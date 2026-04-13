„Akit nem motivál a vb, az ne hívja magát versenyzőnek” – nem tudni, Milák Kristóf milyen állapotban lesz az országos bajnokságon

„Annyi hír érkezett róla, illetve annyiszor nem érkezett róla hír, hogy nem szeretnék találgatásokba esni vele kapcsolatban. Hogy milyen állapotban van, a verseny meg fogja mutatni. Ez egy mérhető sportág nem lehet mellébeszélni, ami az eredményjelzőn van, az van.

Ha Milák Kristóf fel van készülve, mindegy az egész világon, hogy ki, mit csinál. Viszont akinek nem motiváló a jövő évi vb-n szerepelni, az ne hívja versenyzőnek magát”

– jelentette ki Sós Csaba.

Megszólalt a nemrég súlyos sérülést szenvedő Ábrahám Minnával kapcsolatban is: abban bízik, hogy az Eb-re már százszázalékos állapotban lesz, hiszen addig még bőven van hátra idő, ráadásul már versenyzett az egyetemi bajnokságban is.