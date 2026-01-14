Előkerült Milák Kristóf – de van egy bökkenő

Hozzátette ugyanakkor, hogy a hosszú kihagyás, és az ebből fakadóan kevesebb rendelkezésre álló idő miatt ezúttal szkeptikusabb az úszóval kapcsolatban, mint a párizsi olimpia előtti hasonló időszakban.

Az olimpiai bajnok és ezüstérmes Milák Kristóf oklevelet vesz át Simicskó Istvántól, a BHSE és a Honvédelmi Sportszövetség elnökétől és Gergely Istvántól, Honvéd ügyvezető elnökétől (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Milák bármire képes, de...

Az olimpiai bajnok vízilabdázóból lett Honvéd-elnök leszögezte, hogy ha Milák önbizalma és versenyhez való hozzáállása nem változik, akkor bármire képes, ezt Párizsban is demonstrálta, pedig akkor sokan kételkedtek benne.