tisza párt volodimir zelenszkij magyarország barátság Ukrajna politico Magyar Péter orbán viktor

Megkérdezték Zelenszkijt, bocsánatot kér-e Orbán Viktor halálos megfenyegetéséért – a válasz sokatmondó

2026. március 16. 09:20

Az ukrán elnök a brüsszeli lapnak kijelentette, esze ágában sincs bocsánatot kérni a vállalhatatlan kijelentéséért, azt viszont legalább elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával beavatkozhat a magyarországi választásokba.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brüsszeli Politico kérdésére kijelentette, nem kér bocsánatot, amiért halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, amikor arról beszélt, ha továbbra is vétózza a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a kormányfő címét a katonáinak.

Azt viszont

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

elismerte Zelenszkij, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása befolyásolhatja a magyarországi választásokat.

Mint ismert, az ukrán vezetés tisztában van azzal, hogy ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, akkor Magyarország egy pillanat alatt visszavonná a vétóját Kijev gyorsított EU-csatlakozása ügyében, ezért Zelenszkij mindent megtesz a Tisza Párt győzelméért – így aztán az sem meglepő, hogy március 15-én egy hatalmas ukrán zászló is megjelent a tiszások menetén.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
CirmoS
2026. március 16. 09:52
Ez a drogtól láthatóan szétrohadt agyú, náci tömeggyilkos nem érti, hogy az olaj elzárása úgy befolyásolja a választást, hogy Fidesz 3/4! Jól is van ez így! Itthoni hülyelibsik persze megint nem értik.....a választások estéjén meg lesz a nagy pislogás meg picsogás! Idióták!
Válasz erre
0
0
thehun
2026. március 16. 09:45
Az Ukran nemzet az EU daganatja....el kell tavolitani.....gyilkos, maffia nep, akik nelkul az EU biztonsagosabb lenne! Vesszen UA!!!
Válasz erre
1
0
OszkárOszi
2026. március 16. 09:43
Ha tényleg húsz százalékkal vezet a Peter Magyar és az ő ukrán Cicapártja, miért nem tudják a biztos esélyesek nyugalmával kivárni ezt a kis időt?!
Válasz erre
4
0
mai nap
2026. március 16. 09:42
Nem kéne Putyinra várni, kitekerni a nyakát, oszt jónapot!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!