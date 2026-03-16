Megkérdezték Zelenszkijt, bocsánatot kér-e Orbán Viktor halálos megfenyegetéséért – a válasz sokatmondó

elismerte Zelenszkij, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása befolyásolhatja a magyarországi választásokat.

Mint ismert, az ukrán vezetés tisztában van azzal, hogy ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, akkor Magyarország egy pillanat alatt visszavonná a vétóját Kijev gyorsított EU-csatlakozása ügyében, ezért Zelenszkij mindent megtesz a Tisza Párt győzelméért – így aztán az sem meglepő, hogy március 15-én egy hatalmas ukrán zászló is megjelent a tiszások menetén.