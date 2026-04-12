Milák Kristóf visszatér: itt úszik legközelebb a kétszeres olimpiai bajnok világcsúcstartó!

Milák Kristóf indul az olimpián? – ezt gondolja Schmidt Ádám a magyarok klasszisáról, a budapesti vb is szóba került
„A magyar sport még mindig rendkívül erős, folyamatosan a világ élmezőnyében vagyunk.”
Öt számban is láthatjuk a magyar világklasszist. Milák Kristóf a tavalyi után az idei ob-n is rajtkőre áll.
Épp a napokban került szóba Milák Kristóf jövője, vasárnap pedig érkezett a hír, hogy kétszeres olimpiai bajnok úszónk nevezett a szerdán kezdődő soproni országos bajnokságra.
A kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros vb-aranyérmes, nyolcszoros Eb-győztes Milák 50, 100 és 200 méter pillangón, valamint 50 és 100 méter gyorson szerepel a nevezési listán. A 200 méter pillangón világcsúcstartó, 26 éves klasszis tavaly áprilisban, a kaposvári ob-n úszott legutóbb versenyen. Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke január közepén erősítette meg a Nemzeti Sportrádiónak, hogy Milák visszatért a medencés edzésekhez.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Derencsényi István