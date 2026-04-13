„Akit nem motivál a vb, az ne hívja magát versenyzőnek” – nem tudni, Milák Kristóf milyen állapotban lesz az országos bajnokságon

Milák Kristóf visszatér: itt úszik legközelebb a kétszeres olimpiai bajnok világcsúcstartó!
Öt számban is láthatjuk a magyar világklasszist.
Az úszóválogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba személyesen hagyta jóvá kétszeres olimpiai bajnokunk jelentkezését. Milák Kristóf hat számban is versenyezhet a soproni országos bajnokságon.
Mint beszámoltunk róla, vasárnap kiderült: kétszeres olimpiai bajnok úszónk, Milák Kristóf a tavalyi országos bajnoksághoz hasonlóan az idein is rajthoz áll. A szerdán kezdődő, soproni megméretésen eddig öt számban szerepel a neve a rajtlistán.
Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya hétfő reggel az M4 Sporton nyilatkozott Milákkal kapcsolatban. Elárulta: semmi meglepő nincs abban, hogy valaki az utolsó pillanatig vár a nevezéssel. Könnyen elképzelhető, hogy végül hat számban is elindul, ugyanis nem volt nevezési ideje – hiszen nem versenyzett még idén –, ezért a rendszer kidobta őt, így a kapitánynak kellett jóváhagynia a nevezését, amit még éjfélkor meg is tett.
„Annyi hír érkezett róla, illetve annyiszor nem érkezett róla hír, hogy nem szeretnék találgatásokba esni vele kapcsolatban. Hogy milyen állapotban van, a verseny meg fogja mutatni. Ez egy mérhető sportág nem lehet mellébeszélni, ami az eredményjelzőn van, az van.
Ha Milák Kristóf fel van készülve, mindegy az egész világon, hogy ki, mit csinál. Viszont akinek nem motiváló a jövő évi vb-n szerepelni, az ne hívja versenyzőnek magát”
– jelentette ki Sós Csaba.
Megszólalt a nemrég súlyos sérülést szenvedő Ábrahám Minnával kapcsolatban is: abban bízik, hogy az Eb-re már százszázalékos állapotban lesz, hiszen addig még bőven van hátra idő, ráadásul már versenyzett az egyetemi bajnokságban is.
„Bízom benne, minél többen ússzák meg a szintidőt és minél nagyobb létszámmal tudnánk a párizsi Eb-re utazni” – mondta azzal kapcsolatban, mivel lenne elégedett a vasárnap záruló ob-vel kapcsolatban.
