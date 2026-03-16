Megszólalt Zelenszkij főtanácsadója: Magyarországot akarta szidni, óriási öngól lett belőle

Csúnyán beégették Von der Leyent: Orbán Viktor az első pillanattól kezdve igazat mondott
Ezen múlik a rezsicsökkentés is.
Miközben a horvát kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország azért ragaszkodik az orosz olajhoz, mert 30 százalékkal olcsóbb, mint az Adria vezeték által kínált opció, Vlagyiszlav Vlasiuk azzal vádolta Orbán Viktort, hogy nem az országa érdekében ragaszkodik a Barátság vezetékhez.
Vlagyiszlav Vlasiuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök főtanácsadója szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő nem országaik érdekeit, hanem az orosz olajhoz való hozzáférést védik – írja az EUObserver.
Az időzítés nem is lehetett volna nagyobb öngól:
Horvátország miniszterelnöke ugyanis épp most ismerte el, hogy a magyar kormány azért ragaszkodik az orosz olajhoz, mert 30 százalékkal olcsóbb, mint az Adria vezeték által kínált opció – ezt pedig nehéz nem az ország érdekének tekinteni, hiszen ennek hála működik Magyarországon a rezsicsökkentés is.
Zelenszkij egyébként a napokban adott interjúban azt mondta, nem kér bocsánatot Orbán Viktortól, amiért halálosan megfenyegette, azt viszont elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával beavatkozhat a magyarorszávi választásokba – Ukrajnának a gyorsított EU-csatlakozás érdekében létkérdés a Tisza Párt győzelme.
Ezen múlik a rezsicsökkentés is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.