Milák Kristóf indul az olimpián? – ezt gondolja Schmidt Ádám a magyarok klasszisáról, a budapesti vb is szóba került

„Nyilvánvaló, hogy a sportrajongók itthon arany-, ezüst-, bronzéremben, Eb-kijutásban, a nagy eredményekben érdekeltek, azt szeretik látni, ha a bajnokaink a világ tetején vannak, és elképesztő eredményeket produkálnak. És ez így rendben is van. De meggyőződésünk, és erre igyekeztünk is felhívni a figyelmet a sportvilágon belül is, hogy nem lehet élesen szétválasztani a versenysportot és a közösségi sportot, hanem ezek összefonódnak, egymásra épülnek. Ebből adódóan a közösségi sportot a Sportoló Nemzet Programunkon keresztül, amelynek most már több mint százhatezer regisztrált tagja van, új dimenzióba sikerült emelni.”

Schmidt Ádám megemlítette, hogy van egy nagyon nagy kihívás, ami még tíz éve sem volt ilyen mértékig jelen, és ez a virtuális tér elképesztő szívóhatása.

Sajnos nagyon nagy erővel szippantja be a fiatalokat, nekünk ez ellen kell küzdenünk, és meggyőződésünk szerint a sport tökéletes alternatívát nyújt rá, hogy a fiatalok a virtuális tér helyett a sportban töltsenek el minél több időt.”

Később szót ejtett a 2028-as olimpia célokról is.

„A magyar sport még mindig rendkívül erős, folyamatosan a világ élmezőnyében vagyunk. A 2024 őszén elindított LA10 program pont azt a célt szolgálja, hogy a legmagasabb szinten a nüanszok a mi javunkra dőljenek el.