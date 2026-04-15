Így tért vissza Milák Kristóf – 16 éves kora óta nem úszott ilyet

Aztán következett a 200 pillangó, ebben a számban nyert aranyérmet még a tokiói olimpián, illetve a mai napig Milák a világcsúcstartó. Ismét másodikként ment tovább, ami azért már meglepetés (Márton Richárd előzte meg), ráadásul 2:00,84-gyes idővel.

A Magyar Nemzet hívta fel rá a figyelmet, hogy a World Aquatics adatbázisa szerint az elmúlt tíz évben ez mindössze a harmadik két percen kívüli úszása volt ebben a számban Miláknak. Korábban a 2018-as junior ob-n ért el 2:00,51-et, de még az is jobb volt a mostani eredményénél.

Milák rosszabbat legutóbb tíz éve, 16 évesen, élete első felnőtt ob-jén úszott 200 pillangón, amikor 2:02,18-cal ért célba.

Délután aztán mindkét számnak megrendezték a középdöntőjét is: 100 gyorson rontott, de 49.34-es ideje is elég volt a futamgyőzelemhez és a döntőbe jutáshoz. 200 pillangón sikerült javítania, 1:59.88-as idejével viszont csak a 4. helyen jutott be a fináléba (szintén futamgyőzelemmel).