegenda, Bob Bowman irányítja, itt készül többek között az olimpiai bajnok, világcsúcstartó Kós Hubert is. A döntéstől mindenki azt reméli, hogy a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége, a korábban Egerszegi Krisztina-utódnak kikiáltott, még mindig csak 17 éves úszónő pályafutása ismét sínre kerül a közelmúlt hullámvölgyei után.
Jackl Vivien alig 15 évesen robbant be a nemzetközi köztudatba, amikor a 2024-es országos bajnokságon 400 vegyesen Hosszú Katinkát is legyőzte, majd felnőtt Európa-bajnoki címet szerzett. Kálváriája akkor kezdődött, amikor elhagyta nevelőedzőjét, Kocsis Mártát Shane Tusupért, ami utólag totális vakvágánynak bizonyult, és egy kudarcokkal teli, elvesztegetett tavalyi évet eredményezett. Jackl később visszatért Kocsishoz, az idei ob-n már ismét az ő irányításával remekelt április végén, Sopronban – az edzőnő akkor úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy
neki sem estek jól a korábban látottak, de már nincs értelme a múltról beszélni, csak előre érdemes tekinteni.
Ezt is ajánljuk a témában
Véget érhet Jackl Vivien kálváriája.
Ezt is ajánljuk a témában
Kocsis Márta a Mandinernek elárulta, decemberig elsősorban arról szóltak a mindennapok, hogy tanítványát benntartsa az úszósportban.
Jackl Vivien viszont vasárnap bejelentette, hogy a jövőben ő is csatlakozik a Texasi Egyetem úszócsapatához – többek között Kós Huberthez és Pádár Nikoletthez. A csapat leginkább arról nevezetes, hogy
az edzőfejedelem Bob Bowman vezeti, aki korábban a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps felkészülését is irányította, és akinél jelenleg a franciák klasszisa, a négyszeres ötkarikás aranyérmes, hétszeres világbajnok Léon Marchand is edz.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a fiatal úszóígéret minden valószínűség szerint csak a következő tanév és az érettségi után vág bele az amerikai kalandba, addig várhatóan továbbra is Tatabányán edz Kocsis felkészítése alatt. Megjegyzik, ahogy Kós Hubert is egy csapatba került közvetlen riválisával, Marchand-nal, úgy Jackl Vivien esetében is hasonló lehet a helyzet a nála két évvel idősebb kanadai szupersztár, a máris háromszoros olimpiai bajnok Summer McIntosh személyében, aki 2023-ban
megdöntötte Hosszú Katinka ikonikus 400 vegyes világcsúcsát.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István