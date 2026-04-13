hétfő
Milák Kristóf úszás Sós Csaba

„Akit nem motivál a vb, az ne hívja magát versenyzőnek” – nem tudni, Milák Kristóf milyen állapotban lesz az országos bajnokságon

2026. április 13. 10:02

Az úszóválogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba személyesen hagyta jóvá kétszeres olimpiai bajnokunk jelentkezését. Milák Kristóf hat számban is versenyezhet a soproni országos bajnokságon.

null

Mint beszámoltunk róla, vasárnap kiderült: kétszeres olimpiai bajnok úszónk, Milák Kristóf a tavalyi országos bajnoksághoz hasonlóan az idein is rajthoz áll. A szerdán kezdődő, soproni megméretésen eddig öt számban szerepel a neve a rajtlistán.

Sós Csaba beszélt Milák Kristófról. Fotó: MTI/MTVA/archívum

„Annyi hír érkezett róla, illetve annyiszor nem érkezett róla hír, hogy nem szeretnék találgatásokba esni vele kapcsolatban. Hogy milyen állapotban van, a verseny meg fogja mutatni. Ez egy mérhető sportág nem lehet mellébeszélni, ami az eredményjelzőn van, az van. 

Ha Milák Kristóf fel van készülve, mindegy az egész világon, hogy ki, mit csinál. Viszont akinek nem motiváló a jövő évi vb-n szerepelni, az ne hívja versenyzőnek magát”

 – jelentette ki Sós Csaba.

Megszólalt a nemrég súlyos sérülést szenvedő Ábrahám Minnával kapcsolatban is: abban bízik, hogy az Eb-re már százszázalékos állapotban lesz, hiszen addig még bőven van hátra idő, ráadásul már versenyzett az egyetemi bajnokságban is.

 „Bízom benne, minél többen ússzák meg a szintidőt és minél nagyobb létszámmal tudnánk a párizsi Eb-re utazni” – mondta azzal kapcsolatban, mivel lenne elégedett a vasárnap záruló ob-vel kapcsolatban.

Nyitókép: MTI/MTVA/archívum

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
auditorium
2026. április 13. 10:58
Észreveheti mindenki, h. Mo-n is "jogállamiság" van, ui. a MANDINEREN is megjelent a cenzúra. Hiába irsz, nem jelenik meg.
tikkadt-szocske
2026. április 13. 10:46
Milák olyan, mint a tőzsdei hangulat.
bekeev-2025
2026. április 13. 10:06
Kipicsogta magát a hisztis? Minek tér vissza? Már az egész mezőny verné, Marchand megalázta az olimpián, ideje visszavonulni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!