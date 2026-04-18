Hoppá: az újabb visszalépés után Milák megúszta Sopronban a világ idei legjobb eredményét

Így tért vissza Milák Kristóf – 16 éves kora óta nem úszott ilyet
Mármint ilyen rosszat.
A visszalépések után 100 méter pillangón világranglista-első időt úszott. Milák Kristóf hatalmasat repesztett Sopronban.
Egyértelműen Milák Kristóf van a fókuszban a soproni úszó országos bajnokságon, hiszen a kétszeres olimpiai bajnok klasszis előtte egy éven keresztül nem versenyzett. Nehezen melegedett be a 26 éves sportoló, hiszen például 200 méter pillangón, amiben a mai napig világcsúcstartó, olyan rossz időt úszott, mint utoljára 10 évvel korábban, így vissza is lépett a döntőtől.
100 méter gyorson aztán meglepetést okozott azzal is Milák, hogy legyőzte Németh Nándort a fináléban. Másnap az 50 méter pillangó hazai specialistáját, Szabó Szebasztiánt is megelőzte a döntőben – egyértelmű, hogy fizikai állapota miatt jelenleg a rövidebb számokban tud nagyokat alkotni.
Edzője azért nem volt maradéktalanul elégedett.
Szombaton így már nem is volt meglepetés, hogy a 200 gyors döntőjétől is visszalépett. Nem úgy a 100 pillangótól – ki ne emlékezne rá, hogy Párizsban ebben a számban lett olimpiai bajnok. A középdöntőt rendezték szombaton, és Milák elképesztőt úszót:
50.93 másodperces idejével nemcsak első helyen jutott a vasárnapi döntőbe, de a világranglistán is átvette a vezetést, vagyis idén ő úszta le eddig leggyorsabban a 100 pillangót a földkerekségen.
