Előkerült Milák Kristóf – de van egy bökkenő

Elfogyott a türelem: Milák Kristóf ultimátumot kapott – elzárhatják a pénzcsapot
A Honvédnál még mindig hisznek abban, hogy visszatér a medencébe.
Gergely István szerint világklasszis úszónk végre ismét edzésbe állt. A Honvéd-elnök ugyanakkor ezúttal szkeptikusabb Milák Kristóffal kapcsolatban, mint a párizsi olimpia előtt volt.
Milák Kristóf ügye folyamatosan lázban tartja a magyar, sőt, a nemzetközi sportközvéleményt is. Az öntörvényű úszózsenivel kapcsolatban az elmúlt időszakban folyamatosan ambivalens hírek láttak napvilágot: noha a szakma változatlanul bizakodik a kétszeres olimpiai bajnok érdemi visszatérésében, egy hónappal ezelőtt Gergely István Honvéd-elnök már a fizetése megvonásával fenyegette meg a vizes edzéseket következetesen megtagadó klasszist.
Szerdán azonban új fejlemények láttak napvilágot: a Borsnak adott megszólalásában Gergely István eggyel békülékenyebb hangnemben már arról számolt be, hogy Milák újból elkezdte az edzéseket, sőt, idén több versenyen is szeretne elindulni, és
hosszabb távra, egészen a 2028-as olimpiáig tartó ciklusra terveznek vele.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a hosszú kihagyás, és az ebből fakadóan kevesebb rendelkezésre álló idő miatt ezúttal szkeptikusabb az úszóval kapcsolatban, mint a párizsi olimpia előtti hasonló időszakban.
Az olimpiai bajnok vízilabdázóból lett Honvéd-elnök leszögezte, hogy ha Milák önbizalma és versenyhez való hozzáállása nem változik, akkor bármire képes, ezt Párizsban is demonstrálta, pedig akkor sokan kételkedtek benne.
Most egy kicsit szkeptikusabb vagyok, de amíg Kristóf pozitív és optimista, versenyezni és nyerni akar, addig én sem izgulok. Ugyanakkor a saját sportmúltamból fakadó tapasztalataim azt mondatják velem, hogy ennyi idő alatt rendkívül nehéz olyan formát felépíteni, amellyel meg lehet verni a világot”
– jelentette ki Gergely István, aki szerint Milák jó és rossz példát is mutatott a mögöttünk hagyott időszakban, de „a lényeg az, hogy a végén melyikből van több” – ezt pedig egy élsportoló esetében az eredményekben és a megszerezhető érmek számában lehet lemérni.
