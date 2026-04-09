Milák Kristóf indul az olimpián? – ezt gondolja Schmidt Ádám a magyarok klasszisáról, a budapesti vb is szóba került

Előkerült Milák Kristóf – de van egy bökkenő
Lehet, hogy már túl későn?
Schmidt Ádám a Los Angeles-i olimpiáról is szót ejtett. A sportért felelős államtitkár Milák Kristóf helyzetére is kitért.
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár interjút adott a Nemzeti Sportnak, amely során több témát is érintett. Milák Kristóf jövőjéről is beszélt.
Az elmúlt négy év kapcsán úgy fogalmazott, a kezdetektől fogva abban hittek, hogy a sportvilág valamennyi szereplőjével nyílt, őszinte, érdeklődő kommunikációt folytassanak.
„Olyan élő kapcsolatot, olyan élő szövetet sikerült létrehozni a magyar sport szereplői és a magyar sportirányítás részvételével, amely a ciklus végére talán soha nem látott egységet eredményezett. Nagyon fontosnak gondolom azt, ami korábban talán nem volt ennyire jellemző, és én úgy látom, hogy üdvözli a magyar sport világa: folyamatosan mindenről tájékoztattuk a partnereket, nem érte őket meglepetés. Nem volt olyan, hogy úgy hoztunk volna meg döntéseket, hogy abba a sportvilág különböző szereplői ne lettek volna kellő mértékben bevonva. Mind Schmidt Gábor helyettes államtitkár úr, mind az én ajtóm nyitva állt sportoló, sportvezető, nagy egyesület, kis egyesület, szövetségi vezető, szövetségi munkatárs, köztestület – mindenki előtt. Ezt azért tartom fontosnak, mert mi messze nem azzal az attitűddel álltunk neki ennek a munkának, hogy mi tudunk mindent a legjobban. Voltak elképzeléseink, voltak elveink és volt egy programunk is, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy százalékban megvalósult, de nem gondoltuk azt, hogy ezek nem csiszolhatók, jobbíthatók. Folyamatosan egyeztettünk a sportvilág különböző szereplőivel, hogy valójában azokra a felvetésekre, azokra a kérdésekre is érdemben tudjunk reagálni, amelyek – ha nincs ilyenfajta kommunikáció – talán el se jutnak a mi asztalunkig, vagy nem is tudunk róla, hogy milyen problémával szembesül egy létesítményvezető, egyesületi vezető vagy sportszakember. Ennek az eredménye az, így négy év után, hogy mind a köztestületeknél, mind a szövetségeknél, mind az egyesületeknél, de a sportolók túlnyomó többségénél is soha nem látott egység alakult ki a magyar sportban. És ez a jó viszony a sportmédiával, a sportvilághoz szorosan kapcsolódó civil szférával is létrejött. Én ezért nagyon hálás vagyok, és ezúton is mindenkinek köszönöm a nyitottságot és a partnerséget.”
Utána így folytatta:
„Nyilvánvaló, hogy a sportrajongók itthon arany-, ezüst-, bronzéremben, Eb-kijutásban, a nagy eredményekben érdekeltek, azt szeretik látni, ha a bajnokaink a világ tetején vannak, és elképesztő eredményeket produkálnak. És ez így rendben is van. De meggyőződésünk, és erre igyekeztünk is felhívni a figyelmet a sportvilágon belül is, hogy nem lehet élesen szétválasztani a versenysportot és a közösségi sportot, hanem ezek összefonódnak, egymásra épülnek. Ebből adódóan a közösségi sportot a Sportoló Nemzet Programunkon keresztül, amelynek most már több mint százhatezer regisztrált tagja van, új dimenzióba sikerült emelni.”
Schmidt Ádám megemlítette, hogy van egy nagyon nagy kihívás, ami még tíz éve sem volt ilyen mértékig jelen, és ez a virtuális tér elképesztő szívóhatása.
Sajnos nagyon nagy erővel szippantja be a fiatalokat, nekünk ez ellen kell küzdenünk, és meggyőződésünk szerint a sport tökéletes alternatívát nyújt rá, hogy a fiatalok a virtuális tér helyett a sportban töltsenek el minél több időt.”
„A magyar sport még mindig rendkívül erős, folyamatosan a világ élmezőnyében vagyunk. A 2024 őszén elindított LA10 program pont azt a célt szolgálja, hogy a legmagasabb szinten a nüanszok a mi javunkra dőljenek el.
Azt a célt fogalmaztuk meg, hogy tíz aranyérmünk legyen a Los Angeles-i olimpián. Ahhoz, hogy ezt elérjük, körülbelül húsz, aranyéremre esélyes indulóval kell kiutaznunk.”
Ismereteim szerint Milák Kristóf készül az áprilisi országos bajnokságra, és az esélyesek között számolunk vele. Hatalmas motiváló erő lehet neki – és minden vízilabdázó, úszó számára is –, hogy 2027-ben olyan vizes világbajnokságot rendezünk Budapesten, amely olimpiai kvalifikációs esemény lesz, elképesztő hazai közönség előtt mutathatják meg magukat. Abszolút, Milák Kristóf egyike a húsz aranyesélynek Los Angelesben.”
Nyitókép: Derencsényi István/MTI/MTVA
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.