Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico adria volodimir zelenszkij magyarország horvátország orbán viktor

Megszólalt Zelenszkij főtanácsadója: Magyarországot akarta szidni, óriási öngól lett belőle

2026. március 16. 11:00

Miközben a horvát kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország azért ragaszkodik az orosz olajhoz, mert 30 százalékkal olcsóbb, mint az Adria vezeték által kínált opció, Vlagyiszlav Vlasiuk azzal vádolta Orbán Viktort, hogy nem az országa érdekében ragaszkodik a Barátság vezetékhez.

Vlagyiszlav Vlasiuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök főtanácsadója szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő nem országaik érdekeit, hanem az orosz olajhoz való hozzáférést védik – írja az EUObserver.

Az időzítés nem is lehetett volna nagyobb öngól:

Horvátország miniszterelnöke ugyanis épp most ismerte el, hogy a magyar kormány azért ragaszkodik az orosz olajhoz, mert 30 százalékkal olcsóbb, mint az Adria vezeték által kínált opció – ezt pedig nehéz nem az ország érdekének tekinteni, hiszen ennek hála működik Magyarországon a rezsicsökkentés is.

Zelenszkij egyébként a napokban adott interjúban azt mondta, nem kér bocsánatot Orbán Viktortól, amiért halálosan megfenyegette, azt viszont elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával beavatkozhat a magyarorszávi választásokba – Ukrajnának a gyorsított EU-csatlakozás érdekében létkérdés a Tisza Párt győzelme.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2026. március 16. 12:14
"nem országaik érdekeit, hanem az orosz olajhoz való hozzáférést védik" A kettő baromira nem zárja ki egymást blfsz..
csulak
2026. március 16. 11:32
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Nemegyangyal
2026. március 16. 11:18
Egyre ügyesebben rúgdalják az öngólokat. Eközben folyamatosan támogatják a kormány kampányát az osotbaságukkal. Csak így tovább!
sozlib_abschaum
2026. március 16. 11:11
Hú már nagyon hiányzik a lóvé meg a véres arany az SS hoholoknak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!