Megkérdezték Zelenszkijt, bocsánatot kér-e Orbán Viktor halálos megfenyegetéséért – a válasz sokatmondó

Beigazolódott: az ukránok a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal
A külügyminiszter újabb kijevi tájékoztatóról számolt be, és arról, hogy a Barátság kőolajvezetéket egyetlen perc alatt újra lehetne indítani.
Az ukrán elnök a brüsszeli lapnak kijelentette, esze ágában sincs bocsánatot kérni a vállalhatatlan kijelentéséért, azt viszont legalább elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával beavatkozhat a magyarországi választásokba.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brüsszeli Politico kérdésére kijelentette, nem kér bocsánatot, amiért halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, amikor arról beszélt, ha továbbra is vétózza a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a kormányfő címét a katonáinak.
Azt viszont
elismerte Zelenszkij, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása befolyásolhatja a magyarországi választásokat.
Mint ismert, az ukrán vezetés tisztában van azzal, hogy ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, akkor Magyarország egy pillanat alatt visszavonná a vétóját Kijev gyorsított EU-csatlakozása ügyében, ezért Zelenszkij mindent megtesz a Tisza Párt győzelméért – így aztán az sem meglepő, hogy március 15-én egy hatalmas ukrán zászló is megjelent a tiszások menetén.
Ezt is ajánljuk a témában
A külügyminiszter újabb kijevi tájékoztatóról számolt be, és arról, hogy a Barátság kőolajvezetéket egyetlen perc alatt újra lehetne indítani.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.