01. 14.
szerda
Milák Kristóf

Előkerült Milák Kristóf – de van egy bökkenő

2026. január 14. 16:30

Gergely István szerint világklasszis úszónk végre ismét edzésbe állt. A Honvéd-elnök ugyanakkor ezúttal szkeptikusabb Milák Kristóffal kapcsolatban, mint a párizsi olimpia előtt volt.

2026. január 14. 16:30
null

Milák Kristóf ügye folyamatosan lázban tartja a magyar, sőt, a nemzetközi sportközvéleményt is. Az öntörvényű úszózsenivel kapcsolatban az elmúlt időszakban folyamatosan ambivalens hírek láttak napvilágot: noha a szakma változatlanul bizakodik a kétszeres olimpiai bajnok érdemi visszatérésében, egy hónappal ezelőtt Gergely István Honvéd-elnök már a fizetése megvonásával fenyegette meg a vizes edzéseket következetesen megtagadó klasszist. 

Szerdán azonban új fejlemények láttak napvilágot: a Borsnak adott megszólalásában Gergely István eggyel békülékenyebb hangnemben már arról számolt be, hogy Milák újból elkezdte az edzéseket, sőt, idén több versenyen is szeretne elindulni, és 

hosszabb távra, egészen a 2028-as olimpiáig tartó ciklusra terveznek vele.

 Hozzátette ugyanakkor, hogy a hosszú kihagyás, és az ebből fakadóan kevesebb rendelkezésre álló idő miatt ezúttal szkeptikusabb az úszóval kapcsolatban, mint a párizsi olimpia előtti hasonló időszakban. 

MILÁK Kristóf; SIMICSKÓ István
Az olimpiai bajnok és ezüstérmes Milák Kristóf oklevelet vesz át Simicskó Istvántól, a BHSE és a Honvédelmi Sportszövetség elnökétől és Gergely Istvántól, Honvéd ügyvezető elnökétől (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Milák bármire képes, de...

Az olimpiai bajnok vízilabdázóból lett Honvéd-elnök leszögezte, hogy ha Milák önbizalma és versenyhez való hozzáállása nem változik, akkor bármire képes, ezt Párizsban is demonstrálta, pedig akkor sokan kételkedtek benne.

 Most egy kicsit szkeptikusabb vagyok, de amíg Kristóf pozitív és optimista, versenyezni és nyerni akar, addig én sem izgulok. Ugyanakkor a saját sportmúltamból fakadó tapasztalataim azt mondatják velem, hogy ennyi idő alatt rendkívül nehéz olyan formát felépíteni, amellyel meg lehet verni a világot”

– jelentette ki Gergely István, aki szerint Milák jó és rossz példát is mutatott a mögöttünk hagyott időszakban, de „a lényeg az, hogy a végén melyikből van több” – ezt pedig egy élsportoló esetében az eredményekben és a megszerezhető érmek számában lehet lemérni. 

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Stego
2026. január 14. 17:51
Kell a lé kólára.
red-bullshit
2026. január 14. 17:06
Hajrá Kristóf! Bassz oda ennek a tetves élősködő szarbandának. szarvladárféreg takarodj!
goldie-2
2026. január 14. 17:04
A pénz nagy úr, akkor is kapja, ha nem lesz eredmény.
Secerror
2026. január 14. 17:02
Nahát, megmártózott egyet a medansziéban? Méltóztatott bemenni a munkahelyére? Talán még neki is áll komolyan edzeni? Milák fő számában (200 pille) 3-4 évvel ezelőtt még Kenderesi 'Sajtburesz' Tamás is bőszen lepkézett, mondhatni, két magyar tényezője is volt a számnak. Ezt azért a nagy dopping- és úszóhatalmak nem nézik jó szemmel. Közben őt keresztre feszítette a honi "antidopping" maffia. Érdekes, onnantól, hogy Kenderesinek doppingügye lett, Milák eltűnt. Már akkor is felvetettem, hogy nem az van Milák elvonulása mögött, hogy szerencsétlen Sajtbureszt beáldozták, Milák meg lelkileg ezt nem dolgozta fel?
